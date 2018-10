Škodu brzdí nedostatek kapacit. Hledá, kde vyrobit dalších 400 tisíc aut

Rozhodnutí by mělo padnout do začátku příštího roku. Na autosalonu v Paříži to řekl předseda představenstva Bernhard Maier. O konkrétní lokalitě nechtěl spekulovat.

„Škoda Auto v současnosti jede na samé hranici své kapacity. Vytíženost našich závodů je 119 procent, což je nejvíce v branži. O naše vozy je zájem, v příštím roce bychom mohli prodat o 200 tisíc aut více, než stihneme vyrobit,“ uvedl.

V rámci opatření pro zvýšení výrobní kapacity Škoda například poveze 65 tisíc karoserií pro nové Fabie k nalakování do německého závodu VW v Osnabrücku a ve stejné lokalitě se bude montovat i 45 tisíc vozů Karoq. V poslední době se také podle Maiera vedla diskuse o převedení výroby Superbu do německého Emdenu. Pokud by rozhodnutí padlo, týkalo by se až nástupce současného modelu.

Podle neoficiálních informací by se částečně mohla uvolnit kapacita závodu v Mladé Boleslavi například díky ukončení výroby modelu Toledo pro Seat. Naopak Seat Ateca se bude v Kvasinách vyrábět dál.

Dílčím řešením by mohlo být zavedení šestidenního pracovního týdne, což obnáší složitá vyjednávání s odboráři. Znamenalo by to navýšení počtu směn ze stávajících 15 až na maximum 18.

V polovině příštího desetiletí chce Škoda vyrábět dva miliony aut.



Škoda chce v příštích pěti letech do rozvoje elektromobility a nových technologií investovat dvě miliardy eur. Kvůli vysokým investicím zároveň rozjela program, na základě kterého by měla získat do roku 2020 dodatečných 500 milionů eur v rámci obchodního výsledku.

V letošním roce Škoda čeká, že překročí loňskou výrobu 1,2 milionu vozů. „Nelze ale říci, o kolik to bude, protože se potýkáme s dopady zavedení nového homologačního emisního měření WLTP,“ podotkl Maier. U některých modelů se kvůli větší časové náročnosti měření podaří ukončit homologační proces až na začátku příštího roku a teprve poté se dostanou k zákazníkům.

Škoda v příštím roce představí model Superb v provedení plug-in hybrid, elektromobil Citigo, nástupce modelu Rapid nebo městský crossover. Spekuluje se také o nové Octavii. Zatím není rozhodnuto, jestli letos uvedenou novou Fabii doplní i provedení kombi.

Škoda také pokračuje ve vývoji nové koncernové platformy pro indický trh. První vozy by podle Maiera měly být hotové na přelomu let 2020 a 2021.