Počet aut v Česku se za sto let zvýšil více než tisíckrát

Zatímco na začátku 20. let minulého století bylo v tehdejším Československu registrováno necelých 5000 vozů, v současnosti je to 5,7 milionu. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců aut.