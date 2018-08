Škoda Fabia lépe vypadá a má už jen litrové motory

Fabia je stálicí v nabídce mladoboleslavské automobilky. U nás i v okolních zemích se těší stabilnímu zájmu a patří k nejprodávanějším autům na trhu. Teď přichází s novým designem, lepší výbavou a pozměněnou strukturou nabídky.



Slavná, 110 let stará věta Henryho Forda „můžete mít auto v libovolné barvě, pokud to bude černá“ by se dala v případě nové Škody Fabia snadno parafrázovat „můžete ji mít s libovolným motorem, pokud to bude litrový tříválec“. Navzdory tomuto omezení je výběr poměrně pestrý. Čtveřice variant pokrývá spektrum od 44 do 81 kW, přičemž výkonové stupně jsou stejné jako dosud. Základní provedení, které se do prodeje dostane později, je bez turba a přímého vstřikování, stejně jako litr s výkonem 55 kW. Následují dvě turboverze: 70kW s pětistupňovou manuální převodovkou a 81kW s výběrem mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým automatem DSG.

Především tedy z nabídky vypadávají naftové motory TDI. Ty by byly podle nové emisní normy, která mimo jiné zavádí filtry pevných částic i pro benzinové turbomotory, zase o kus složitější, tudíž v relativně levné fabii neúměrně drahé na pořízení.

Filtru pevných částic se nemáme bát Spolu s faceliftem fabia dostane k přeplňovaným motorům TSI standardně filtr pevných částic. Novou emisní normu by totiž motory s přímým vstřikováním bez této součástky podle všeho neměly být schopny splnit. Škoda zatím podobu filtru pevných částic tají, základní fakta jsou však známá. Filtr, označovaný zkratkou OPF, se nachází spolu s katalyzátorem hned za turbodmychadlem. Tento celek nahrazuje klasický oxidační katalyzátor a je schopen zachytit 95 % pevných částic.

Základní princip se shoduje s naftovým filtrem DPF, ale v konkrétních detailech se OPF liší. Jeho vnitřní struktura je jemnější, protože pevné částice vznikající v benzinovém motoru jsou menší. Částice se v OPF navíc nehromadí tak rychle, protože teplota vypalování je velmi podobná jako u DPF – benzinový motor má vyšší teplotu spalin, takže za běžných podmínek se filtr průběžně čistí sám. Při nadměrném zaplnění OPF nastupuje regenerace filtru, která se vyvolá snížením dávky paliva. Chudší směs benzinu se vzduchem má totiž vyšší teplotu hoření. Nehrozí proto ředění oleje palivem, jak to známe z naftových motorů. Dobrou zprávou také je, že kdyby snad došlo k poškození OPF, jeho výměna bude levnější než u naftového filtru.

Příď ve stylu Audi a vyladěný interiér

Vzhledové úpravy modernizované fabie nelze přehlédnout. Maska chladiče má změněný vnější tvar, takže od pohledu zasahuje hlouběji do předního nárazníku – i když ve skutečnosti tomu tak není. Naopak přední světla jsou menší a mají oblejší horní hranu. Na podobou souhru křivek sází také nové Audi A5.



Se světly se pojí ještě jedna novinka: už v základní výbavě dostane fabia diodový pásek pro denní svícení. Ve vyšších výbavách se premiérově objevují rovnou plně diodová světla. Zadní lampy mají také LED techniku a zbavily se stávajícího černého orámování.

To změny uvnitř auta už tak výrazné nejsou, ale o to více jich Škoda fabii dopřála. Přístrojový štít má přehlednější grafiku, vylepšená jsou též multimediální zařízení. Nové jsou i dekory palubní desky a vzory čalounění sedadel – například Fabii Monte Carlo uvnitř zdobí dekor a čalounění s karbonovou texturou. Jedním dotykem lze nově stahovat všechna elektricky ovládaná okna, nejen to řidičovo.

Paletu takzvaných Simply Clever řešení, tedy jednoduchých užitečných detailů, doplňuje nově dvojice USB konektorů pro zadní sedadla nebo vyjímatelná LED lampička v kufru kombíku. Zůstává velké množství odkládacích prostorů, deštník pod sedadlem spolujezdce nebo škrabka ukrytá ve víčku nádrže.

Technická vylepšení cílí na bezpečnost a emise

Kromě úprav vzhledu a výbavy se v polovině kariéry třetí generace fabie dočkala i technických změn. Z modelů vyšších tříd městská škodovka přebírá systém sledování mrtvých úhlů. S ním se pojí i užitečná funkce upozornění na projíždějící auta při vycouvání z parkovacího místa. Další novinkou je automatické přepínání dálkových světel, naopak adaptivní tempomat, nouzové brzdění nebo parkovací kameru fabia nabízela i dosud.

Nejvíc fabií se prodá v Německu, český trh je druhý v pořadí Model Fabia se prodává už 18 let a ve třech generacích vznikl v počtu přes 4,18 milionu kusů. Z této sumy připadá na první generaci 1,79 milionu a na druhou na 1,704 milionu. Současné provedení je v prodeji čtvrtým rokem a zatím dosáhlo na 688 prodaných exemplářů. Nejvýznamnějším trhem pro tento model je Německo, kam zamířilo už přes tři čtvrtě milionu fabií, u nás se zatím prodalo 540 tisíc kusů. Následují Velká Británie, Polsko, Čína a Slovensko. Ze dvou karosářských verzí je žádanější hatchback s podílem 59 %. Situace se ale trh od trhu liší, například u nás jsou dvě třetiny prodávaných fabií ve verzi kombi.

Úpravami prošly i pohonné jednotky. Tou hlavní je nasazení filtru pevných částic u přeplňovaných motorů TSI, všechny motory dostaly i druhý katalyzátor. Atmosférické motory MPI mají upravené vstřikování, které lépe rozprašuje palivo ve válcích, a novou lambda sondu. Cílem změn je především splnění zpřísněných požadavků na čistotu emisí, které začnou platit s počátkem září.

Jízdní vlastnosti patří stále na špičku

Když se před čtyřmi lety poprvé objevila současná generace fabie, zaujala naladěním podvozku. Zavěšení kol není přehnaně tuhé, ale naopak poměrně poddajné. Fabia proto dokáže ladně překonávat nerovnosti, přičemž v zatáčkách se lehce naklání, skoro jako auta ze staré školy. Na ovladatelnost to však vliv nemá, škodovka si totiž pomáhá sériově dodávaným systémem XDS, který přibrzďováním vnitřních kol pomáhá autu udržet v zatáčce zvolenou stopu.

S dalším doladěním podvozku tyto vlastnosti ještě více vynikly. Kombinací komfortu odpružení a mrštnosti v zatáčkách patří fabia i nadále mezi malými auty na špičku. Odskakování kol a bouchání od náprav nehrozí ani na velkých 17palcových kolech, které standardně obouvá testovaná verze Monte Carlo.

Obě nabízené verze turbomotoru nabídnou solidní dynamiku a jejich parametry zrychlení (10,8 resp. 9,6 sekundy z 0 na 100 km/h) i maximální rychlosti (184 resp. 195 km/h) jsou na čtyřmetrové auto víc než dostatečné. Škoda jen, že se z volnoběhu potřebují trochu roztáhnout, než se předvedou v plné síle. Drobnou kaňkou je také určitá tupost v přechodu do prudké akcelerace. Obojí je ale vinou přísných emisních limitů a nejspíš postihne i auta ostatních značek. Naopak 5,5litrová spotřeba v reálném provozu je slušným výsledkem. A také dalším z vysvětlení, proč naftové motory dnes v malých autech nedávají valný smysl.