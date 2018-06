Škoda dostává v koncernu VW na starost Indii, Seat se postará o Afriku

Indický automobilový trh je pro řadu značek velmi atraktivní, ale ty evropské se na něm ne a ne prosadit. Škoda teď povede snahu koncernu VW se v této více než miliardové zemi uchytit. Pro českou značku je to už druhý pokus. Loni v březnu se automobilka dohodla na spolupráci na vývoji levného auta s největším indickým výrobcem Tata (čtěte více), ale už po půl roce automobilky oznámily, že je celý projekt zastaven. Škoda po propočtech a analýzách zjistila, že by stejně nedokázala na základě techniky indického partnera vyrábět levné auto pro indický trh tak, aby to dávalo ekonomický smysl. „Firmy se shodly, že nemohou realizovat technické ani ekonomické výhody ze spolupráce,“ znělo oficiální vysvětlení ukončení spolupráce. Škoda ovšem dostala i následně úkol vyvíjet indický vůz pro koncern Volkswagen samostatně.



„Cílem projektu „INDIA 2.0“ je dlouhodobé posílení pozice koncernu Volkswagen na tomto významném růstovém trhu. Koncern Volkswagen nás pověřil tímto zodpovědným úkolem a ještě více tak zdůraznil svou důvěru v kompetence týmu Škoda Auto,“ oznámil teď oficiálně nový start projektu šéf Škody Auto Bernhard Maier. A prozradil, že vedení koncernu VW pověřilo Škodovku, aby vypracovala plán na modelovou ofenzivu značek Škoda a Volkswagen v takzvaných objemových segmentech na indickém trhu, zhruba před rokem a půl. Vedoucím projektu bude Gurpratap Boparai, šéf indického zastoupení Škody, který je velkým znalcem indického automobilového trhu.

Maier už letos v březnu na autosalonu v Ženevě prozradil, že Škoda pro celý koncern Volkswagen vyvíjí platformu pro konkurenceschopné objemové modely, které by se měly vyrábět v Indii pod značkami Škoda a Volkswagen. Podle Maiera by se v Indii mohl vyrábět malý automobil o velikosti Fabie a kompaktní SUV na bázi modelu VW T-Cross. Podle informací listu Handelsblatt z loňského října chce Volkswagen nabízet v Indii vůz vyvinutý českou divizí za 5 000 eur.

Všechny v budoucnu lokálně v Indii vyvíjené a vyráběné modely budou podle prohlášení Škody vycházet z platformy MQB (modulare Querbaukasten, modulární platforma pro vozy s motorem uloženým napříč) koncernu Volkswagen. MQB totiž splňuje přísnější regulatorní požadavky, které budou v Indii platit od roku 2020.

„Škoda Auto přebírá v rámci projektu INDIA 2.0 zároveň i celkovou odpovědnost za subkompaktní platformu MQB A0, nejprve se zaměřením na Indii. Přípravy na lokální vývoj a výrobu nových modelů značek Škoda a Volkswagen v objemových segmentech jsou již v plném proudu. Představení prvního modelu značky Škoda založeného na platformě MQB-A0-IN je plánováno na rok 2020,“ upřesňuje Tomáš Kotera z tiskového oddělení značky.

„Další internacionalizace společnosti Škoda Auto je jedním ze základních kamenů Strategie 2025,“ uvádí Kotera. Podle ní má Škoda v té době prodávat dva miliony aut ročně. V roce 2017 Škoda prodala v Indii 17 100 aut, ve srovnání s předchozím rokem je to 31procentní nárůst.

Škodovky dnes patří na indickém trhu k lepšímu zboží. Na indickém trhu je česká značka od roku 2001. „První automobily značky Škoda se k zákazníkům v Indii dostaly již ve třicátých letech minulého století,“ připomíná Kotera. V současné době nabízí značka na tamním trhi čtyři modelové řady: Rapid, Octavia, Superb a Kodiaq. Kvůli vysokým ochranářským clům je nutné z důvodu zachování konkurenceschopnosti cen na indickém trhu vozy vyrábět přímo na místě. Rapid se produkuje v továrně v Puné, ostatní modely v Aurangábádu, kde také sídlí ústředí společnosti. Škoda by mohla v Indii časem vyrábět 400 až 500 tisíc levných vozů ročně.

Trh s novými vozy v Indii je stále velmi specifický. I když má země přes 1,3 miliardy obyvatel, tak těch, kteří si mohou dovolit nový automobil, je tu stále menšina. A ta si kupuje auta, která jsou mnohem levnější než ta známá z Evropy. Automobilky ze starého kontinentu tak stále nemohou najít na indický trh cestu a to ani v případě, že tam mají své vlastní výrobní závody. I když je tedy Indie stále chudou zemí, je to trh s obrovským potenciálem. Indové postupně bohatnou a tamní automobilový trh patří k nejrychleji rostoucím na světě. Navíc už v roce 2020 by měly v Indii platit normy, které odpovídají naší aktuální Euro 6, což bude znamenat por většinu výrobců obří skok, dnešní indické ekonormy totiž odpovídají evropským limitům ze začátku tohoto tisíciletí (analýzu čtěte zde).

Seat má na starosti severní Afriku

Při novém rozdělování úkolů dostal novou roli také Seat, bude se starat o růst koncernu v severní Africe. Africký kontinent je jedním z výhledově velmi atraktivních lokalit pro autoprůmysl. „Španělská společnost nyní začne koordinovat realizaci koncernové strategie a zastoupení značek v regionu, vyhledávat možnosti synergií a rozvíjet partnerství s ostatními společnostmi,“ vysvětluje Filip Stoulil, koordinátor marketingu a prodeje českého zastoupení Seatu. Jedním z úkolů bude přispět k vybudování sítě dodavatelů pro automobilový průmysl v Alžírsku s cílem vyvíjet a vyrábět nové modely v této zemi.

Koncern Volkswagen svěřil značce Seat vedoucí roli s odpovědností za vývoj v severní Africe po loňském zahájení projektu v Alžírsku. „V jeho rámci byl uveden do provozu montážní závod v Relizane, jehož kapacita výroby je v současnosti plně využívána,“ uvádí Luca de Meo, předseda představenstva Seatu. V továrně 280 kilometrů jihozápadně od Alžíru Seat vyrábí model Ibiza.

V roce 2018 patří severní Afrika mezi globální trhy s nejvyššími prodeji seatů společně s Německem, Španělskem, Velkou Británií a Francií. „Zároveň se jedná o zemi s nejvíce rostoucím počtem dodaných vozidel. Od ledna do května bylo v Alžírsku prodáno 10 700 vozidel v porovnání s tisícem vozidel ve stejném období předchozího roku. Seat má navíc pevné postavení také v ostatních zemích tohoto regionu, například v Maroku a Tunisku,“ vypočítává Stoulil. „Značka navíc během několika týdnů zahájí na alžírském trhu prodej modelů Leon a Arona. Stejně jako u modelu Ibiza bude jejich výroba probíhat v Martorellu a finální montáž v Relizane,“ popisuje.

Jde o takzvanou CKD výrobu rozmontovaných aut (Completely Knocked Down), které se kvůli splnění podmínek pro odpuštění cla, musí montovat na místě. Stejný závod zajišťuje také montáž několika modelů značek Volkswagen, Škoda a Volkswagen Užitkové vozy, určených pro alžírský trh (podrobnosti zde).