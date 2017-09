Na den přesně před 30 lety měla v Brně světovou premiéru Škoda Favorit

„Za novinkou se vypravily statisíce dychtivých motoristů. V pobočném závodě Vrchlabí tehdy vznikal pouze omezený počet vozů určených k homologačním zkouškám, k plnému náběhu výroby zde došlo až počátkem prosince 1987. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi odstartovala sériová produkce řady Favorit v srpnu 1988,“ vypráví Vítězslav Kodym ze Škody Auto.

Úplně poprvé mohla veřejnost oficiálně vidět Škodu Favorit 10. září 1987 v televizním pořadu Hospodářský zápisník:

„První Favority 136 L se ke koncovým zákazníkům dostaly v posledním čtvrtletí roku 1988 za cenu od 84 600 Kčs (výběhová Škoda 120 L stála 65 630 Kčs - pozn. red.), při průměrné hrubé měsíční mzdě 3 030 korun,“ doplňuje. Pětidveřový hatchback nižší střední třídy byl osazen zážehovým čtyřválcovým motorem o objemu 1289 ccm a výkonu 40, 43, 46 nebo 50 kW.



Škody Favorit na brněnském výstavišti v září 2017, přesně třicet let po světové premiéře

Moderním pojetím - architekturou s motorem u poháněné přední nápravy - byl plně srovnatelný se západní konkurencí ve třídě. Zazářil také na závodních tratích a odstartoval novou éru značky. Znalci, kteří vidí do zákulisí, říkají, že právě díky povedenému favoritu koupil koncern Volkswagen mladoboleslavskou značku (více čtěte zde).

Potvrzuje to Bernhard Maier, dnešní předseda představenstva značky: „Právě progresivní koncepce vozu spolu s umem a znalostmi zaměstnanců byly rozhodujícím faktorem, proč se po změně společenského systému v Československu o značku Škoda koncern ucházel.“ Favorit byl také jeden z mála moderně řešených nelicenčních osobních automobilů zemí bývalého východního bloku.

Vývoj a výroba nového vozu podle bývalého ředitele Sdružení automobilového průmyslu Antonína Šípka výrazně a pozitivně ovlivnila, kromě vlastní automobilky, rozvoj celého českého automobilového průmyslu po roce 1989.

Projekt nového osobního vozu odstartovalo rozhodnutí československé vlády v prosinci 1982, termíny realizace byly šibeniční: vývoj dokončit během dvou a půl roku (do 30. června 1985), výrobu zahájit do pěti let. Nákladný vývoj, během kterého bylo přihlášeno 42 patentů, byl svěřen týmu pod vedením konstruktéra Petra Hrdličky. Úkolem bylo sestrojit zcela nový vůz s motorem vpředu, jehož výrobní náklady na každý kus nesměly překročit 36 500 korun.

Významnou roli pro přijetí nového vozu hrál jeho design. Volba padla na italské návrháře, vzhled favorita je dílem slavného (dnes už ovšem neexistujícího) turínského studia Stile Bertone. To kromě hatchbacku, kombi, sedanu, kupé, zhotovení vzoru interiéru, vyrobilo 19 prototypových karoserií různých provedení (jak probíhaly námluvy s Bertonem čtěte zde).

„Převedení designu do podoby sériově vyráběného automobilu měl na starosti tým mladoboleslavské automobilky, který odvedl špičkovou práci,“ říká Kodym. „Proti karoserii předchůdce s motorem vzadu (Škoda 120 - pozn. red.) se snížil počet výlisků ze 405 na pouhých 227, o 40 mm kratší favorit přitom nabídl o 85 mm delší interiér a větší objem zavazadlového prostoru,“ vypočítává.

Tým značky úzce spolupracoval s Ústavem pro výzkum motorových vozidel v Praze (ÚVMV), kde se například prováděly simulované jízdní zkoušky - během týdne zde dokázali vytvořit zatížení odpovídající 100 000 km. Prototypy pak v reálu musely obstát na trati dlouhé čtvrt milionu kilometrů.

Došlo také na testy v hornatém alpském terénu a teplém klimatu Riviéry, brzdy se prověřovaly na rakouských vysokohorských silnicích u Grossglockneru a Turacherhöhe. „Odborníci automobilky kooperovali i s řadou renomovaných zahraničních odborníků, specialisté Porsche řešili mimo jiné funkčnost uložení motoru, geometrii přední nápravy a snížení hlučnosti v interiéru. Ve finální fázi vývoje se uskutečnily dynamické zkoušky na polygonu firmy Porsche ve Weissachu,“ doplňuje Vítězslav Kodym.

Stejně jako u dnešních aut, také favorit vývojáři v průběhu výroby upravovali a vylepšovali. „První realizovaná úprava vzhledu proběhla v roce 1991, kdy se asymetricky umístěné logo na masce chladiče posunulo doprostřed. Výraznější facelift z ledna 1993 se vryl do paměti veřejnosti působivou reklamní kampaní s 548 vlaječkami, umístěnými na místech vozu, jichž se provedené změny týkaly,“ připomíná Kodym.