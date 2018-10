Automobilky drží na skladě víc aut než obvykle, levnější však nebudou

Přísnější emisní limity a povinnost nové homologace všech modelů podle norem WLTP a RDE řádně zamíchaly prodejní politikou většiny automobilek. Podle starých pravidel mohly registrovat automobily jen do konce srpna. Od září se smí prodávat jen nově homologované vozy. Zároveň s tím platí i přísnější emisní norma Euro.

To rozhoupalo statistiky registrací nevídaným způsobem. Třeba v České republice rostly v srpnu registrace meziročně o 31,32 %, v září se naopak propadly o 28,13 %. Podrobnosti o srpnových prodejích čtěte zde a o zářijových tady

Na první pohled by se zdálo, že někde ve skladech je teď obrovské množství aut, které musí automobilky prodat. A aby se jich zbavily, musí to udělat se slevou. Tak jednoduché to však není. Na trhu se potkají tři skupiny aut, které nějak ovlivnila hrozba nové homologace nebo přísnějších emisních předpisů.

V rámci ministerské kvóty mají vždy při každé změně emisní normy automobilky možnost si předregistrovat určitý počet aut (výpočet je složitější, ale pro zjednodušení je to zhruba 10 % ročního prodejního objemu daného modelu). Tato auta se musí registrovat do jednoho roku. Zákazník, který si ho koupí, je v technickém průkazu uveden jako první majitel.

Tyto vozy se většinou nazývají skladové. Automobilky však podobně chystají auta „do zásoby“ dlouhodobě, protože existuje skupina zákazníků, která chce vůz hned, bez čekání a jsou smířeni s tím, že si musí vybrat z pár nabízených konfigurací.

Automobilky si můžou také registrovat jakýkoli počet aut na sebe nebo na své dealery. Tam už je zákazník v technickém průkazu uveden jako druhý majitel. Tyto vozy se obvykle prodávají jako „předváděcí“. Řada automobilek si takto uměle navyšuje prodejní čísla. Opět se tak neděje letos v létě poprvé, i když některé značky v srpnu v tomto směru výrazně „šláply na plyn“.

Vývoz do zahraničí a postupné uvolňování zásob

Aut z obou skupin (ke třetí se dostaneme za chvíli) bylo v létě v České republice reálně víc než obvykle. Přesto se nedostaly na trh s nějakými masivními slevami. Automobilky je buď vyvezly do zahraničí, nebo je uvolňují postupně. U každé automobilky je to jiné, žádný velký přetlak nabídky však nevznikl, skladových vozů je plus minus stejně, což popisuje třeba Vítězslav Pelc ze Škoda Auto Česká republika.

„Škoda Auto, na rozdíl od konkurence, prodává z 90 % vozy vyrobené a vybavené přesně podle požadavků jednotlivých zákazníků, tedy na základě individuálních konfigurací. Skladové vozy, resp. automobily k okamžitému dodání, nabízíme dlouhodobě v přibližně stále stejném počtu, nic mimořádného jsme v tomto směru s ohledem na přechod na novou emisní normu nepodnikali.“

„Volkswagen aktuálně na svých webových stránkách nabízí necelých 600 skladových vozů, což je naopak nižší počet než obvykle,“ říká David Valenta z českého zastoupení VW. „Jde o zcela standardní skladové vozy před první registrací. Na tyto vozy byla získána výjimka podle výpočtu ministerstva dopravy a na registraci těchto vozů zbývá ještě celý rok. Tuto výjimku poskytlo ministerstvo dopravy na konkrétní počet vozů podle přesně daného výpočtu samozřejmě také všem ostatním značkám a nejde o nic nestandardního. Pro zákazníka tak při pořízení skladového vozu nevyplývají žádné nevýhody oproti objednání vozu do výroby,“ dodává.

„Na rozdíl od většiny konkurence jsme na sebe v srpnu registrovali opravdu jen minimum vozů,“ tvrdí Martin Hejral z Opelu, jakkoli zrovna tato značka nabízí proti ostatním nadprůměrný počet skladových vozů (v úterý 16. října to bylo přesně 1 331 aut). „Žádné speciální WLTP kampaně nechystáme, naopak se chlubíme plnou dostupností homologovaných modelů k okamžitému dodání,“ dodává Hejral.

„S přechodem na WLTP v našem případě nemáme žádný problém ve smyslu registrací vozů v srpnu. Naopak se potýkáme s nedostačující produkcí díky pomalejšímu náběhu nových specifikací,“ dodává Filip Stoulil z českého Seatu.

Prohlášení zástupců automobilek by mohly působit nepravděpodobně vzhledem k tomu, že různě po Evropě, Českou republiku nevyjímaje, jsou k vidění velké odstavné plochy s nově vyrobenými auty (např. letiště v Milovicích).

Automobilky nestihly homologovat všechny vozy

To je ta třetí „skupina“ aut, která nejdou hned po vyrobení k zákazníkovi. Některé automobilky nestihly včas homologovat všechny svoje modely. Částečně se to dá pochopit, protože jde o náročnou proceduru a třeba vozy koncernu VW jsou známé velkým množstvím kombinací motorů, převodovek a pohonů předních nebo všech kol. Nově homologovat se musí úplně všechny kombinace, což je samozřejmě náročnější než třeba u některých japonských automobilek, které do Evropy dovážejí jen pár verzí konkrétního modelu.

Výroba se však kvůli tomu zastavit nemůže. Až budou auta, dnes stojící na odstavných parkovištích, homologována (a stane se to spíš v řádu týdnů než měsíců), nevrhnou je automobilky najednou na trh s velkou slevou. Poptávka, třeba ve zmíněném případu Škodovky, je aktuálně tak velká, že některé z vyrobených vozů už mají svého zákazníka - buď už má auto objednané nebo čeká, až bude k dispozici.

Sečteno a podtrženo – aut je nyní na trhu o něco více než normálně, neznamená to však, že většina z nich plošně zlevnila. Příležitost k nákupu to však je, protože zajímavé nabídky se u některých značek dají najít.