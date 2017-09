Zádrhel ve výrobě Škody Kodiaq, dodavatel opět nestíhá vyrábět sedačky

Vysoká poptávka po vozech Kodiaq už v červnu přinesla problém, protože dodavatelská společnost Adient nestíhala dodávat dostatečné množství zadních sedadel (psali jsme zde).

Škoda Kodiaq Scout Škoda Kodiaq SportLine

Týdeník Škodovácký odborář tento týden upozornil, že se situace opakuje. Automobilka prý vyslala do dodavatelského závodu v Solnici i svoje experty na pomoc. „Při této příležitosti zjistila, že už dlouho neviděla tak amatérsky vedený odštěpný závod,“ napsali odboráři.



Upozornili také na to, že problém se sedačkami přináší zvýšené náklady ve výši milion eur.

„Situací se intenzivně zabýváme, aby se dotčené vozy co nejrychleji dostaly k zákazníkům,“ řekla pro iDNES.cz Kamila Biddle z tiskového oddělení Škoda Auto.

Kodiaq je pro Škodovku úspěšný model, od února do konce června už dodala na trh 37 100 vozů, ale mohlo by jich být i víc. V závodě v Kvasinách uvolnila přes léto část kapacity tím, že se výroba dalšího SUV Karoq přesune do Mladé Boleslavi, kde se jeho předchůdce Yeti nemontoval (čtěte více).

Dodací lhůty se sice podařilo zkrátit ze šesti zhruba na tři měsíce, ale stále to nestačí. Automobilka totiž naráží na problém s dodavateli, zejména Adient nestíhá dodávat zadní sedačky. Hotová auta dříve zabírala takřka všechny volné plochy v závodě Kvasiny, což odbory kritizovaly, nyní kodiaqy bez zadních sedadel stojí hlavně na odstavném parkovišti u Lysé nad Labem.

Pracovníky přitom Adient shání, kde se dá, podle aktuálních inzerátů na pracovních serverech slibuje lidem na montáži sedaček měsíční plat 25 až 30 tisíc korun.