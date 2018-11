Škoda Vision RS: první ochutnávka nástupce Rapidu

Nástupce modelu Rapid dostane jiné jméno a představí se pouze v jedné karosářské variantě - prodlouženém hatchbacku, který si v Boleslavi přejmenovali na Spaceback. Samotné jméno Spaceback by podle neoficiálních zpráv mělo být jednou z variant označení modelu, vedení značky se prý více líbí jméno Felicia. Studie, která podobu nového modelu odhalí, dostala jméno Vision RS a navazuje tak na předchozí koncepty značky.

Nové jméno i disciplína

Alain Favey z vedení automobilky letos v červenci pro britský magazín Autocar uvedl, že auto dostane kromě nového jména také zcela novou techniku a vzhled. A naznačil, že Rapid úplně nesplnil očekávání a jeho nástupce má být trochu jinak zaměřený. „Naše přítomnost (v tomto segmentu - pozn. red.) je velmi skromná. Se stávajícím Rapidem Spaceback se nám nepodařilo přesvědčit lidi, že jsme v tomto segmentu silným konkurentem,“ řekl Favey. V roce 2017 prodala Škoda v Evropě 66,5 tisíce rapidů, v roce 2020 by měl nástupce dělat dvojnásobná prodejní čísla. Škoda by totiž ráda udělala z tohoto vozu přímého konkurenta aut typu Opel Astra, Kia Ceed nebo Renault Mégane, dosavadní Rapid totiž mířil o půl stupně níž a stěžejní model Octavia se postupem doby posunul ve vnímání zákazníků a strukturou prodejů k hornímu okraji této kategorie. Spekuluje se také, že v následující generaci, která dorazí v roce 2020, bude Octavia ještě větší a lépe vybavená a bude už přímo dotírat na Volkswagen Passat.

Výrazný design

Vision RS představí výrazný, moderní a líbivý design. Auto bude postaveno na platformě MQB (modulární architektura koncernu VW pro vozy s motorem vepředu a pohonem předních kol) v provedení A0 určeném pro malá auta (nyní ji mají nový VW Polo nebo Seat Ibiza), bude o dost širší než Rapid a také se protáhne.

„Škoda Vision RS je 4356 mm dlouhá (Rapid Spaceback je dlouhý 4304 mm - pozn. red.), 1810 mm široká a jen 1431 mm vysoká. Rozvor náprav měří 2650 mm,“ uvádí Štěpán Řehák, jeden z mluvčích mladoboleslavské automobilky.

Auto bude mít hodně nízkou a protaženou kapotou. Nízká, ale výrazná a hodně svisle orientovaná bude i maska chladiče. Světla jsou trojúhelníková (za příplatek LED). Spaceback má sportovní siluetu s klesající linií střechy, ta bude stejně jako nyní za příplatek prosklená a opticky propojená s víkem kufru, kterému bude dominovat velký nápis Škoda, což je nový prvek, který by měly začít dostávat sériové modely značky.

Záď je podle zdroje iDNES.cz, který auto na vlastní oči viděl, velký odvaz. Koncová světla jsou výrazně protažená do boků a nejvýraznějším prvkem je jejich grafika. Zadní lampy svým bumerangovitým tvarem tak trochu odkazují na model Karoq. Celkově má nový Spaceback působit mohutným dojmem, design je v porovnání s aktuálními škodovkami výrazně odlišný a odvážný; vznikal ještě pod vedením předchozího šéfdesignéra značky Jozefa Kabaně, kterého před rokem nahradil Oliver Stefani.

Přístrojová deska bude hodně „uklizená“ s minimem ovládacích prvků a tlačítek, prim na ní budou hrát tablety multimediálního centra umístěné uprostřed.

Určitě bude i verze na plyn

„Řadou designových řešení odkazuje na závodní vozy Škoda, ukazuje směr, jakým se bude rozvíjet design sportovních vozů značky s přívlastkem RS,“ dodává Štěpán Řehák. To dává naději, že by nový model mohl dorazit také v přiostřené variantě, verze RS nyní Škoda vyrábí pro modely Octavia a nově i Kodiaq, v minulosti nabízela také Fabii RS.

Rapid už nyní přišel o dieselová provedení, v nabídce jsou jen benzinové tříválce a podobně by to mělo být také u jeho nástupce. Je však skoro jisté, že se pod kapotu dostane také čtyřválec 1,5 TSI, a to nejen v benzinovém provedení, ale také ve verzi upravené na spalování zemního plynu (CNG). Přípravu provedení Rapidu na zemní plyn potvrdil pro iDNES.cz letos v březnu Luboš Vlček, šéf Škoda Auto Česká republika. Možné je, že auto dostane unikátní hybridní techniku kombinující motor spalující CNG a elektromotor, kterou vyvinuli v Mladé Boleslavi.

Automobilka už několik měsíců chystá pro nový model výrobní linku v Mladé Boleslavi. „Vůz je konstruován jinak než jeho předchůdce a zaměstnanci se musí učit mnoho nového,“ psal letos v květnu týdeník Škodovácký odborář. Příprava výroby nového modelu vždy začíná mnoho měsíců dopředu. Před ostrým startem produkce se na zkoušku vyrobí ověřovací „nultá“ série na připravené lince, která slouží k vychytání much.

Nejdřív dorazí crossover

Nástupce Rapidu dokonce ve vstupu na trh ještě předběhne malý crossover, jehož podobu naznačil koncept Vision X představený letos v březnu. Malé SUV stojící na stejném základě MQB A0 jako připravovaný nástupce Rapidu se představí těsně před koncem letošního roku. Vstup do prodeje je naplánovaný na první polovinu roku 2019. Více o konceptu Vision X čtěte zde.