Ojeté SUV za čtvrt milionu: při nákupu myslete, zda na něj budete mít

Koupit velké ojeté SUV za 250 tisíc korun není nic složitého, ale někteří řidiči zapomínají, že na takové vozidlo nemusejí být náhradní díly vždy zcela nejlevnější. Už jen přezutí kol vyjde dráž než u rodinného kombi. Pořídit si ojeté SUV zkrátka může jen ten, kdo ví, že bude mít i na potřebný servis.

Pak už stačí jen sednout k počítači nebo se rovnou rozjet do autobazaru. Na trhu najdeme i prodejce ojetin se specializovanými sekcemi věnovanými právě těmto dnes tak populárním vozům. Jenže jaké auto vybrat? Pokud budeme pracovat s částkou 250 tisíc korun, bude existovat skutečně celá řada možností. Proto je důležité, mít alespoň základní představu o tom, jaké auto hledáte.

Komu stačí menší SUV, může zvolit třeba Škodu Yeti, stejně tak ten, kdo hledá vůz dané třídy z důvodu nabídky místa a vzhledu, nemusí trvat na pohonu všech kol – ano i taková jsou dnešní SUV. Automobil s pohonem jedné nápravy bude levnější než poctivá čtyřkolka, ale pohon všech kol představuje velkou výhodu především v zimě.

Stálicemi trhu s ojetými vozy jsou vozidla s osvědčenou japonskou technikou. Honda CR-V a Toyota RAV4 patří již řadu let k oblíbeným ojetým SUV. Ptáte se proč? Kromě dlouhé tradice těchto značek v segmentu SUV je to vysoká spolehlivost potvrzená nejrůznějšími statistikami. Poslední roky těmto stálicím ovšem šlape na paty korejská konkurence. Především Kia Sportage se českým řidičům moc líbí. Ti, kdo hledají mezi levnými SUV, zase často volí Hyundai Santa Fe první generace nebo o trochu moderněji působící, ale menší Hyundai Tucson. Korejská auta lákají příznivou cenou, na druhou stranu třeba kvalitou materiálů v interiéru se japonským a evropským vozům rovnat nemohou.

K oblíbeným ojetým SUV z našeho kontinentu patří například BMW X3 první generace, které už také pořídíte za cenu do 250 tisíc korun. Totéž platí o Mercedesu ML, ale tady pozor na auta první generace, která nepatřila k nejspolehlivějším a servisními nároky mohou zaskočit i relativně připraveného motoristu. Totéž platí i třeba o Peugeotu 4007 s turbodieselem HDi – pokud mají tato auta za sebou větší počet ujetých kilometrů, často zápasí jak s filtrem pevných částic, tak se vstřikovači a přidat se může i opotřebované turbodmychadlo.

Pokud se na věc podíváme z opačné strany, uvidíme třeba Dacii Duster, která představuje levné SUV, mnohdy s nízkým počtem ujetých kilometrů. Jen pozor na francouzské turbodiesely. Pokud se u nich praktikuje prodloužený servisní interval, mnoho nevydrží. Takže olej měnit nejpozději po patnácti tisících kilometrů! Vzpomenout musíme ještě jednoho Korejce v převleku za Američana: Chevrolet Captiva osloví příznivou cenou, přitom jde o velké SUV. Jak to? Kupce nehledá nejlépe a jeho technika rozhodně není spolehlivá. Snadno by se tak mohlo stát, že více, než ušetříte na pořízení, dáte do servisu.

Možná se zajímáte o Ford Kuga první generace, i ten koupíte do čtvrt milionu. V jeho případě se věnujte filtru pevných částic u turbodieselu. Při vyšším nájezdu kilometrů už může mít své nejlepší roky za sebou. Nevýhodou tohoto vozu může být pro někoho i malý zavazadlový prostor. Velmi oblíbený Hyudnai ix35 první generace vyžaduje prověrku stavu podvozku, ne vždy je perfektní elektrická výbava.

Kdo není vyloženě fanda určitého modelu, měl by se úplně vyhnout méně rozšířeným značkám, jako jsou Land Rover nebo Jeepy. Land Rover často umírá na elektronice a oprava kolikrát dokáže hodně zkrátit rodinný rozpočet. Jeepy jsou háklivé na kvalitu nafty a například deset let starý Grand Cherokee si umí postavit hlavu jak kvůli kardanu, tak kvůli nespolehlivému motoru (pokud není vybaven naftovým pětiválcem 2.7 od Mercedesu). Ani opravy jeepů nejsou zrovna laciné.

