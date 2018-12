Suzuki Jimny přijíždí po 20 letech v novém: je to parádní retro na rámu

Suzuki Jimny bylo unikátním autem už v době, kdy v sedmdesátých letech začalo dobývat svět, a je jím i nyní. Navzdory rozvoji kategorie SUV nikdy neslevilo z důrazu na schopnosti při jízdě mimo asfalt. První obrázky nové generace potvrzují, že pod novým kabátem zůstává vše v principu při starém: motor podélně uložený v žebřinovém rámu roztáčí kola zadní tuhé nápravy a z převodovky vede hnací hřídel k předním kolům. 4x4 lze sepnout „napevno“ a k tomu případně zvolit redukční převodovku.



Na módní vlnu SUV proto Suzuki s modelem Jimny nenaskakuje, jinak je ale novinka sladěná s módními trendy až až. Hranatá karoserie je sympatické retro, které odkazuje na Evropanům dobře známý samurai, tedy jimny o dvě generace zpět. Ostře řezané rysy kontrastují s jemnými detaily, to celé půjde dozdobit některým z nových odstínů laku – vedle tradiční zelené a šedé bude v nabídce třeba křiklavě žlutá nebo béžová. Novinkou budou dvoubarevné kombinace s černou střechou, v extrémní variantě i s černou kapotou motoru a rámem čelního skla.

Kuriozitou je nahrazení dosavadní ručně vysouvané antény v rámu čelního skla krátkým gumovým „prutem“ v zadním rohu karoserie.

Uvnitř je to ta samá písnička jako zvenku: retro kruhové přístroje zasazené do čtvercového orámování, dlouhá řadicí páka trčící z podlahy, madlo před spolujezdcem nebo kruhové krajní výdechy ventilace, to jsou opět jasné odkazy na samurai. K tomu se ale přidává samostatně stojící multimediální systém s dotykovým displejem z nového ignisu nebo novinka v podobě panelu automatické klimatizace ze swiftu. Nic takového předchozí jimny samozřejmě nenabízel.

Výčet dostupné výbavy je na malý off-road s cenou pod půl milionu působivý. Vedle výše zmíněného má nový jimny nabídnout také LED světlomety, bezklíčové odemykání a startování nebo elektricky sklopná zrcátka. V nejvyšší výbavě se objeví také kombinace kamery a laserového radaru, která obstará funkci automatického nouzového brzdění s detekcí chodců. Zda bude v nabídce i adaptivní tempomat, není ze zatím dostupných japonských materiálů zřejmé, teoreticky to ale možné je.

V Japonsku budou jako již tradičně k dispozici dvě verze tohoto modelu. Varianta označená jednoduše Jimny má zkrácený přední nárazník, postrádá rozšiřující lemy blatníků a nástavce prahů. To vše proto, aby splnila požadavky na maximální rozměry daňově zvýhodněných vozů kategorie kei. Vzhled automobilové bonsaje podtrhují absurdní 16palcová kola s uzoučkými pneumatikami. O pohon této verze se postará tříválcový motor 0,66 l, který díky přeplňování dává výkon okolo 65 koní.

Provedení Jimny Sierra se bude v modifikované podobě prodávat i v Evropě. Má dospělejší tvary, 15palcová kola a především větší motor. Pro japonský trh je potvrzen atmosférický čtyřválec o objemu 1,5 litru. Zda se tento motor dostane i k evropským zákazníkům, nebo Suzuki u nás vsadí na downsizing (dosud v jimny nabízelo atmosférickou třínáctistovku), zatím není jasné.

V rozporu s dřívější praxí se bude nový jimny vyrábět výhradně s pohonem 4x4. Na výběr bude pětistupňová manuální nebo čtyřstupňová automatická převodovka. Bližší podrobnosti automobilka zveřejní 5. července.