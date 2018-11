Americký vynálezce dal světu startér i nebezpečný freon

Tím nejslavnějších z nich je bezesporu elektrický startér, který Kettering zkonstruoval v roce 1911 a jenž výrazně zjednodušil a zejména učinil podstatně bezpečnějším spouštění automobilů.



Později se Kettering zasloužil také například o jeden z prvních inkubátorů.

Inženýr, který začínal jako učitel a později to dotáhl až na šéfa vývoje automobilky General Motors (byl jím v letech 1920 až 1947), ovšem má na svém kontě i vynálezy, které lidstvu spíše uškodily.

Na začátku 20. let to byl olovnatý benzín, který sice odstranil potíže s klepáním motorů, do ovzduší se ale při jeho spalování dostávalo obrovské množství jedovatého olova. Kettering se podílel též na vývoji freonu, účinného chladicího média, které ovšem desítky let poškozovalo ozónovou vrstvu.