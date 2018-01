Škoda vyvíjí manuál pro koncern VW, přemýšlí o robotizované převodovce

V souvislosti s převzetím vývoje převodovky investovala Škoda Auto do Motorového centra v Mladé Boleslavi celkem 8,2 milionu eur. Peníze šly především do dvou zkušebních stavů, které byly slavnostně uvedeny do provozu v úterý 9. ledna. Jedno zařízení slouží k akustické analýze a bude využíváno pro funkční testy a zkoušky životnosti převodovek, na druhém zkušebním stavu budou odborníci provádět zkoušky životnosti celého hnacího ústrojí.

Převodovka MQ 200 se s pěti nebo šesti stupni vyrábí v celkem 580 variantách pro různé modely a motorizace. Ročně se jich po celém světě vyrobí 2,8 milionu.

Historie testování převodovky v Mladé Boleslavi je přitom delší než 50 let. První testovací zařízení bylo spuštěno v roce 1971 ještě jako projekt Ústavu pro výzkum motorových vozidel, který inicioval Petr Hrdlička, otec dnešního vedoucího vývoje podvozku a agregátu Martina Hrdličky. Další klíčový moment přišel v 90. letech minulého století, kdy mladoboleslavští vývojáři dostali od koncernu za úkol vymyslet, jakým materiálem nahradit do té doby používaný hořčík. Ten se u manuální převodovky škodovákům úspěšně podařilo nahradit hliníkem. Jak vidí budoucnost vývoje převodovky její škodovácký šéf Martin Hrdlička?

Jaké přesně jsou nyní vaše úkoly v rámci vývoje manuální převodovky DQ 200?

Práce je víc než dost. Není to tak, že by se převodovka jednou vyvinula a tím by bylo vše vyřešeno. Tak, jak se vyvíjejí jednotlivé motory a emisní předpisy a všechny modely aut mění svoji hmotnost, čelní plochu nebo aerodynamické vlastnosti, musíme měnit i převodovku. K tomu navíc musíme hledat i potenciál úspor pro jednotlivé výrobní závody ve světě. Měníme také výrobní postupy, například některá šroubovaná spojení nahrazujeme svařovanými apod. Hledáme také cesty ke snížení hmotnosti. Také se snažíme hledat oleje s nižší viskozitou nebo nové generace ložisek. Rovněž hledáme náhradní materiály za drahé kovy, jako je třeba molybden. K tomu se neustále mění dodavatelé, někdy i velmi rychle, a my musíme jejich díly odzkoušet.

Robotizovaná převodovka Automatizovaná převodovka, nebo též robotizovaná převodovka, sama řadí rychlosti a sama ovládá spojku. Z pohledu uživatele pracuje jako automatická převodovka. Na rozdíl od ní je však robotická převodovka principiálně shodná s klasickou manuální převodovkou. Řazení a spojku ovšem ovládá řídící jednotka - takzvaná mechatronika.



Dá se ve vývoji manuální převodovky čekat ještě nějaký velký vývojový skok?

Snižování hmotnosti, pasivních odporů a ceny jsou témata pro mechanickou převodovku. Je to její osud, protože patří mezi levné převodovky. Očekával bych, že v budoucnosti bude prostor pro vývoj nikoli plně automatické převodovky, ale převodovky robotizované. Dnes už vývoj umožňuje, aby byly daleko preciznější a lepší, než tomu bylo v minulosti. V mnoha zemích, jako je Indie nebo Čína, jsou naši zákazníci lidé, kteří si koupili automobil poprvé v životě a jsou rádi za to, že se nemusejí učit pracovat se spojkou a měli by zájem o robota, který třeba neřadí tak precizně a rychle jako dvouspojkové automaty DSG, ale psychicky jim ježdění ulehčí.

Lehkou robotizaci vidím jako trend také v souvislosti s rozšiřování mild-hybridních vozů, kde bych takové spojení viděl jako výhodné a nákladově příjemné.

Máte v oblasti vývoje převodovek nějaký další cíl, co chcete v Mladé Boleslavi vyvíjet?

Zkušebna převodovek je momentálně vytížena asi z poloviny plochy. Mám jasnou představu, co bych chtěl ještě doinvestovat, ale přesněji to říkat nechci. Nastíním jen směr. Chceme zde mít možnost odzkoušet i elektrifikované pohony. Tam bude směřovat první investice. Dále máme ještě tři volné prostory, ale plány s nimi si zatím nechám pro sebe.