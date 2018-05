V Třeboni vyrábí ze šrotu umělecké skvosty, nábytek vonící benzinem

„Poznáte, co je tohle?“ natahuje ke mně ruku sympatický třicátník. Na rukou má nasazené kožené pracovní rukavice. Špičky prstů jsou ustřihnuté, ale možná jsou jen ohoblované, kdo ví. Štěpán Marek je nabalený v zateplené pracovní kombinéze, venku je minus sedmnáct a v rozlehlé budově není zrovna jako v pokojíčku.

Majitel třeboňské dílny, ve které nyní stojíme, vypadá jako zpěvák Rammsteinů. Jeho oblečení i podlahu u velké brusky totiž pokrývají drobounké černé šupinky, odpad z brusných kotoučů. „To jsou nějaké šperky?“ hádám. A skoro mám pravdu. Ukazuje mi leštěné hlavy matic, do kterých zasadil drobounké křišťály Swarovski. I takové detaily používá pro výrobu nábytku, který nevoní dřevem, ale benzinem a olejem.

Čtyři Emily drží sklo stolu

Jen šrouby mu zbyly po výrobě honosného stolu, který dodělal v listopadu minulého roku. Pečlivě rozebral osmiválcový motor Rolls-Royce, aby vyleštil jeho hlavy a sání. Díly pak poskládal dohromady společně s výfuky z leštěného nerezu, které posloužily jako nohy. Šrouby a ventilové pružiny pozlatil ryzím zlatem.



Desku tvrzeného skla drží čtyři skleněné kostky, ve kterých nechal vygravírovat trojrozměrnou siluetu okřídlené Emily, symbolu této automobilové značky. Cenu stolu se neodvažuji ani odhadovat. „Byla to opravdu hodně náročná zakázka, jen cena motoru se může vyšplhat ke stovce tisíc. Takový stůl mi zabere řádově až 300 hodin práce,“ říká Štěpán, kterého odjakživa lákalo řemeslo. Leštění hliníkových disků kol, čemuž se výhradně věnoval dříve, mu však nestačilo.

Může to žít dál

„Všechno to začalo, když jsme koukali s tátou na Top Gear. V jednom dílu byl nějaký stůl vyrobený z motoru. Myšlenka byla skvělá, ale zpracování tragické. Protože jsem se už nějaký čas věnoval opravě a leštění disků, napadlo nás to udělat pořádně,“ říká o počátcích svého řemesla.

Jak probíhá leštění Některé díly zpracovává klasickou ruční bruskou, jiné na obří průmyslové brusce z roku 1968, které přezdívá "bestie“. Před pár lety se dostal ke strojnímu leštění tělísky. Některé záhyby prostě ručně brousit nelze. Do nádoby s drobnými keramickými kousky ponoří díl, který předtím ručně vybrousil, a během asi čtyřiceti hodin jej ve třech stupních vyleští. Každý stupeň znamená jinou velikost brousicích elementů, přičemž používá lešticí kapalinu, která otevírá póry v kovu. To, co by jiní poslali do šrotu, přetváří Štěpán Marek v umělecké dílo

První výrobek prezentoval na veletrhu v Brně v roce 2010. „Samozřejmě že mě už někteří začali napodobovat, ale naštěstí to moc neumí,“ směje se. K autům měl vždycky blízko právě díky tátovi, který se zabýval jejich lakováním. Vystudoval střední školu strojní a obchodní podnikání na vysoké škole, ale teď nejraději dělá rukama.

„Mám takový dar. Vidím někde starý motor a už přemýšlím, co všechno by z něj mohlo vzniknout. Koukněte třeba tady,“ ukáže na motor s logem Bentley na víčku pro doplňování oleje. Poctivý dvanáctiválec. „Kolik lidí se muselo spojit, aby takovou věc vyrobili? Proč by se to mělo hodit do šrotu? Je to krásná věc, která může žít dál,“ kroutí hlavou. U tohoto motoru prý někdo zkoušel, jestli skutečně jede tři sta. Vyletěla mu ojnice.

Chce dělat celé interiéry

Štěpán má rozpracovaných hned několik zakázek. Na paletě čeká obrovský desetiválec TFSI z audi, který chce mít zákazník v pracovně. Na ponku pak leží osmiválcový blok z Fordu Mustang, na kterém už finišuje. Brzy z něj bude půlmetrový konferenční stolek.

„K tvorbě nepoužívám jen bloky motorů a sání, ale i hlavy válců, výfukové svody nebo vačky. Některé stoly jsem dělal i z disků kol. Poslechnu si představu zákazníka a zhodnotím, zda je to možné, nebo ne. Už jsem dodával i celé sedací soupravy, někdo chce mít dokonce zařízený celý interiér ve stylu například BMW M5,“ říká s tím, že zákazník musí akceptovat vysokou náročnost práce a tomu odpovídající cenu.

Konferenční stůl z disků Ferrari

„Volali mi architekti, že navrhují interiér pro sběratele ferrari, který s auty i bydlí. A vyžádal si stoly ode mě. Nakonec jsem dodával i sedačky, které vznikly na základě těch originálních z ferrari. Chtěl bych ale dělat celé interiéry. Mít pořádný rozpočet, čtyři holé stěny a volnou ruku.“ Až tedy na vrakovišti uvidíte chlapíka otevírajícího kapoty, sběrač kovu to být nemusí.