Se sluchátky na uších a mobilem v ruce ohrožují sebe i dopravu

Poslední smutný příklad z úterního rána mluví za vše: nezletilá dívka chtěla v Černošicích u Prahy přejít koleje, když závory byly už spuštěné. Podle ČTK měla sluchátka na uších a k tomu byla ráno velmi hustá mlha. Nejenže nemohla přijíždějící vlak v mlze vidět, ale zároveň se připravila i o možnost jej slyšet. Zaplatila za to životem. Více o nehodě čtěte zde.



Smutných případů podobného typu rapidně přibývá, ať už na kolejích, nebo na silnici. Chodci se sluchátky, a zvláště děti, si riziko zřejmě neuvědomují, ale jsou velkým nebezpečím pro okolí, protože nereagují na vnější podněty, jednají nepředvídatelně a zkratkovitě - jsou zkrátka mimo. A v neposlední řadě dávají všanc svůj vlastní život.

VIDEO: Zvedni oči od telefonu! Spot francouzské policie připomíná chodcům obezřetnost Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Takových případů skutečně přibývá a v zahraničí už na ně reagují. Například ve Francii mají řidiči motorových i bezmotorových dopravních prostředků zakázaná veškerá sluchátka, ať už jde o hudbu, nebo handsfree. Za porušení pravidla jim hrozí pokuta 135 eur (asi 3500 korun) a 3 body,“ uvedl Petr Vomáčka z BESIPu.



Podobně je to i v Řecku, kde je řidičům zakázáno používat cokoli, co by rušilo jejich pozornost nebo co by zabránilo slyšet výstražná zařízení integrovaných záchranných složek.

Hudbu raději bez sluchátek

„Ze zahraničních výzkumů víme, že účastníci provozu s nasazenými sluchátky negativně ovlivní svou pozornost v třiceti až padesáti procentech. Ať už je to chodec, cyklista, nebo řidič automobilu,“ dodal Vomáčka.

A jestli je rozdíl v tom, zda například řidiči za volantem poslouchají hudbu se sluchátky, či z autorádia? „Naprosto zásadní. Současní výrobci sluchátek vyrábí taková zařízení, která dokážou tlumit zvuky a ruchy ve vašem okolí a zároveň zvýraznit hudbu. Zjednodušeně řečeno nemáte šanci slyšet cokoli dalšího,“ doplnil Vomáčka s tím, že pokud jde takový člověk po ulici, je vlastně hluchý, i když si to neuvědomuje.

Česká republika zatím represi takového chování v zákoně nemá a ani se v nejbližší době cestou Francie či Řecka vydávat nebude. Ale odborníci na bezpečnost tento problém vnímají stále silněji a na nevhodné a nebezpečné používání sluchátek se snaží účastníky silničního provozu upozornit například prostřednictvím kampaní.

„Přemýšlíme, jak tento nebezpečný jev omezit. Zatím sázíme na osvětu, motivaci a svobodný selský rozum. Je pravda, že zatím to většina lidí podceňuje a zdá se, že na apely nereagují,“ podotkl expert z BESIPu.

„U dětí jsou kromě školy na místě upozornění od rodičů. Ti by dětem neměli pořizovat sluchátka, která tlumí okolí. Nebo svolit jen k domácímu používání a nedovolit dětem nosit je na cestu do školy nebo ve škole. Dítě vnímá dopravní situaci zcela jinak, často je zabráno do hry, komunikace se spolužáky nebo myšlenek. Může jednat zkratkovitě, bez rozmyslu. Je tedy potřeba, aby se opravdu věnovalo cestě do školy,“ dodal.

Smombies nevnímají okolí vůbec

Ještě větším riskem je procházet se po ulicích se smartphonem v ruce. Tento fenomén je natolik rozšířený, že lidem, kteří se nedokážou od mobilu odtrhnout, se přezdívá „smartphone zombies“ neboli „smombies“.

V jednom britském průzkumu uvedlo 72 procent řidičů, že se setkali s roztržitým chodcem, který vstoupil do vozovky bez rozhlédnutí, protože se aktuálně věnoval mobilnímu telefonu. Z dalšího průzkumu provedeného ve vybraných evropských hlavních městech vyplývá, že celá čtvrtina chodců ve věku 25 až 35 let má při chůzi zrak doslova přilepený na displej mobilního telefonu.

Speciální chodník pro takzvané phubbery v čínském Si-Anu (červen 2018)

„Podle francouzských odborníků stojí za velkou částí nehod chodců právě smartphone. Nejvíce se to týká mladých ve věku 15 až 25 let,“ upřesnil dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Zvýšenou nehodovost zapříčiněnou roztržitými chodci bez duše a s mobilem v ruce eviduje už celá řada zemí. V havajském Honolulu proto již zavedli postih chodců, kteří při přecházení silnice hledí na displej mobilu. „První takový delikt vyjde nepozorného pěšáka až na 35 dolarů, pokud je chodec přistižen podruhé, zaplatí až 75 dolarů. Pokud je přistižen potřetí, pokuta je 99 dolarů,“ doplnil Budský.

V řadě zemí se pokoušejí chodce přesvědčit o tom, že by měli při chůzi mobily odložit. Zatímco Francie na to jde formou kampaně a mrazivého videa, v Nizozemsku se rozhodli pro technické řešení: na koncích chodníků, kde je provoz řízen semafory a kde pro chodce svítí červená, mají červeně svítící pruhy na chodnících. A v Číně došli tak daleko, že pro chodce s mobilem v ruce vyhradili speciální pěší pruhy.



První chodník pro mobilní maniaky měli v čínském Čchung-čchingu už v září 2014.

„Ve Stockholmu míří prevence na řidiče. Najdete tam dopravní značky, které šoféry upozorňují na nebezpečí, že se v daném místě mohou setkat s chodci věnujícími svou pozornost jen smartphonu,“ dodal Budský s tím, že řada dopravních expertů však nevidí podobná řešení jako šťastná. Situaci podle nich jen zhoršují a podporují bezduché chodce v jejich nepozornosti.

„Řešením je zatím pouze důsledná propagace chůze bez mobilu v ruce, přičemž začít se musí u školních dětí. Je potřeba trpělivě a důsledně vysvětlovat, že mobil v ruce není nebezpečný jen řidičům za volantem,“ míní dopravní expert Roman Budský.