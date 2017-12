Velké srovnání cen autodílů: obří rozdíly, nejdražší jsou Japonci a Opel

Porovnali jsme ceny pro 32 modelů aut, které jsou aktuálně na trhu a ve svých kategoriích patří k nejžádanějším. Přineslo to mnohá překvapení.



Navíc jsme srovnali ceny náhradních dílů, které auto dříve či později bude vyžadovat. A byli jsme překvapeni, jak moc se mohou ceny lišit - a to nejen mezi značkami, ale někdy i v rámci jedné automobilky.

INFOGRAFIKA KOMPLETNÍ PŘEHLED Srovnání cen vybraných náhradních dílů na 32 modelů ZDE

„Při nákupu auta zákazník zohledňuje několik významných parametrů, rozhodujícím bývá hlavně cena. Měl by si však uvědomit, že nákupem placení teprve začíná. Kromě peněz za palivo je třeba počítat s tím, že auto vyžaduje servis,“ varuje Igor Baboľ z internetového obchodního domu s novými a ojetými vozy Automodul.cz. Ti nejpečlivější se snaží srovnávat také ceny náhradních dílů. Často je to téměř nemožné.

„Cena náhradního dílu na konkrétní vozidlo se odvíjí od řady parametrů. Samozřejmě od modelové řady, ale i modelového roku, úrovně výbavy nebo motorizace,“ vysvětluje Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škody Auto ČR, jejíž náhradní díly z našeho průzkumu vyšly výhodně. I u české značky se ale našly zajímavé rozdíly: například vzduchový filtr pro fabii s tříválcem 1,0 TSI vyjde na 673 korun, pro superb s dvoulitrovým turbodieselem stojí méně než polovinu (244 korun).

Lepší výbava opravu prodraží

Setkat se lze i s rozdílnými cenami komponent pro automobily, které jsou na první pohled identické. I proto při jejich objednávání servisní technik vždy vyžaduje jako první rodné číslo vozu (VIN), podle něhož určí specifikaci náhradního dílu. Například pro škodovky existuje několik variant tlumičů podle přesné hmotnosti vozu. „Na Opel Astra z přelomu tisíciletí existuje 28 provedení hlavního brzdového válce,“ uvádí Zdeněk Svoboda, tvůrce systému JiTiS, ohodnocujícího náklady na provoz pro ojetá auta.



Například Ford uvádí na stejný model vozu sedm typů halogenových světel, mezi nimiž je rozdíl až 11 tisíc korun. Obecně je možné říci, že čím lepší výbava, tím dražší náhradní díly. Všechny ceny uvedené v našem přehledu pocházejí od oficiálních zastoupení automobilek v České republice. Měly by tedy odpovídat cenám ve značkových servisech. Dnešní vozy jsou i v rámci stejné modelové řady poměrně rozdílné, takže obecně nelze stanovit cenu dílů pro celou nabídku. I tak dává náš přehled jasnou představu, jak si které vozy či značky stojí vzhledem ke konkurenci.

Tabulky poskytují také dobrý vhled do toho, které skupiny dílů jsou u které značky cenově nadprůměrné či naopak výhodné. V rámci velkého průzkumu mezi automobilkami jsme se zaměřili na dva okruhy.

Prvním jsou náhradní díly, které by z velké části byly potřeba při opravě simulované dopravní nehody na levou přední část vozu. Ke statisticky nejčastěji měněným dílům při takové nehodě jsme přidali ještě zadní nárazník. To když do vás zezadu ještě někdo ťukne. Druhým okruhem jsou spotřební náhradní díly, jejichž nákup časem čeká každého motoristu.

Mezi ně jsme zahrnuli také turbodmychadla nebo vstřikovače. Sice to nejsou spotřební díly pro běžnou údržbu, ale pokud kupujete auto jako soukromé, je dobré ceny těchto dílů znát, protože mohou do finanční bilance údržby promluvit poměrně výrazně. Stejně tak stojí za pozornost rozvody, tedy sada rozvodového řemene, případně řetězu, a příslušných kladek. Ukázalo se totiž, že některé značky nejsou ochotny jejich cenu uvést s argumentem, že jejich pohonné jednotky mají vzhledem k použití řetězu rozvody bezúdržbové.

