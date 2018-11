Nová továrna Škody by mohla být v Bulharsku nebo Turecku

O umístění nové fabriky spekuluje list Handelsblatt, který se odvolává na zdroje z koncernu. Dozorčí rada Volkswagenu by o výstavbě závodu mohla rozhodnout už příští týden.

Nová továrna za miliardy eur by neměla být v České republice, protože v této zemi již není dostatek pracovníků. Firma chce podle zdrojů jít více na východ. Mluvčí mladoboleslavské automobilky se podle listu nechtěl ke zprávě vyjadřovat.

Škoda již nemá v České republice dostatečné kapacity a některé její vozy se vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V roce 2014 vyrobila Škoda jeden milion aut, nyní je to už zhruba 1,23 milionu a tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst. Škoda těží hlavně z poptávky po nových modelech SUV a vstoupit chce také do oblasti elektrických vozů.

Škodu dnes nedostatek kapacit velmi brzdí. Na začátku příštího desetiletí bude podle prohlášení šéfa značky Bernharda Maiera ze začátku října potřebovat jen v Evropě další výrobní kapacitu pro zhruba 400 tisíc vozů. V letošním roce Škoda čeká, že překročí loňskou výrobu 1,2 milionu vozů. V polovině příštího desetiletí chce Škoda vyrábět dva miliony aut.

„Škoda Auto v současnosti jede na samé hranici své kapacity. Vytíženost našich závodů je 119 procent, což je nejvíce v branži. O naše vozy je zájem, v příštím roce bychom mohli prodat o 200 tisíc aut více, než stihneme vyrobit,“ uvedl Maier.

Nedostatek kapacit chce řešit hledáním možností v rámci svých závodů i dalších továren mateřského koncernu VW. Výstavba nového závodu má být krajní variantou.

V rámci opatření pro zvýšení výrobní kapacity Škoda například poveze 65 tisíc karoserií pro nové Fabie k nalakování do německého závodu VW v Osnabrücku a ve stejné lokalitě se bude montovat i 45 tisíc vozů Karoq. V poslední době se také podle Maiera vedla diskuse o převedení výroby Superbu do německého Emdenu. Pokud by rozhodnutí padlo, týkalo by se až nástupce současného modelu.

Symbolem nouze o výrobní kapacity v Evropě je u Škody derivát největšího SUV v nabídce. Během letošního roku automobilka v Číně představí karosářskou variantu Kodiaq GT, která dostane splývavou záď ve stylu kupé. Tato verze má být prozatím určena pouze pro čínský trh. Jeho uvedení v Evropě závisí právě na tom, zda se Škodě podaří najít nové výrobní kapacity.



Škoda Kodiaq GT

Outsourcing

Renomovaný zpravodaj z autoprůmyslu Automotive News Europe letos v červnu zjistil, že jednou z variant, o které má mladoboleslavská automobilka uvažovat, je outsourcování výroby.

Škoda dlouhodobě bojuje s nedostatkem kapacit. U některých modelů jsou nestandardně dlouhé čekací lhůty.

Velké automobilky včetně BMW, Daimleru i třeba Porsche běžně používají smluvní výrobce jako Magna Steyr v Rakousku nebo Valmet ve Finsku k outsourcingu výroby, získávají tím větší flexibilitu a šetří investice do vlastních zařízení a zdrojů. To by podle Automotive News Europe mohla být jedna z cest i pro Škodu.

Společnost Valmet ve finském Uusikaupunki tak dnes třeba vyrábí mercedesy, v minulosti produkovala mimo jiné i saaby, porsche, opely, ale i Lady Samara a různé elektromobily. Ve Štýrském Hradci se ve výrobě v jedné továrně potkávají jaguary, BMW i mercedesy. Magna Steyr je schopná kromě výroby nabídnout i vývojové práce a chlubí se velkou flexibilitou výroby, která se hodí i pro malosériovou produkci.

Ve Štýrském Hradci se tak vyráběl zpočátku Aston Martin Rapide a Magna Steyr kromě produkce také obstarala vývoj Peugeot RCZ. Francouzská automobilka po úspěšné premiéře konceptu sportovního kupé odvezla showcar do rakouské firmy a její vývojáři dostali za úkol s využitím maxima dílů tehdejšího hatchbacku Peugeotu 308 vyvinout kompletně celý vůz, který pak fabrika v letech 2010 až 2015 vyráběla.

S výrobou mimo domovské závody má Škoda už zkušenost z Ruska. V Nižném Novgorodu vyrábí v továrně automobilky GAZ ruského miliardáře Olega Děripasky. Od roku 2011 se v závodě firmy montovaly Škody Yeti a Octavia a letos v únoru tam byla zahájena výroba modelu Kodiaq. Yeti z Nižného Novgorodu se prodávaly také v Česku.

Patnáct výrobních závodů

Vozy Škoda se v současnosti vyrábějí v 15 výrobních závodech, z toho tři jsou v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí). Automobilka vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává celosvětově přes 35 000 lidí a působí na více než 100 trzích.