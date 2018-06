Škoda 100 Vzniklo jich přes milion Škoda 100, kterých po světě jezdilo víc než milion a i teď je možné tento vůz potkat, se představila v roce 1969. Její výrobu nezastavil ani velký požár, který tehdy postihl mladoboleslavskou automobilku. Oheň vypukl 12. srpna 1969. Zasáhl ,naštěstí‘ starou část závodu. Byl to jeden z nejničivějších požárů za posledních 40 let. Škody dosáhly 320 milionů korun. Výrobu nového vozu však požár nezpozdil a na konci srpna byla veřejnosti představena nová škodovka, která měla moderní karoserii a proti ,tisícovce‘ dostala také nový interiér a další prvky. Škoda 100/110 se vyráběla od roku 1969 až do roku 1977. Vůz navázal na předchozí model 1000/1100 MB, kvůli němuž byl na začátku 60. let vybudován zcela nový výrobní areál. Za dobu, kdy se „stovka“ vyráběla, jich z pásu sjelo více než milion. V roce 1970 začal pobočný závod v Kvasinách s výrobou dvoudvéřové verze Škoda 110 R. Nádherné kupé se vyrábělo až do roku 1980.