Vyvstává pak otázka, jaká je jejich reálná životnost, protože nic nevydrží věčně. U moderních aut s vysokými kilometrovými nájezdy na jejich výměnu stejně jednou dojde. Škoda k cenám ústy Karla Starého uvedla: „U většiny moderních vozů Škoda není výměna rozvodů v servisním plánu předepsána. Plán nicméně předepisuje od určitého kilometrového nájezdu v rámci servisních prohlídek pravidelné kontroly stavu rozvodových mechanismů, typicky od 210 tisíc kilometrů. Komponenty rozvodů jsou konstruovány pro maximální životnost jako ‚bezúdržbové‘, nicméně jejich opotřebení do značné míry závisí na druhu provozu a namáhání motoru. V případě, že jsou již komponenty opotřebované, doporučí servis zákazníkovi výměnu rozvodů a pro vozy starší čtyř let nabídne slevu 15 procent na díly z programu Šeková knížka.“

Lze předpokládat, že podobně problémy s rozvody řeší i u většiny ostatních značek. Stejně tak má většina automobilek propracovaný systém slev na náhradní díly a servisní práce pro majitele starších vozů. Snaží se tím udržet zákazníky v autorizovaných dílnách co nejdéle.

Sestry k nepoznání

U spotřebních dílů se objevily zajímavé a často nepochopitelné rozdíly. To, že alternátor na Ford Mondeo stojí devět tisíc a na Opel Astra, který je o třídu menší, skoro dvacet tisíc, překvapí, ale nešokuje. Rozhodně ne tolik jako rozptyl cen vstřikovačů, kde se ceny pohybují od necelých dvou tisíc po dvaadvacet za turbodiesel pro model Kia Sportage.

Právě u sesterských korejských značek Hyundai a Kia jsme si všimli, že se ceny modelů se stejným motorem mohou výrazně lišit. Je nepravděpodobné, že by Hyundai Tucson a Kia Sportage měly výrazně konstrukčně odlišný dvoulitrový turbodiesel pod kapotou, přesto nové turbodmychadlo pro vůz Hyundai stojí podle údajů importéra 52 635 korun, kdežto pro model Kia 80 565 korun.

V našem přehledu nezohledňujeme cenu servisních prací ani náročnost opravy. To by vydalo na samostatné téma, protože se v něm potkávají dva faktory. Jedním je cena práce, která se v rámci jedné značky liší nejen podle modelu, ale i podle regionu a cenové politiky autorizovaného servisu. Druhým je náročnost výměny daného náhradního dílu (takzvaný normočas), kterou z velké části ovlivňuje přístupnost komponenty během opravy. Ta vyplývá nejen z celkové konstrukce vozu, ale i z osazené motorizace.

Protože má dnes většina řidičů havarijní pojištění, může se zdát, že ceny náhradních dílů nejsou pro takového motoristu až tak důležité - vždyť to zaplatí pojišťovna a pojistník má jen rozumnou spoluúčast. Nenechte se mýlit! Pojišťovny neustále detailně mapují ceny náhradních dílů na všechna auta a podle jejich cen počítají i konkrétní pojistku na model dané značky. „Ceny náhradních dílů, servisních prací a lakýrnických materiálů průběžně mapuje specializované oddělení likvidace Allianz pojišťovny,“ uvádí její mluvčí Václav Bálek.

Pojišťovny na to využívají také speciální licencované softwary, se kterými mobilní technici a likvidátoři pracují. „V likvidaci tyto parametry využíváme zejména k domlouvání smluvních podmínek se servisy a dále ke zjištění trendu trhu, tedy porovnání nárůstu cen u jednotlivých značek vozidel,“ dodává.

„Při přijetí do pojištění se určuje celková hodnota vozidla. A ta vychází buď z prodejní ceny nového auta (vyšší výbava rovná se vyšší cena), z oceňovacích tabulek, se kterými pojišťovny pracují, nebo z představy klienta. V rámci sjednání smlouvy se uvádí obvykle speciální výbava, která je něčím výjimečná,“ vysvětluje Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali.

Podíváme-li se na jednotlivé kategorie, ceny opravy modelové nehody odpovídají vzestupně cenám jednotlivých tříd aut. Oprava malého auta vyjde přibližně na polovinu toho, co výměna stejných dílů u rodinného SUV nebo auta střední třídy. U populárních crossoverů, tedy nafouknutých aut na pomezí malé a nižší střední třídy, se patřičně nafukuje i cena opravy.

Cena dílů na opravu naší vymyšlené bouračky na levý přední roh plus zadní nárazník vyšla u malého auta velikosti Škody Fabie dohromady průměrně na dílech na necelých 41 tisíc, u auta kategorie Superbu už to je víc než dvojnásobek (průměrná cena dílů přesahuje 88 tisíc).

