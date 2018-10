První auto sériově vyrobené na Slovensku je sporťák značky Škoda

Ze sbírky unikátů a prototypů vystavených tento týden na brněnském výstavišti na připomínku 60. strojírenského veletrhu se tato škodovka vymyká. Po československých silnicích jich jezdily tisíce. Tato je ale úplně první, která měla na přední masce místo škodováckého loga stylizovanou siluetu bratislavského hradu. Vznikla totiž na Slovensku. A s výrobním číslem 7000001 je to vůbec první slovenské sériově vyrobené auto.



Garde mělo premiéru v roce 1981 právě na brněnském strojírenském veletrhu. Ve výrobním programu mladoboleslavské automobilky nahradilo populární kupé 110R, jehož výroba skončila v roce 1980. Mimochodem i jemu v Brně vzdávají poctu – přímo naproti Garde stojí vůz HN R220 brněnského designéra Petra Novagua, který se tvary „erka“ inspiroval.

Po předchůdci zdědilo Garde technickou koncepci „vše vzadu“ a alespoň základní tvar karoserie s rovně se svažující zádí. Základem pro auto byl však sedan modelové řady 742. Laicky řečeno: stopětka. S ní vůz, který měl ambici dělat dojem sportovního kupé, sdílel i podvozek. Ten úzký. To je dnes asi největší hendikep tohoto československého „sporťáku“.

Jinak – s patřičnou dávkou nostalgie a bez přemýšlení nad tím, jak skvělá auta se v roce 1982 dělala ve světě – je Garde vcelku povedené auto. S 43 kilowatty výkonu jde samozřejmě o sportovní auto jen na papíře, na silnici by mu tehdy stačil každý sériový žigulík a ty silnější s patnáctistovkami by mu s přehledem napráskaly.

Se sportovním nádechem ladí sedačky s integrovanými opěrkami hlavy, bohužel bratislavský kus má standardní přístrojovou desku se schránkou, nikoliv „českou“ verzi s lakovaným pruhem a nápisem „Garde“ na pravé straně před spolujezdcem.

Ve své době byla bohužel rozlišovacím znamením mezi českou a slovenskou produkcí Garde i kvalita. Ty z Bratislavy jí úplně dvakrát neoplývaly, ostatně na tuto nelichotivou tradici pak automobilka, ve které se dnes montují luxusní SUV koncernu Volkswagen, navázala i ve výrobě „dvanáctsettrojek“, kterou Škoda také přesunula na Slovensko.

Pokud by vám dovolili otevřít dveře a prásknout s nimi, rázem se přenesete do osmdesátých let. A i kdyby vám zavázali oči, poznáte nezaměnitelný odér škodováckého interiéru. Garde se vyrábělo dva roky, pak jej nahradil Rapid, který dostal kromě modernější masky i modernější podvozek typu „M“ s širším rozchodem.

Slovenský unikát, který do Brna zapůjčilo bratislavské dopravní muzeum, je ponechaný v originálním stavu. Žádné zvláštní pocty jej v průběhu jeho života nečekaly, automobilka jej prodala běžnému zákazníkovi. Ten se naštěstí o auto poměrně hezky staral, takže po šestatřiceti letech má jen patinu. Na tachometru se skví číslovka 00003, kolikrát se pěticiferné počítadlo „protočilo“, dnes nevědí ani v muzeu, které zachovalé auto koupilo do své sbírky. „V BAZ vyrobili 3 480 kusů z původně plánovaných 17 000 kusů vozidel Škoda 743 ročně,“ uvádí automobilová encyklopedie Auta5p.