Přinášíme tři tipy na SUV, které jsou sázkou na jistotu.

Škoda Yeti

PLUSY A MINUSY + Poměr cena výkon + Zpracování a spolehlivost + Tuhá karoserie - Problematičtější motory TSi - Chudá výbava v základních provedeních

„Při správně zvolené motorizaci může být SUV od Škody velmi dobrou volbou. Žádané jsou především modernizované dvoulitrové motory TDi – CR, na opačném konci zájmu jsou vozy s nejslabší benzinovou motorizací TSI,“ radí Filip Kučera z Auto ESA. Velkou výhodou je podle něj slušný výběr ojetých vozů s původem v ČR, navíc, vzhledem k zaměření vozu s poměrně nízkým nájezdem. „Za cenu 250 tisíc korun není problém pořídit pětiletý vůz s nájezdem pod sto tisíc korun, případně vybrat vůz s pohonem 4x4,“ komentuje.

„V nabídce máme aktuálně téměř čtyřicet Yeti do čtvrt milionu, nejlevnější je benzinové provedení 1,2 TSI za 130 tisíc korun. O dvacet tisíc dráž už se dá pořídit turbodiesel s pohonem všech kol,“ cituje z nabídky Auto ESA Filip Kučera.

I přesto, že je konstrukce podvozku poměrně robustní, je třeba při výběru věnovat autu zvláštní pozornost, protože Yeti sice zvládne polní cesty, ale dlouhodobé nasazení i v lehčím terénu mu rozhodně na životnosti nepřidá.



Toyota RAV 4

PLUSY A MINUSY + Prostorný a dobře řešený interiér + Nízká spotřeba + Dobré jízdní vlastnosti + Spolehlivost a odolnost - Horší odhlučnění - Vyšší cena

Mezi vozy kategorie SUV se Toyota RAV 4 těší jedné z nejlepších pověstí a nutno dodat že zcela zaslouženě. Oblíbené a léty prověřené naftové motory patří k tomu nejlepšímu, co lze v této kategorii očekávat. Interiér vozu je prakticky řešený a kufr rovněž nezklame objemem, ani svou koncepcí. Jedinou častěji slýchanou výtkou k interiéru vozu jsou kratší sedáky. Komfortně laděný podvozek se chová skvěle na silnici i mimo ni. RAV 4 se nesnaží konkurovat vozům off road, přesto je to vůz, který vás na polní cestě nebo při cestě na hory nenechá na holičkách.

„Do čtvrt milionu se dá pořídit RAV 4 i s automatickou převodovkou. V nabídce převažují turbodieselová provedení, která u aut této kategorie převažují,“ komentuje Filip Kučera.



Dacia Duster

PLUSY A MINUSY + Nízké ceny náhradních dílů + Příznivá pořizovací cena + Jednoduchá a odolná konstrukce - Laciný interiér a chudá výbava - Hlučnější při vyšších rychlostech

Bezkonkurenčně nejlevnější vůz SUV na trhu si získal mnoho příznivců. Mimo nízkou pořizovací cenu si vás Duster získá i skvělou průchodností terénem. Svým zaměřením osloví především ty, kteří od něj nečekají komfort, ale poctivého pracanta, který se skvěle hodí na práci nebo jako rodinný vůz pro ty, kdo často vyrážejí na víkendy na chaty a do míst s horšími silnicemi. V oblibě jsou jak naftové motory dCi, tak i téměř nesmrtelné atmosférické motorizace 1,6. I přes příznivé ceny náhradních dílů je třeba věnovat velkou pozornost technickému stavu vozu, obzvlášť u firemních vozů využívaných pravidelně v terénu.



„Nejlevnější dustery se dají pořídit asi od 120 tisíc korun. Za čtvrt milionu se dá pořídit naftové provedení s nájezdem hluboko pod sto tisíc kilometrů do čtyř let stáří,“ říká Tomáš Kučera z internetového obchodního domu s automobily Automodul.cz. Kučera si ještě všímá toho, že ojeté dustery jen velmi pozvolna ztrácejí cenu.