Detailní výsledky

Rozdíly v ceně dílů na opravu mezi třemi nejlevnějšími mezi malými auty jsou v řádech stovek korun. Vítězí Škoda Fabia, před Hyundai i20 a Dacií Sandero. U i20 se v porovnání se dvěma zbývajícími značně prodraží oprava čelního skla (5 866 korun), hlavního chladiče (6 998) nebo zpětného zrcátka (3 989), naopak cenou masky chladiče ostatní deklasuje.

MALÁ AUTA (průměrná cena opravy 40 825 Kč) MODEL CELKOVÁ CENA DÍLŮ Škoda Fabia 1.0 TSI (70 kW) 35 783 Kč Hyundai i20 T-GDi 100 (74 KW) 37 451 Kč Dacia Sandero 0.9 TCe (66 kW) 37 567 Kč Renault Clio TCe 90 (66 kW) 45 255 Kč Citroën C3 1.2 PureTech 82 MAN (60 kW) 48 070 Kč

U Fabie se zase nevyplatí neopatrně couvat, protože má vůbec ze všech srovnávaných modelů nejdražší zadní nárazník, na druhou stranu celkem 4 z 9 srovnávaných dílů na ni dostaneme nejlevněji (přední světlo, čelní okno, hlavní chladič a zrcátko). Celkově není žádný díl na Fabii hůř než třetí nejdražší.

Ale pozor, Hyundai i20 vyhrává hned u 5 náhradních dílů. Při konečném součtu mu to ovšem na vítězství v kategorii „Nejlevnější oprava malého auta“ nestačí. Na čtvrtém a pátém místě v této kategorii skončila francouzská auta Renault Clio a Citröen C3, která jsou při tomto typu opravy v průměru o zhruba 10 000 korun dražší.



NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA (průměrná cena opravy 57 913 Kč, průměrná cena opravy benzin: 59 257 Kč, průměrná cena opravy diesel: 56 569 Kč) MODEL CELKOVÁ CENA DÍLŮ Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI (81 kW) benzin 41 411 Kč Škoda Octavia 1.6 TDI (85 kW) diesel 47 281 Kč Ford Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) benzin 52 685 Kč VW Golf 1.6 TDI (85 kW) diesel 55 782 Kč Renault Mégane Energy dCi 110 (81 kW) diesel 55 909 Kč Seat Leon 1.0 TSI (85 kW) benzin 57 176 Kč Hyundai i30 CRDi 110 (81 kW) diesel 61 736 Kč Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 (88 kW) diesel 62 139 Kč Kia Cee’d 1.4 CVVT (73 kW) benzin 70 206 Kč Opel Astra 1.0 TURBO (77 kW) benzin 74 808 Kč



Oprava auta nižší střední třídy vyjde prakticky o třetinu dráž než v případě malého auta. Octavia v případě porovnání dieselových modelů jednoznačně vítězí a jako jediná se s cenou dílů potřebných k opravě dostane pod magickou hranici 50 000 korun. Za ní následují s nepatrným rozdílem VW Golf a Renault Mégane. Oprava Hyundai i30 a Peugeotu 308 pak přesáhne hranici 60 000 korun.

Zajímavé je srovnání bez přihlédnutí k motorizaci, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o benzinové nebo dieselové provedení. Na čele se usadily obě škodovky - Rapid Spaceback a Octavia, které se jako jediné dostaly pod hranici 50 000 korun za díly na tento typ opravy. Za nimi pak následují další bestsellery této třídy Ford Focus, Volkswagen Golf a Renault Mégane. Na opačném spektru najdeme vozy Kia Cee´d a Opel Astra, a obě auta v benzinovém provedení. Astra je tak při stejném typu opravy takřka dvakrát dražší než Rapid Spaceback.

CROSSOVER (průměrná cena opravy 62 394 Kč) MODEL CELKOVÁ CENA DÍLŮ Dacia Duster 1.6 SCe (84 kW) 48 114 Kč Škoda Karoq 1.0 TSI (85 kW) 49 204 Kč Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 (81 kW) 51 266 Kč Renault Captur Energy TCe 120 (88 kW) 52 307 Kč Opel Crossland X 1.2 TURBO (81 kW) 75 566 Kč Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC (86 kW)

97 910 Kč



Mezi crossovery aktuálně prodejně vítězí Dacia Duster, jejíž kariéra se po novém roce uzavře, nahradí ji nová generace. Její pozicí ovšem chce svým příchodem otřást Škoda Karoq. A i v celkové ceně opravy Duster vede. Je ale zajímavé, že Dacia je nejlevnější pouze v případě koupě čelního okna, Karoq je nejlevnější u dvou dílů (přední světlo, hlavní chladič a v podstatě i mlhovka, která je součástí hlavního světla) a boduje také Peugeot 2008 (přední blatník, oba nárazníky).



