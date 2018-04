Slováci přišli s novinkou: když zaplatí pokutu včas, bude třetinová

Přestupky v zahraničí Slovenský státní rozpočet na "slevách z pokut" podle Igora Siroty rozhodně tratit nebude, protože dluhy na nezaplacených pohledávkách jdou do závratných částek a nový systém motivuje řidiče zaplatit sankci ihned. „Pro slovenské řidiče je to velká motivace zaplatit pokutu na místě. Smysl má pak i u řidičů cizinců, kteří odmítali pokutu na místě uhradit a značně tak znesnadní její další vymáhání. Případ se pak vleče dlouho a státům takoví řidiči dluží na pokutách miliony. Nejen na Slovensku,“ uvedl Sirota z ÚAMK. Zahraniční řidiči u nás ročně spáchají desetitísce přestupků, často je to překročená rychlost nebo jízda na červenou. Dluhy na pokutách potom šplhají k milionům korun. „Pokuty v rámci přeshraniční spolupráce řeší v Česku vždy obce, v jejichž oblasti se řidiči přestupku dopustili. Od 3. srpna roku 2017 pak u nás funguje model CBE (Cross Border Exchange),“ uvedl mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar. Evropská databáze řidičů je zpřístupněna policii i městským a obecním úřadům a ty tak mohou i dodatečně odeslat výzvu řidiči cizinci, který se dopustil na českých silnicích přestupku, ale policie jej nepokutovala na místě. Systém pro obce s rozšířenou působností navíc zpracovává záznamy z kamer a vše automaticky vykoná sám - od rozlišení pokuty přes vyhledání řidiče v evropské databázi až po přichystání výzvy k zaplacení pokuty.