Prezident podepsal nová pravidla pro STK a RZ pro elektroauta

Novinky přinese novela o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad.



Předloha řeší zejména fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě stanic technické kontroly novela zejména zruší zákaz jejich propojení s autoservisy nebo s prodejci vozidel. V souladu s unijní úpravou stanoví, že kontrolní technici u technických i emisních kontrol nebudou moci být odměňováni způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků prohlídek.

Možnost propojení stanic technické kontroly se servisy přinese podle dřívějších vyjádření zástupců ministerstva dopravy motoristům výhody. Pokud se při technické kontrole zjistí na automobilu závada, řidič tam bude moci vozidlo zanechat k opravě.

Předloha stanoví, že měřit množství vypouštěných výfukových zplodin u vozidel budou moci nadále už existující samostatné stanice měření emisí. Předpokládá ale, že po uplynutí pětiletého přechodného období budou všechny stanice technické kontroly poskytovat i tuto službu jako součást jednotné technické kontroly vozidel.



Záchranářská ulička

V případě kolon budou řidiči muset uvolnit prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem, nikoli pravým pruhem. Změna v řazení aut v koloně má zajistit, aby pravidla pro vytváření průjezdu byla v Česku stejná jako v ostatních evropských zemích. Podrobnosti čtěte zde

Nový způsob řazení v jízdních pruzích při průjezdu policie, hasičů a záchranářů.

Vozidla, která by měla ekologické registrační značky, by do budoucna mohla využívat například vyhrazené jízdní pruhy a mít snazší vjezd do městských center. Motoristé by za tyto automobily nemuseli platit za dálnice. Za graficky odlišenou registrační značku by se také nehradil poplatek.

Stát bude nově díky předloze informovat vlastníky vozidel o tom, že jim za dva měsíce skončí platnost technické kontroly. Bude se to ale týkat jen motoristů, kteří mají zřízenu datovou schránku, zpráva jim přijde jejím prostřednictvím. Úprava by měla předejít situacím, kdy se o propadlé technické způsobilosti vozu řidiči dozví třeba až při policejní kontrole.

Novela má také ztížit stáčení počtu ujetých kilometrů, zakáže měnit záznamy na počítadle ujeté vzdálenosti. Pokud bude nutné vyměnit tachometr, automechanik o tom bude muset vystavit protokol, který pak provozovatel auta předá při první následné evidenční kontrole. Za porušení zákazu změny počtu ujetých kilometrů bude hrozit jednotlivcům i firmám až půlmilionová pokuta.