Smeťte si sníh z auta. Za čepici na kapotě hrozí dva tisíce korun

Auto musí řidiči před jízdou očistit od sněhu a námrazy ze zákona, a to nejen v Česku, ale i v okolních zemích. Náš zákon přímo říká, že řidič nesmí řídit vozidlo, na kterém jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. A nesmí také řídit vůz, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na silnicích. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která tuto povinnost stanovuje, začala platit před dvěma lety.

Nezapomeňte na zrcátka

Jak čisté tedy auto musí být, než na silnice vyjede? Podle BESIPu je třeba očistit na autě všechna okna - i zadní a boční, kterými řidič provoz sleduje. Nesmí se zapomenout ani na zpětná zrcátka a střechu vozu, na které řidiči často vozí sněhovou čepici. Stejně tak by měla jít dolů i vrstva sněhu na kapotě. Pokud řidič vozidlo řádně neočistí vystavuje se blokové pokutě až dva tisíce korun a sankci do 2 500 korun ve správním řízení,“ upozorňuje BESIP.

„Většina řidičů se naučila správně očistit své vozidlo od sněhu či námrazy a vyjíždí připraveni. Stále však někteří motoristé pro očištění vozu používají jen stěrače, což v zimních podmínkách nezaručuje dostatečný výhled a ohrožuje to ostatní na silnici,“ uvedl Tomáš Neřold pověřený řízením oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Jak je to za hranicemi?

Na dobrý výhled z vozu a bezpečnost na silnici v souvislosti se zasněženými auty pamatují i v cizině. Pokud vyjedete na hory do okolních zemí, pamatujte, že i tam rozdávají za neočištěné auto poměrně vysoké pokuty. Například v Německu mají pro takový případ pokut hned několik: první varovná pokuta je 25 eur (asi 635 korun). Tu tamní policie ukládá tomu, kdo vyjede se sněhem na karoserii vozidla. Pokud zasněžené auto ohrožuje ostatní účastníky provozu, zvyšuje se pokuta na 80 eur (asi 2030 korun), řidiči navíc nesmí pokračovat v jízdě, dokud si auto neočistí.

Co říká český zákon? Řidič nesmí: řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran)



V Rakousku je to podobné, jen částky jsou vyšší. Pokud kvůli neočištěnému autu dojde k nehodě se zraněním nebo k zablokování dopravy, může pokuta vyrůst až na pět tisíc eur (126 700 korun). Tamní legislativa vyžaduje očistit kapotu, střechu, všechna okna i registrační značky.

A velmi přísní jsou policisté ve Švýcarsku: ti považují za očištěné auto jen to, které je bez ledu a sněhu kromě střechy a kapoty i na oknech, zpětných zrcátkách i světlometech. Za nedodržení tamních předpisů hrozí pokuta až 200 švýcarských franků (asi 4 390 korun). Na Slovensku je předpis podobný jako u nás.

Slovenští policisté rozdávají pokutu ve výši šedesáti eur (1 520 korun).