Škoda chystá výrobu nástupce Rapidu, ochutnávku čekejte v březnu 2019

Montáž Škody Rapid v obou karosářských provedeních (liftback a hatchback) a jeho dvojčete Seatu Toledo probíhá v montážní hale M1 v Mladé Boleslavi. Automobilka už se ovšem připravuje na výrobu jeho nástupce.



„Největší rozruch na montáži M1 způsobila příprava nástupce vozu Spaceback, který je denně dáván do linky. Vůz je konstruován jinak, než jeho předchůdce a zaměstnanci se musí učit mnoho nového,“ píše aktuální vydání týdeníku Škodovácký odborář.



„Nese to mnoho náběhových bolestí. Zaměstnanci nemají v současné době plně funkční nářadí pro nový typ vozu a musí tak často pracovat ručně,“ popisuje Škodovácký odborář a dodává, že tak jako všude, je i na M1 nedostatek .

Nutno ovšem dodat, že to není výjimečná situace. Příprava výroby nového modelu vždy začíná mnoho měsíců dopředu. Před ostrým startem produkce se na zkoušku vyrobí ověřovací „nultá“ série na připravené lince, která slouží k vychytání much.

Nástupce modelu Rapid dostane jiné jméno a představí se pouze v jedné karosářské variantě - prodlouženém hatchbacku, který si v Boleslavi přejmenovali na Spaceback. Samotné jméno Spaceback by podle neoficiálních zpráv mělo být jednou z variant označení modelu, vedení značky se prý více líbí jméno Felicia.

Nová technika, líbivý design

Auto s velmi výrazným, moderním a líbivým designem bude postaveno na platformě MQB (modulární architektura koncernu VW pro auta s motorem vepředu a pohonem předních kol) v provedení A0 určeném pro malá auta (nyní ji má nový VW Polo nebo Seat Ibiza), bude o dost širší než aktuální model Rapid a také se protáhne. Škoda chce totiž tento model s novou generací posunout o kousek výš v nabídce značky.

Nový Rapid dorazí s hodně nízkou a protaženou kapotou. Nízká, ale výrazná a hodně svisle orientovaná, bude i maska chladiče. Světla jsou trojúhelníková (za příplatek LED). Spaceback má sportovní siluetu s klesající linií střechy, ta bude stejně jako nyní za příplatek prosklená a opticky propojená s víkem kufru.

Záď je podle informátora iDNES.cz velký odvaz. Koncová světla jsou výrazně protažená do boků a nejvýraznějším prvkem je grafika koncových světel, která svým bumerangovitým tvarem tak trochu odkazují na model Karoq. Celkově má nový Spaceback působit mohutným dojmem, design je v porovnání s aktuálními škodovkami výrazně odlišný a odvážný. Přístrojová deska bude hodně „uklizená“, prim na ní budou hrát tablety multimediálního centra umístěné uprostřed.

Rapid už nyní přišel o dieselová provedení, v nabídce jsou jen benzinové tříválce, podobně by to mělo být také u nástupce. Je však skoro jisté, že se pod kapotu dostane také čtyřválec 1,5 TSI, a to nejen v benzinovém provedení, ale také ve verzi upravené na spalování zemního plynu (CNG). Přípravu provedení Rapidu na zemní plyn potvrdil pro iDNES.cz letos v březnu Luboš Vlček, šéf Škoda Auto Česká republika.

Nejdřív dorazí crossover

Ještě před představením nástupce Rapidu je naplánována premiéra malého crossoveru, jehož podobu naznačil koncept Vision X. Malé SUV stojící na stejném základě MQB A0 jako připravovaný nástupce Rapidu se představí těsně před koncem letošního roku. Vstup do prodeje je naplánovaný na první polovinu roku 2019. Koncept Škoda Vision X jsme prozkoumali - čtěte tady

Podle dosavadních zvyklostí Škody je pravděpodobné, že podobu nástupce Rapidu automobilka naznačí veřejnosti konceptem, který ukáže na autosalonu v Ženevě v březnu 2019. Více o chystaných novinkách Škody čtěte zde