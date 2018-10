Škoda Scala se při testech na české dálnici maskuje za Rapid

Testování a najíždění tisíců kilometrů v reálném provozu vždy doprovází vývoj vozu. V závěrečných fázích už jezdí po běžných silnicích auta, která mají jen lehké maskování. Právě taková teď budou k vidění na cestách kolem Mladé Boleslavi stále častěji. Prototypy Škody Scala v průběhu vývoje už najezdily na dva miliony kilometrů, velkou část po českých cestách.

Šedý prototyp se snažili vývojáři zamaskovat tak, aby připomínal Škodu Rapid, kterou Scala nahradí. Více o maskování vývojových prototypů aut čtěte zde.

Fotky Michala Krahulce zachycují především zadní partie auta. Je na nich zřetelně viditelný výrazný prolis pod oknem víka kufru. Také Scala, stejně jako Rapid Spaceback, dostane do příplatkové výbavy protažené sklo pátých dveří. Na špionážních fotkách je jasně viditelné maskování světel, která budou mnohem větší a více členitá, mají tvar bumerangu.

Víko kufru Scaly bude mít dvě varianty spojleru nad zadním oknem (na fotkách je větší provedení z černého plastu, základní bude kratší v barvě karoserie). Na zádi také auto nebude mít „obálkovité“ prolisy mezi koncovými lampami a registrační značkou, ty má vyfocený prototyp falešné. Maskování také přidává prolisy na bocích, které sériová podoba auta nemá.

Fotky přídě Scaly nejsou příliš ostré, zřetelná je velká kapota zasahující až do boků nad nízké blatníky. Světla s linkou denního svícení posunutou do horní části lampy jsou posazena hodně do boků, takže auto opticky rozšiřují.

Na snímcích je viditelné lehké maskování kapoty, která je přetažená hodně dopředu a navazuje na ní úzká, do boků roztažená a přísně svisle orientovaná maska chladiče.

Michael Krahulec auto potkal na hradecké dálnici D11 ve čtvrtek 25. října v dopoledních hodinách. Maskovaný prototyp Škody Scala už jsme řídili, čtěte technické podrobnosti a první jízdní dojmy ZDE.