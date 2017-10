Suverenita SUV je v zimě zrádná. Pohon všech kol zimní gumy nenahradí

Víte že... V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak stane.

Osobní automobily musí mít zimní pneumatiky obuty na všech kolech. Hloubka jejich běhounu musí činit minimálně 4 milimetry. Zimní pneumatika nemusí být na rezervním kole, rovněž tak neplatí povinnost opatřovat zimními plášti kola přívěsů.

Kvalita pneumatiky klesá s hloubkou dezénu. Výška běhounu nového pláště je zhruba 8 mm. Pokud je sjetý na 6 mm, prodlužuje se délka brzdné dráhy o 20 procent, při sjetí na zákonnou minimální hranici 4 mm činí prodloužení 50 %.

Řidič jedoucí ve vozidle obutém do plášťů s hloubkou běhounu o výšce 2 mm musí počítat s brzdnou dráhou delší o celých 70 procent.

Obecně se doporučuje používat pneumatiky do pěti let od jejich zakoupení. Po delší době mohou za nižších teplot ztrácet potřebnou přilnavost k vozovce.

Bude-li při silniční kontrole zjištěno, že řidič nemá obuty předepsané zimní pneumatiky, hrozí mu bloková pokuta do dvou tisíc korun. Pokud bude případ projednáván ve správním řízení, může pokuta dosáhnout výše až 2 500 korun. Trestné body se ovšem neudělují.

Složení směsi zimních pneumatik zaručuje potřebnou přilnavost k povrchu vozovky za nízkých teplot. Již při poklesu teplot pod plus sedm stupňů jsou v tomto směru lepší než pneumatiky letní. Navíc vlastnosti vzorku zajišťují žádoucí samočisticí schopnosti.

Brzdná dráha vozidla obutého do letních pneumatik pak může být až o čtvrtinu delší. Podobně se zhoršuje i směrová stabilita, automobil je tak náchylnější ke smyku.

V případě nehody v zimním období může pojišťovna zkoumat, zda mělo vozidlo obuté zimní pneumatiky. Pokud nabouráte na sněhu na letních gumách, může dělat potíže s uhrazením škody. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti