Na svátku harleyů jsme prohnali napjatě očekávaného svalovce FXDR

Během léta probíhá v celé Evropě velké množství podobných akcí, ale tento sraz jen těžko hledá srovnání. Akce se každoročně začátkem září účastní přibližně 125 tisíc návštěvníků a 70 tisíc motocyklů. Kolem jezera je několik táborů, protože pouze jedno místo by nebylo schopné pojmout tolik lidí. Silnice kolem jezera je po dobu celé akce jednosměrná a ani tak není schopna pobrat hustý provoz a podél komunikace parkující motocykly.



HD Breakout 114

Vítáni jsou jezdci všech značek motocyklů, ale jednoznačně mezi nimi převládají harleye.

Slavná značka se snaží svým příznivcům odvděčit tím, že sraz podporuje a pravidelně na něj přiváží demo truck plný testovacích strojů. Harley-Davidson si je dobře vědom stárnutí základny svých skalních fanoušků, a proto loví i v nových vodách. Přichází s novými stroji v kategoriích, které bychom u této značky ještě nedávno nečekali. V příštích dvou letech nás čekají elektrické motocykly nebo například cestovní enduro (více o novinkách čtěte zde).

Kromě kompletní modelové řady mají letos fanoušci možnost otestovat jednu z horkých novinek, power cruiser FXDR 114 z modelové řady 2019. Právě tento stroj otvírá novou vlnu a oslovuje nové zákazníky. Nabízí kvalitní podvozek, vysoký výkon a k tomu odpovídající brzdy.

Několik strojů tohoto modelu je k dispozici v testovací flotile motocyklů ve Faak am See. Testovací jízdy jsou každý den beznadějně rozebrány. Konzervativní zákazníci prohlížejí stroj s lehkou nedůvěrou. Design je sice neotřelý a nemusí sedět každému, ale reakce zákazníků po testovacích jízdách jsou silně pozitivní. Ani my jsme si nemohli nechat ujít tuto výjiimečnou příležitost a zajeli jsme FXDR 114 do Faak am See otestovat.

Harley-Davison má od tohoto stroje velká očekávání a o to víc jsme ho chtěli prověřit. I když jsem celý den kolem jezera jezdil na klasickém chopperu Breakout se stejným motorem 114, po přesednutí na FXDR mi připadá, jako bych měl pod sebou víc koní. Výkon motoru je zkrátka impozantní a hlavně motor pod vámi žije a cítíte z něj hrubou sílu. Vibrace mě nerušily, naopak podtrhovaly emoce z jízdy.

Brzdy sice občas vyžadovaly větší sílu stisku brzdové páčky, ale to se nebylo při téměř střemhlavém letu z alpských kopců co divit. Brzdný účinek byl konstantní, ABS a brzdy odváděly svou práci poctivě. Náklon do zatáček je podpořen i výše umístěnými stupačkami než jsme u harleyů zvyklí. Co se týká projevu motocyklu, od přítomných diváků jsem často zaslechl přirovnání k Ducati Diavel a musím souhlasit s tím, projev a charakter obou strojů mají k sobě blízko.

Neotřelý design potrápí konzervativce

Asi nejdiskutovanější stránkou motocyklu bude zřejmě design. Ten je přinejmenším zajímavý, rozhodně není konzervativní a Haley-Davidson ukazuje, že se změn nebojí. Často diskutovaná jsou především rozměrná hranatá směrová světla, která nejsou pro HD moc typická, druhou věcí je záď motocyklu. Ta může působit tak trochu nedokončeným dojmem. Zadní blatník jako by vůbec nenavazoval na linii sedla. Na druhou stranu zákazníci této značky své stroje rádi upravují a změnit to pro ně bude zcela jistě hračka.

Minimalistická palubní deska najde své místo ve více nových modelech HD.

Co se mi naopak na nových modelech HD líbí, je přístrojová deska – nebo spíš destička. Je totiž silně minimalistická a jednoduchá. Ale displej i kontrolky jsou dobře čitelné a toto jednoduché řešení vůbec nenarušuje linie stroje a nesnaží se nahrazovat či kopírovat klasické budíky.

Touringy představily nový infosystém

V testovací flotile mají své místo samozřejmě i touringy modelové řady 2019, také o ně byl tradičně velký zájem. A to i přesto, že se na první pohled od těch letošních moc neliší. Zaujmou nové barvy, ale po bližším přezkoumání přece jen najdete ještě jednu podstatnou novinku: nový informační systém. Ten má displej s větším rozlišením a hlavně je podstatně rychlejší a přehlednější. Nové touringy si toto vylepšení zaslouží a čekaly na něj dlouho.