I v této kategorii se potvrdilo, že Opel je, pokud jde o náhradní díly, tou dražší značkou a překvapením není ani poslední místo Mitsubishi, když japonské značky patří takřka vždy k těm na díly nejdražším. Je třeba ale počítat s jejich pověstnou spolehlivostí, což se ovšem případné opravy po nehodě příliš netýká. Ovšem prakticky dvojnásobná cena opravy oproti nejlevnějším modelům je značným rozdílem.

RODINNÁ SUV (průměrná cena opravy 75 113 Kč) MODEL CELKOVÁ CENA DÍLŮ Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 (140 kW) 61 039 Kč VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion (140 kW) 62 278 Kč

Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4x4 (136 kW) 66 568 Kč

Kia Sportage 2.0 CRDi 4x4 (136 kW) 80 182 Kč

Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 150 (110 kW) 80 348 Kč

Nissan Qashqai dCi 130 4x4 (96 kW) 100 264 Kč



Také mezi rodinnými SUV, tedy dnes jedněmi z nejpopulárnějších aut, utrhla o kousíček vítězství mladoboleslavská automobilka. Kodiaq v součtu opravy vyhrál o necelých tisíc korun před sesterským Tiguanem. Jen o něco málo dražší by byla oprava Hyundaie Tuscon. Překvapením je ale už značný odstup čtvrté Kia Sportage, protože její oprava by na rozdíl od sourozeneckého Tusconu vyšla o takřka 15 000 korun dráž. Francouzská auta jsou, pokud jde o náhradní díly jakýmsi průměrem, což potvrzuje i Peugeot 5008.

A to, že Japonci jsou prostě spíš dražší, už řeč byla, a tak se Nissan Qashqai jako jediný přehoupl přes hranici 100 000 korun. Zvláště v cenách karosářských dílů se od ostatních značek výrazně liší a blíží se pouze Peugeotu. Nový blatník a nárazníky se ovšem prodraží také u Kodiaqa. Přední blatník je dokonce na Kodiaq ze srovnávaných dílů nejdražší a oba nárazníky jsou druhé nejdražší. Všechny ostatní díly na Kodiaq jsou ze srovnávaných vozů nejlevnější (čelní sklo o 164 korun druhé nejlevnější), díky čemuž získal první místo.

STŘEDNÍ TŘÍDA (průměrná cena opravy 72 714 Kč) MODEL CELKOVÁ CENA DÍLŮ Škoda Superb 2.0 TDI (110 kW) 61 351 Kč

Ford Mondeo 2.0 TDCi (110 kW) 69 123 Kč

VW Passat 2.0 TDI (110 kW) 71 202 Kč

Opel Insignia 1.6 CDTI (100 kW) 78 044 Kč

Hyundai i40 1.7 CRDi (104 kW) 83 851 Kč



Porovnání Fordu, Volkswagenu nebo Renaultu překvapilo

Ukázalo se, že opravit škodovku je vždy levnější, než je průměr daného výběru. Kromě malých crossoverů, kde českou značku předstihla Dacia Duster, jsou škodovky z pohledu cen originálních náhradních dílů vždy nejvýhodnější. To, že značka Dacia bude patřit k nejlevnějším, asi nepřekvapí. Ovšem porovnání cen v případě značek Ford, Volkswagen nebo Renault překvapením je.



Mírným zklamáním je zato značka Hyundai. Model i20 si vedl dobře, ale modely i30 a i40 skončily v poli poražených, přičemž i40 je na opravu dokonce nejdražším vozem střední třídy s halogenovými světly. A to jej mezi auty s LED technologií „překonal“ pouze Opel, u něhož se ukázalo, že vůbec nepatří ohledně náhradních dílů mezi levná auta.

Kia a model Peugeot coby dražší ze sesterských značek skončily ve druhé polovině tabulek. Právě rozdíly v cenách stejných dílů u sesterských značek Kia a Hyundai nás překvapily. Potvrdilo se také, že japonská auta patří z hlediska oprav mezi nejdražší.