Škoda oznámí základní cenu Karoqa v říjnu při zahájení prodeje

Škoda předprodej své nejdůležitější letošní novinky zahájila už v průběhu léta. Zatím ovšem uveřejnila jen ceny vyšších verzí Karoqa. Pokud z nich zkusíme odhadnout cenu nejlevnějšího provedení, dostáváme se k částkám kolem 470 tisíc.

Start prodeje je v Česku naplánovaný na 18. října, kdy mají k dealerům dorazit první auta. V ten okamžik Škoda uveřejní kompletní ceník. „Ceny na zahraničních trzích značka oznámí ještě později,“ uvádí zdroj iDNES.cz.



Prozatím nejlevnější Karoq, který se dá objednat, stojí 529 900 korun, má pod kapotou litrový tříválec 1,0 TSi s výkonem 85 kW a prostřední výbavu Ambition (více o výbavách čtěte zde).



S prvními cenami prodejci už dostali výrobní programy, objednaná auta tedy mohou od července zadávat do výroby. „Zatím jsme velmi spokojeni. Máme nyní objednáno kolem padesáti aut. To je výborný výsledek na to, že Karoq zákazníci objednávají vlastně jen podle fotek,“ říká pro iDNES.cz Radek Donner, šéf prodeje pražského dealera Škodovek NH Car. „Nejvíce lidé objednávají vrcholný výbavový stupeň Style. A vůbec poprvé je poptávka rovnoměrně vyvážená mezi benzinové a naftové motory, velký zájem je o benzinový čtyřválec 1,5 TSI,“ dodává Donner.



Z prozatím uveřejněných cen lze odhadovat základní cenu modelu. Karoq se v nabídce Škody zařadí vedle octavie, pokud bude ceník Karoqu sestaven podobně, dá se čekat startovací cena lehce pod 470 tisíc.