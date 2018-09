Nástupce Škody Rapid se představuje, tajné už je jen jméno

Nástupce Rapidu bude parádní. Bílý, agresivně laděný koncept ukazuje v podstatě finální podobu auta, stačí si odmyslet sportovní doplňky, spojler na zádi, výrazné aerodynamické prvky, obrovská dvacetipalcová kola, filigránsky tvarovaná zrcátka a lišty a prolisy navíc na náraznících.



Nejlepší je boční pohled - silueta s klesající linkou střechy dává autu sportovní šmrnc. Pak se stočí v ladném oblouku zadního sloupku k víku kufru s výrazným prolisem napříč celou šíří zádi. Kapota motoru je obrovská, nízká, přetažená k přifouknutým blatníkům, ty bude mít sériové auto určitě méně boubelaté. A taky dostane normální kliky, ne ty zapuštěné, které elektromotorky schovají do linek boků.

„Lak se skládá ze tří vrstev se speciálními organickými složkami, odráží teplo a snižuje tak teplotu interiéru. Výrazný kontrast k bílému laku tvoří černé karbonové díly karoserie. Jde o karbon vyrobený ze 100 % z recyklovaného polyesteru. Z tohoto hi-tech materiálu, který se často používá ve sportovních vozech, je mimo jiné vytvořena nově tvarovaná maska chladiče, přední a zadní spojler, vnější zrcátka, boční prahy, vstupy a výstupy vzduchu i zadní difuzér,“ popisuje Hermann Prax ze Škody Auto.

Že je to auto, které míří do produkce, potvrzují proporce. Dnešní mantru autodesignérů, podle které má plechová hmota boků pontonu karoserie tvořit dvě třetiny výšky a třetinu prosklení kabiny, hází Vision RS za hlavu. To pak autosalonové studie občas vypadají jako by přijely z komiksu o superhrdinech na steroidech. Kabina konceptu Škodovky má prosklení hezky velké, rámované úzkými sloupky. Působí to reálně, střízlivě a vyváženě.

Celkově auto působí mohutným dojmem, design je v porovnání s aktuálními vozy Škoda výrazně odlišný a odvážný, ostřejší; vznikal ještě pod vedením předchozího šéfdesignéra značky Jozefa Kabaně, kterého před rokem nahradil Oliver Stefani.

Čtyřmístný interiér je vysloveně „autosalonový“, členitá výrazně tvarovaná sportovní sedadla a přístrojová deska vyrýsovaná vodorovnými liniemi a oživená skleněným dekorem, který mění barvu podle podsvícení, do sériového auta určitě nedoputují. Ale minimálně architektura přístrojovky se subtilním tabletem multimediálního centra dá představu o tom, co se chystá. Parádní je volant. Pozornost zaslouží koberečky utkané z materiálu, který se vyrábí z namletých listů ananasovníku.

Vision RS už svým názvem připomíná sportovní úspěchy značky a modely, které na ně odkazují. To dává naději, že by nový model mohl dorazit také v přiostřené variantě. Verze RS nyní Škoda vyrábí pro modely Octavia a nově i Kodiaq, v minulosti nabízela také Fabii RS.

Hybridní pohon

Škoda ovšem musí myslet na budoucnost, ve které hraje výraznou roli elektromobilita. Do roku 2025 chce mít ve svém portfoliu deset elektrifikovaných aut (plně elektrických a hybridů typu plug-in - s možností dobití akumulátoru ze zásuvky).

Takže i pařížský koncept je plug-in hybrid. Kombinuje motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) s elektromotorem o výkonu 75 kW (102 k). Celkový výkon hybridní soustavy je 180 kW (245 k). Vision RS má zrychlit z 0 na 100 km/h za 7,1 s, za 8,9 s pak zvládá zrychlení z 80 na 120 km/h. Kompaktní sportovní vůz emituje pouze 33 g CO2/km.

„S čistě elektrickým, lokálně bezemisním pohonem má vůz dojezd až 70 kilometrů. Ion-lithiový akumulátor s kapacitou 13 kWh lze nabít za 2,5 hodiny. Alternativně lze vůz nabíjet z domácí zásuvky nebo při jízdě dobíjet prostřednictvím rekuperace,“ uvádí Hermann Prax. Pohonné soustrojí je pod přední kapotou, akumulátory jsou uloženy před zadní nápravou, nádrž nad ní.

Björn Kröll, marketingový specialista značky, přidává základní míry konceptu: délka 4 356 mm, výška 1 431 a šířka 1 810 milimetrů. Rozvor náprav měří

2 650 mm. Kufr je 430litrový, což je podle Krölla o padesát víc, než je průměr kategorie, do které auto patří. Auto stojí na platformě MQB v provedení pro malá auta koncernu Volkswagen, to znamená VW Polo nebo Seat Arona.

Koncept Vision RS automobilka ukáže na autosalonu v Paříži začátkem října a sériové provedení ještě před koncem letošního roku. Škoda chce nový nástupnický model posunout o kousek výš v nabídce značky.

Nová role

Nástupce modelu Rapid dostane jiné jméno a představí se pouze v jedné karosářské variantě - prodlouženém hatchbacku, který si v Boleslavi přejmenovali na Spaceback. Karosářské provedení liftback už nedorazí. Samotné jméno Spaceback by podle neoficiálních zpráv mělo být jednou z variant označení modelu, ve hře bylo prý i jméno Felicia. Jak se bude nástupce Rapidu jmenovat, už je podle informací iDNES.cz rozhodnuto. Škoda název odhalí v půlce října.

Alain Favey z vedení automobilky letos v červenci pro britský magazín Autocar naznačil, že Rapid úplně nesplnil očekávání a jeho nástupce má být trochu jinak zaměřený. „Naše přítomnost (v tomto segmentu - pozn. red.) je velmi skromná. Se stávajícím Rapidem Spaceback se nám nepodařilo přesvědčit lidi, že jsme v tomto segmentu silným konkurentem,“ řekl Favey.

V roce 2017 prodala Škoda v Evropě 66,5 tisíce rapidů, v roce 2020 by měl nástupce dělat dvojnásobná prodejní čísla. Škoda by totiž ráda udělala z tohoto vozu přímého konkurenta aut typu Opel Astra, Kia Ceed nebo Renault Mégane, dosavadní Rapid mířil o půl stupně níž a stěžejní model Octavia se postupem doby posunul ve vnímání zákazníků a strukturou prodejů k hornímu okraji této kategorie.

Rapid už nyní přišel o dieselová provedení, v nabídce jsou jen benzinové tříválce a podobně by to mělo být také u jeho nástupce. Je téměř jisté, že se pod kapotu dostane také čtyřválec 1,5 TSI, a to nejen v benzinovém provedení, ale také ve verzi upravené na spalování zemního plynu (CNG).

Přípravu provedení na zemní plyn potvrdil pro iDNES.cz letos v březnu Luboš Vlček, šéf Škoda Auto Česká republika. Možné je, že auto dostane unikátní hybridní techniku kombinující motor spalující CNG a elektromotor, kterou vyvinuli v Mladé Boleslavi.

Automobilka už několik měsíců chystá pro nový model výrobní linku v Mladé Boleslavi. „Vůz je konstruován jinak než jeho předchůdce a zaměstnanci se musí učit mnoho nového,“ psal letos v květnu týdeník Škodovácký odborář. Příprava výroby nového modelu vždy začíná mnoho měsíců dopředu. Před ostrým startem produkce se na zkoušku vyrobí ověřovací „nultá“ série na připravené lince, která slouží k vychytání much.