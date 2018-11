Soutěž: Vyhrajte 10 tisíc korun na zimní pneumatiky

, aktualizováno

Doba přezouvání do zimního obutí je v plném proudu. Od začátku listopadu platí povinnost mít na autě zimní pneumatiky v případě zhoršených povětrnostních podmínek a na úsecích, kde to přikazuje značka. Otestujte své znalosti v kvízu a postupte do slosování o poukaz na nákup čtyř pneumatik Continental.