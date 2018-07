Koncerty i jízda moto skvostů. Harley-Davidson oslaví v Praze 115. výročí

Pocta účastníkům misí, přestavba Freedom jde do aukce Během oslav proběhne i velká charitativní aukce přestavěného motocyklu z řady Softail od pražského dealerství H-D. Motocykl v pouštních maskovacích barvách se od originálu liší hlavně velkým kovovým štítem po vzoru armádních vozidel. Vzdává hold všem členům zahraničních misí, vojákům, mužům, ženám, ale i civilním spolupracovníkům. Jako výraz uznání a úcty za to, že riskovali svoje životy a zdraví.

„Chtěli jsme válečným veteránům poděkovat za to, že můžeme žít život bez strachu o naše blízké. A zároveň, že nás zastupují v konfliktních oblastech,“ vysvětluje autor myšlenky přestavby Vojta Vavřina. Přestavba bude vydražena v rámci oslav 115. výročí Harley-Davidson a výtěžek bude věnován nadačnímu fondu Domfree.