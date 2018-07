Stát nakoupí auta za 800 milionů, jaká to budou, je tajné

Na konci loňského roku vypsal stát v rámci tzv. centrálního nákupu nadresortní veřejnou zakázku „Nákup automobilů v rámci Centrálního nákupu státu“, která byla na přelomu června a července vyhodnocena. Uspěla v ní především značka Škoda, částečně také Hyundai. Informaci o výsledcích přinesl jako první magazín Flotila.



Nadresortní zakázky se kromě ministerstva financí jako centrálního zadavatele účastní i ministerstva dopravy, obrany, průmyslu a obchodu, kultury, školství, zdravotnictví, životního prostředí a pro místní rozvoj. Předmětem zakázky jsou osobní vozidla na běžný pohon, včetně jejich servisu a asistenčních služeb. Automobily by měl stát odebírat průběžně podle potřeby během dvou let. Přihlášky bylo možné podávat do 12. dubna. Osloveny byly automobilky Ford, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda a Volkswagen a 16 velkých dealerů jako Srba či Auto Palace.

Podle informací zveřejněných na profilu zadavatele ministerstva financí je výběrové řízení za celkem 809 220 000 korun bez DPH uzavřeno a vyhodnoceno. Podle neoficiálních informací vyhrála většinu zakázky, rozdělené do osmi částí, značka Škoda, uspět měl rovněž Hyundai. „Až do vyhlášení oficiálních výsledků nemůžeme výběrové řízení komentovat,“ sdělil IDNES.CZ Vítězslav Pelc ze Škoda Auto Česká republika. Redakce oslovila také českého distributora vozů Hyundai, ten ovšem nereagoval.

„Ministerstvo financí zakázku již skutečně vyhodnotilo a vybralo vítěze ve všech částech dotyčné veřejné zakázky,“ potvrdil iDNES.CZ Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí. „V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bylo oznámení o výběru dodavatele zasláno pouze účastníkům zadávacího řízení. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky, se kterými by se MF muselo vypořádat, po jejím vypršení MF neprodleně uzavře smlouvy s vybranými dodavateli, které bude možné zveřejnit. Lhůta vyprší v polovině července.“