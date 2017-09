Škoda Favorit: nejlevnější ojetina na trhu i sběratelský kousek

Očima expertů Jindřich Topol, manažer výkupu a Petr Vaněček, provozní ředitel AAA AUTO International Jindřich Topol: Favorita potkal stejný osud jako snad všechny ještě starší škodovky. Prodalo se jich sice obrovské množství, avšak do dnešního dne se jich v pěkném stavu zachovalo velmi málo. Paradoxně asi doplatil na svou mechanickou houževnatost. Málokterá jiná ojetina za pár tisíc korun totiž dokázala při podobně nízkých provozních a servisních nákladech sloužit déle a statečněji než právě favorit. Chrastící třináctistovka prostě otáčela koly, dokud zbytek auta totálně nezkorodoval a nerozpadl se na kusy. Takže v dobách, kdy spadl na cenové dno, si jej v bazarech pořizovala klientela, která jej obvykle chtěla jen dojezdit nebo jej utrápila převážením stavebního materiálu. Exempláře, které se dneška dožily v solidním stavu, už pod 20 tisíc asi nepořídíte, za mimořádně pěkné kusy s nízkým nájezdem si prodávající jsou schopni říci klidně 50 až 80 tisíc. Ceny tedy díky nostalgické vlně zájmu již zjevně nějakou dobu rostou a není pochyb, že favorit bude poslední sběratelsky přitažlivou škodovkou (snad s výjimkou rarit jako třeba stylový pickup Felicia Fun). Největší potenciál do budoucna budou asi mít kusy před modernizací či naopak novější ročníky v různých limitovaných edicích jako třeba Black Line nebo Sport Line. Při výběru vozidla je třeba dát pozor na některá slabá místa. Jediná zásadnější slabina motoru je náchylnost na výměnu chladicí kapaliny - ideálně každé 2 roky, jinak hrozí poškození těsnění pod hlavou. Pak dochází k průniku vody do oleje, což poznáte podle světlé emulze nebo pěny pod víčkem pro dolévání oleje. Jinak díky odolnému řetězovému rozvodu jde o skoro nesmrtelnou pohonnou jednotku. Pro první ročníky bylo typické nekvalitní dílenské zpracování, například zatékalo do interiéru skrz dveře a víko kufru, známé jsou vadné kontakty osvětlení například v zadních světlech. Pozor také na zoxidované kontakty spínače ventilátoru, což vede k přehřívání v kolonách. Skutečnou nepříjemnost představuje praskající podlaha vlivem nárazů od nápravnice. Projevuje se klepavými zvuky od podvozku. Častá je koroze předních blatníků ve spoji s předními nosníky, po nich nejčastěji reznou lemy blatníků, prahy, výfuk nebo držák výfuku z karoserie. Petr Vaněček: Od roku 1999 prošlo našimi autocentry AAA AUTO International 27 tisíc Favoritů a Formanů, což je 2,5% všech vyrobených kusů. Je vidět, že velice žádaný byl Forman, v našich autocentrech byl jeden ze tří vozů Forman, zatímco ve výrobě byl Forman každý čtvrtý vůz. Nejvíce Favoritů jsme prodali v roce 2002 – 2742 Favoritů a 1420 Formanů, což bylo 11% všech prodejů v tom roce. Už tenkrát ale Favorit zažíval ústup ze slávy, Felicií jsme v tom samém roce prodali o třetinu více. Naposledy se Favoritů spolu s Formany prodalo více než Felicií v roce 2000. Největší počet Favoritů, které prošly naším autocentrem, byl z roku výroby 1993, celkem přes 4800 Favoritů a téměř 2800 Formanů. Druhý nejsilnější ročník na samotné Favority byl rok výroby 1990. Téměř čtvrtina vozů byla červených, téměř čtvrtina modrých a pětina bílých. Pětina vozů byla po prvním majiteli, třetina po dvou majitelích. Favorit byl vozem, který znamenal v Československu a České republice revoluci – spolu s Ladou Samara byl Favorit prvním vozem vlastní konstrukce z východního bloku s moderní konstrukcí s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol a s šikmou výklopnou zádí. Škodovky s motorem vzadu, záludnými jízdními vlastnostmi a nedostatečným topením byly zapomenuty a běžný motorista ve Favoritu v průběhu jeho výroby zaznamenal přechod od karburátorů ke vstřikování paliva, zavedení katalyzátorů a bezolovnatého benzínu, velice úspěšné začlenění mladoboleslavské automobilky do koncernu Volkswagen… Plasty v interiéru Favoritu trpěly nízkou kvalitou a na slunci se často zkroutily. To platí zejména pro starší vozy s „hnědými“ interiéry, v roce 1993 byl interiér upraven, dostal černou barvu a tento problém se zlepšil. Co se odstranit nepodařilo, byly vibrace od přední nápravy (vyřešeno až u Felicií) a hluk motoru pronikající do interiéru, který byl daný pouze jednoduchou motorovou stěnou.