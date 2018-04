Zelený koncept ukazuje novou škodovku. Už jsme v ní jeli

Škoda Vision X se startuje tajným tlačítkem, ale slíbil jsem, že neprozradím, kde je. Zmáčknete čudlík a jadrným hlasem ožije benzinový čtyřválec 1,5 TSI pod kapotou. Jiným fíglem, který už mi ovšem neukázali, se oživí elektromotor pohánějící zadní nápravu. Pak ten zelený koncept neslyšně odsviští.

Nejlépe jezdící koncept

Už jsem pár konceptů řídil, vždycky maximálně dvacítkou, třicítkou, pod bázlivým dohledem, obří kola v podbězích při větším vytočení šmajdala, někdy dokonce dřela o podběhy. Vision X je úplně jiná liga, lepším konceptem jsem nejel. Postavili ho v Německu, samotná stavba trvala tři měsíce, ale designéři na něm pracovali ještě o tři měsíce déle.

Stále je to ovšem ruční práce, a tak se Stanislavem Švarcem z designstudia Škody máme dohodu: dveře otevřít můžeme, ale zavírat je bude on. Přece jen to chce jemnost a cvik zamáčknout dveře pevně a citlivě. Vnější klika je zapuštěná, stačí lehce zmáčknout a sama se vysune. Když chci vystoupit, přejedu prstem po chromové páčce, která vypadá, že by se už při cestě konceptu do sériové výroby měnit nemusela, a dveře se otevřou.

Je to koncept, udávaná maximální rychlost 200 km/h je jen teoretická, autosalonoví šviháci, kteří jsou tu hlavně od pózování a focení, jezdí pomalu a zprovozněné mají jen některé funkce. Okna se tedy nestahují, na displejích, kterými hraje přístrojovka, běží videosmyčka. Některé funkce Staniclav Švarc ovládá jen dálkově přes telefon. Zářivě zelené bezpečnostní pásy si nezapínáme, rychlost z přístrojovky nevyčtu. Volant konceptu není stavitelný, hezké a výrazně sportovně tvarované sedadlo posouvají elektromotorky.

Ale svezení je to parádní. Stanislav Švarc mi ukazuje, jak se řadí režimy automatické převodovky: malý kousek křišťálu tvořící volič (za ten by si určitě hodně lidí rádo připlatilo), stačí zlehka zmáčknout a frčíme. Motor prototypu nemá katalyzátor, není přidušený emisními a hlukovými normami. Jeho hrubší hlas po pár desítkách metrů utichne a s automatickou převodovkou si rozumí dobře, takže když dupnu na plyn, vyrazí hezky zostra. Brzdy také fungují, jak mají.

Nová škodovka

V čem je to kouzlo, že Vison X tak dobře funguje? Pod tou fešáckou karoserií nalakovanou nepřehlédnutelnou zelenou s nádechem žluté je totiž vlastně auto, které se bude vyrábět. Příští rok dorazí nový nejmenší crossover se značkou Škoda, a tento vyfintěný frajer ukazuje, jak bude vypadat, stačí si odmyslet ozdoby a odvázaný interiér. Tvary výplní dveří jsou podle náznaků designérů hodně blízké sériovému autu. Přístrojovka reálné škodovky bude mít více tlačítek a méně nóbl materiálů. Ale subtilní horizontální členění a velký displej uprostřed mít bude taky. Díky velkým proskleným plochám a skleněné střeše je interiér hodně vzdušný. Vnitřek zdobí propracované detaily, za pozornost stojí černé čalounění stropu a sloupků, které je jemně „žíhané“ zelenou.

Obvykle takové studie stojí na nějak upravené technice, která je k mání a je koncepcí blízká a vhodná. Například jeden z předchozích konceptů Škody, větší crossover Vision S, ze kterého pak vzešel Kodiaq, postavili na základech Audi Q5. To nejnovější koncept je překabátěné sériové auto stojící na modulární platformě MQB koncernu Volkswgaen. Takže zatáčí, jak má, brzdí, rozjíždí se plynule. Původně jsme měli jezdit dvacítkou, ale nakonec mě nechali uhánět po hale v pražských Letňanech o dost rychleji.

Přední náprava si musí poradit s velkými dvacetipalcovými ráfky, na pokyny volantu tedy za nízkých rychlostí auto reaguje trochu pomaleji. Aby vypadalo dobře na pódiu, má nízký a tuhý podvozek, v oblouku se tedy moc nenakloní.

Do série

Z Visionu X bude tedy brzy sériová škodovka. Automobilka jí naplánovala autosalonovou premiéru do Ženevy na příští březen, ale první fotky by se měly ukázat ještě letos. Zachovány zůstanou určitě tvary, proporce, linky interiéru. Délka 4 255 a rozvor 2 645 mm se budou měnit v řádu milimetrů. Škoda Vision X bude v sériové podobě dvojčetem Seatu Arona a Volkswagenu T-Roc, které se prodávají od loňska, ovšem z tohoto tria by měla být škoda největší.

Na sériovém autě určitě nenajdeme tu parádní křišťálovou masku chladiče, ale šest světel vepředu a dva páry vzadu mít určitě bude. Dvacetipalcové ráfky dostávají auta o dvě kategorie výš než malý crossover, stejně tak bezrámová okna dveří. V interiéru zůstane volně stojící tablet infotainmentu na přístrojovce. Sériové auto bude bezpochyby pětimístné, čtyři místa a úchyty v kufru pro skateboardy a dron zůstanou specialitou studie.