VIDEO: Jak se skáče na rally. Slavný skok na Sardinii pod drobnohledem

V rámci doprovodné kategorie WRC 2 zde v týmu Škoda Motorsport o uplynulém víkendu obhájil loňské vítězství Jan Kopecký s vozem Škoda Fabia R5. Kopecký letos vyhrál už svůj třetí závod v rámci WRC 2 a je na dobré cestě za vítězstvím v celém šampionátu, který je vstupní branou do královské kategorie WRC, kde aktuálně kralují Ford a Hyundai.



Slavný skok Micky’s jump na dlouhé horské rychlostní zkoušce na hoře Monte Lerno není nejdelší a ani se na něj nenajíždí extra vysokou rychlostí – takové skoky je potřeba hledat ve Švédsku nebo Finsku. Ale Micky’s jump je rozhodně nejzrádnější, protože řečeno jezdeckou hantýrkou hodně „nakopává“ a člověk neví, jak vysoko poletí a hlavně jak přistane. Mulda ve tvaru velbloudího hrbu prudce vystřelí auto do výšky a poté následuje tvrdé přistání. Diváci tento skok milují, jezdci jsou z něho na rozpacích a technici a mechanici v servisním zázemí v přístavním letovisku Alghero z něho mají obavy, aby tvrdý dopad neublížil podvozku soutěžního vozu.

Jak samotný skok prožívají posádky? V autě se najednou rozhostí zvláštní ticho, protože do podvozku přestane bubnovat smršť kamenů. Auto po nějakých dvaceti až třiceti metrech začne rychle padat dolů a je potřeba sledovat místo dopadu. Když se podaří odhadnout správnou stopu nájezdu i rychlost, auto ladně přistane a rychle pokračuje do blízké levé zatáčky. Horší to je, když se auto ve vzduchu stočí ke straně a navíc se převáží na předek – to se rovnou poroučíte do křoví, v horším případě rovnou do kamenné zídky, kde určitě necháte nárazník a hrozí i poškození chladiče nebo podvozku vozu.

Martin Prokop, který si na Rally Sardinia odskočil z příprav na slavný Dakar, na skoku svůj Ford Fiesta WRC spíše šetří.

Na skoky máme speciální testy!

„Příprava na skoky je součástí našeho vývojového a testovacího programu. Soustředíme se hlavně na nastavení tlumičů pro hladký dopad a velká pozornost je věnována i odolnosti podvozku,“ popisuje Eric Mommey, hlavní inženýr týmu Škoda Motorsport. Fabia R5 toho podle něj vydrží opravdu hodně, přesto se na každém skoku vystavuje zvýšenému riziku. „To se týká hlavně situací, kdy auto dopadne pouze na jedno kolo, které musí pohltit všechnu energii nárazu. Ideální je, když auto dopadne na všechna čtyři kola, nebo alespoň na jednu nápravu. Velmi proto záleží i na rozložení hmotnosti,“ dodává francouzský inženýr.

Norský rallyový jezdec Andreas Mikkelsen říká, že nejrychlejší je projet skok v plné rychlosti. Těsně před skokem lehce přibrzdit a pak držet plyn na podlaze. Vozu se tak pomůže udržet příď vozu nahoře, snazší je pak i přistání. To v případech, že na skok najíždíte rovně. Pokud potřebuje pilot po doskoku zatáčet nebo brzdit, je lepší dopadnout na přední řízená kola. V tom případě je třeba před vrcholem brzdit.