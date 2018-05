Spanilou jízdu Škody mohou zbrzdit požadavky odborů a nedostatek kapacit

Magazín Automotive News Europe ovšem přinesl zajímavou analýzu, ve které tvrdí, že budoucí růst už kvůli požadavkům odborů nebude tak velký, jak firma tvrdí.



Od roku 2007 Škoda téměř zdvojnásobila svoje prodeje na loňských více než 1,2 milionu aut, zejména díky tomu, že se pevně uchytila na západoevropských trzích v čele s Německem a rychle rostla v Číně, která je pro ni největším odbytištěm. To znamenalo loni rekordní příjmy 16,6 miliardy eur. S provozní marží 9,7 % předstihla Škoda i koncernového sourozence Audi. Do roku 2025 vedení plánuje zvýšit prodeje až na dva miliony vozidel.

Bernhard Maier, předseda představenstva Škody Auto

Prostor na to má, především v kategorii SUV, které u Škodovky dělají jen 15 % prodejů, zatímco celkově zabírají SUV 28 % trhu. Škoda už proto uvedla další SUV v Číně, příští rok představí svůj nejmenší model v této třídě, sourozence Seatu Arona. Další SUV pro Čínu bude podle předsedy představenstva Bernharda Maiera následovat v roce 2019.

Dalším prostorem pro růst prodejů představuje Indie, kde Škoda dostala koncernový úkol vyvinout platformu pro prodej nízkonákladových vozů. Pokud by se to podařilo, je Indie do budoucna velmi perspektivním trhem, možná až čtvrtým největším na světě. Kromě toho plánuje Škoda pět elektrifikovaných modelů.

„Je možné, že pokud bychom včas úspěšně zrealizovali projekt v Indii, že bychom tam vyráběli vozy nejen pro tamní trh, ale že bychom je mohli vozit do některých jihoamerických zemí,“ řekl letos v březnu na autosalonu v Ženevě předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

Škoda loni původně jednala o spolupráci na vývoji auta s největším indickým výrobcem Tata. Nakonec se nedohodli, takže automobilka se rozhodla vůz vyvíjet pro koncern Volkswagen samostatně (podrobnosti čtěte tady). Podle Maiera by se v Indii mohl vyrábět malý automobil o velikosti Fabie a kompaktní SUV na bázi modelu VW T-Cross. Škoda chce ve výrobních závodech v Indii produkovat výhledově více než 300 tisíc aut ročně

V naplnění těchto ambiciózních plánů ovšem tak úplně nevěří analytická společnost LMC Automotive. Podle ní zůstane Škoda z hlediska objemu výroby v následujících letech zhruba na stejné úrovni, do roku 2021 se jí povede zvýšit produkci na 1,4 milionu aut ročně. „Problémem dalšího růstu je kapacita evropských továren,“ řekl David Oakley, evropský analytik společnosti LMC.

Škoda dlouhodobě bojuje s vytížeností svých továren. Šéf automobilky Bernhard Maier letos v dubnu oznámil, že Škoda přesune část výroby do německého Osnabrücku. „Kapacita našich závodů je zcela využitá. Nyní diskutujeme o formě, zvažujeme například i restrukturalizaci některých procesů v rámci továren, část produkce navíc nyní budeme vyrábět v německém Osnabrücku, kde již dnes lakujeme naše Fabie,“ cituje Maiera automobilový magazín Auto.cz.

Podle Maiera potřebuje Škoda v Evropě investovat do navýšení kapacit výroby. Vedení automobilky nyní zvažuje různé alternativy. Jasno má být během tří až čtyř měsíců. „Nelze vyloučit ani investici do zcela nového závodu mimo Českou republiku, řekl letos začátkem března Bernhard Maier pro německý ekonomický deník Handelsblatt.

Nové kapacity lze podle Maiera získat i v koncernu Volkswagen.„Pokud budeme chtít i v budoucnu v Česku růst, potřebujeme v našich závodech maximální flexibilitu. Aktuálně pracujeme na hranici kapacity,“ prohlásil šéf značky v rozhovoru pro iDNES.cz koncem loňského roku.

Loni se objevily spekulace, že Škoda Auto přesune z Česka do Německa výrobu následníka modelu Superb. Česká automobilka ani mateřský koncern Volkswagen tehdy spekulace nepotvrdily ani nevyvrátily.

Obrovskou výhodou Škodovky byly dosud nízké mzdové náklady ve srovnání třeba s Německem. Odbory si ovšem nyní vymohly navýšení tarifních platů o 12 procent a navýšení celkem devíti různých příplatků v průměru o 50 procent. K tomu v dubnu získali zaměstnanci bonus 67 tisíc korun, další podobnou odměnu dostanou na konci roku. Podle informací iDNES.cz má Bernhard Maier velmi napjaté vztahy s šéfem škodováckých odborů Jaroslavem Povšíkem.



Jaroslav Povšík, šéf odborů Škoda Auto

Automobilka se podle Automotive News Europe bude snažit zvýšit podíl automatizace, což ale s sebou rovněž přináší zvýšené náklady. Řešením tak nejspíš bude výstavba dalšího závodu nebo výroba v jiných koncernových továrnách v Německu nebo Rusku, přesto udržet tempo růstu bude pro vedení automobilky velmi obtížný úkol.



Patnáct výrobních závodů

Vozy Škoda se v současnosti vyrábějí v 15 výrobních závodech, z toho tři jsou v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí). Automobilka vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.

Zaměstnává celosvětově přes 35 tisíc lidí a působí na více než 100 trzích. Největším aktuálním trhem je pro Škodu Čína, kde prodává přes 300 tisíc aut ročně. Auta pro tamní trh vyrábí značka v rámci joint-venture partnerství v pěti závodech.

Během letošního roku Škoda v Číně představí novou karosářskou variantu modelu Kodiaq. Největší SUV Škody dostane splývavou záď ve stylu kupé. Tato verze označená Kodiaq GT má být zatím určena pouze pro čínský trh. Jeho uvedení v Evropě závisí právě na tom, zda se Škodě podaří najít nové výrobní kapacity.