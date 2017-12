Jezdili jsme, aby nám nikdo nestačil, vzpomíná vývojář Škody Favorit

Motor za 350 milionů a pomoc imperialistů Motor z řady Škoda 105/120 nebylo možné použít, ale strana a vláda nechtěly uvolnit další peníze. Podařilo se to až přes valuty. Lidé z vedení vývoje automobilky řekli, že motor, který nemůže spalovat bezolovnatý benzin, nebude možné prodávat na kapitalistických trzích. To pomohlo a vláda uvolnila dalších 350 milionů korun na vývoj agregátu s hliníkovou hlavou. Osvědčený čtyřválec OHV o zdvihovém objemu 1 289 cm³ o výkonu 46 či 43 kW vybavený karburátorem (později jednobodovým vstřikováním paliva) tak dostal kvůli splnění nových emisních předpisů (i nároků na životnost) odolnější materiál ventilových sedel, písty s ocelovými jádry, kvalitnější vložky válců, ale i vyztužený blok motoru, kalený klikový hřídel a řadu dalších úprav. Přesto právě specialisté od Porsche označovali motor za nejslabší článek vozu a navrhovali použít pětkrát uložený klikový hřídel a modernější ventilový rozvod OHC (s vačkovým hřídelem v hlavě válců namísto v bloku motoru u klikového hřídele). Na takové – jakkoli pozitivní – změny však už nebyly peníze. Ačkoli Favorit byl ve své době z ideologických důvodů prezentován jako vrchol socialistického inženýrství, který nám mohou závidět i na Západě, bylo to skoro naopak: bez pomoci západních firem a technologií by auto takových objektivních kvalit vůbec nemohlo vzniknout. A to nemluvíme jen o známém faktu, že design Favoritu mělo na starost italské studio Bertone; taková praxe je běžná i dnes. Aniž bychom snižovali ohromné nasazení škodováckých techniků a vývojářů, kteří dokázali nemožné, nejhorší bylo, že socialistické podniky nedokázaly vyvinout ani vyrobit obrovské množství dílů. Proto se musely nakupovat zahraniční licence, třeba na brzdy od firmy Girling Colette a Lucas, na karburátory od Pierburgu, zpětná zrcátka ovládaná páčkami z interiéru od firmy Hagus (její název používáme téměř jako synonymum pro podélné střešní nosiče). V motoru se zpočátku používaly písty Mahle, kroužky Goetze, gufera Elring, těsnění pod hlavou motoru zase precizovala německá firma Reinz. Občas, jak vzpomínají pamětníci, byly některé konstrukční nápady prostě okopírovány z jiných modelů, které automobilka podrobně zkoumala – trochu se upravily, aby si nikdo „venku“ moc nestěžoval. Je třeba dodat, že taková praxe je dnes napříč světovým autoprůmyslem zcela běžná, automobilky auta konkurence kupují a potají roezbirají ve svých vývojových centrech, existují na to i specializované firmy. Také ladění Favorita probíhalo za pomoci „imperialistických“ firem. Na uložení motoru, převodovky, přední nápravy i snížení vnitřního hluku a problematických vibrací pracovali například lidé od Porsche. A na jeho okruhu ve Weisachu se nové auto také finálně testovalo.