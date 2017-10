Jezdíte v autě, nebo latríně? Ukliďte si i klimatizaci

Jak často myjeme auto zevnitř? Kristýna, Kia

“Zatímco zvenčí umýváme auto dle potřeby, v zimě i jednou za čtrnáct dní, tak interiér čistíme tak jednou za čtvrt až půl roku. Vše čistíme sami, profesionálům bych auto dala až v případě, že bych si například neporadila se skvrnami na čalounění. V autě vysávám, umyji koberečky, plasty a palubní desku čistím sprejem, vyleštím okna zevnitř, sloupek a plasty kolem dveří beru dezinfekčními vlhčenými ubrousky do domácnosti.“

“Zvenčí zajedu podle potřeby na samoobslužnou bezkontaktní myčku, nechci mít poškrábaný lak. Na interiér nemám čas, tak ho jednou za měsíc vysaji a přitom vyčistím a naimpregnuji plasty. 1x ročně nechám auto uvnitř u zvenčí umýt profesionálem.“

“Vozím v autě své tři teriéry a auto jsem čistila uvnitř poprvé teď, po půlroce od jeho koupě. Už to bylo opravdu hraniční, takže do budoucna mám v plánu úklid jednou měsíčně. V autě jím, ale všechny odpadky po jízdě okamžitě vyhazuji. Zvenčí i zevnitř si je čistím sama.“

“Interiér čistím v autě pravidelně, tak jednou za 14 dní. Je to zpravidla poté, co přijedu z myčky. Vysaji potahy a podlahu, koberečky, otřu plasty, okna.“

“Zvenčí myji auto v kartáčové nebo samoobslužné myčce cca jednou za tři týdny, v zimě častěji. Zevnitř je to boj s časem: ač je to se dvěma dětmi třeba, podaří se mi to tak jednou za dva měsíce. Ale beru to důkladně: vysaji, umyji a naleštím plasty, volant, řadící páku, sloupky, potahy, skla zevnitř. A peru potahy na autosedačky, vytřepávám lentilky a drobky, prostě odshora až dolů. Jednou ročně pak svěřím interiér profesionálovi.“