Turbo místo atmosféry: první jízda s ostrým žlutým mrňousem

Malá auta Suzuki už pěkných pár let umí. Swift, Ignis, S-Cross, dříve SX4, to všechno jsou auta, která umí oslovit zákazníky i v době, kdy obecně roste poptávka po velkých autech, zejména SUV. S modelem Swift to tento japonský výrobce zkouší už ve zbrusu nové čtvrté generaci, která zaujala agresivním vzhledem přední části s dramaticky tvarovanou velkou maskou chladiče a mild-hybridním systémem spojeným s pouze litrovým tříválcem pod kapotou.



Exkluzivní žlutá

Swift vypadá dobře ze všech stran, ale nejhezčí je nejspíš při pohledu z boku, kdy zaujme zvolna stoupající spodní linie oken a absence klasických klik zadních dveří, které jsou skryty v horním rohu. Auto se tak na pohled tváří jako třídveřové, přestože nová generace je už výhradně pětidveřová. Skryté kliky jsou sice elegantní, ale při praktickém používání ne zrovna praktické, protože otvor pro úchop je velmi úzký. Verze Sport navíc dostala diskrétní zadní spoiler, dvojici výfuků a speciální 17palcová kola. K dispozici je i jedna barva určená výhradně pro tento model – jmenuje se Champion Yellow.

Už výchozí hatchback nabídl pohodlná přední sedadla s výrazným bočním vedením, verze Sport je má ještě výrazně tvarovanější, v jednom kusu i s hlavovou opěrkou a červeně vyšitým nápisem Sport. Nechybějí ani další očekávatelné dynamické doplňky jako leštěné hliníkové pedály nebo sportovní volant. Plasty na palubní desce sice zůstaly tvrdé, ale nepůsobí vůbec lacině a bezchybně lícují. Jediná věc, která může v interiéru trochu vadit, je nízko umístěná obrazovka informačního systému, která má sice hezkou grafiku, ale nepovedené ovládání hlasitosti, která se reguluje „šoupáním“ po levé části obrazovky nahoru či dolů.

Menší objem i váha

Ale tyto detaily asi nejsou u vozidla typu hot-hatch až tak podstatné. Třetí generace Swiftu Sport (v nabídce je až od druhé generace klasického Swiftu) dostala objemově menší motor. Místo atmosférické 1.6 se teď o pohon stará přeplňovaný agregát 1.4 Boosterjet, použitý už třeba v modelu Vitara, jen s mírnou úpravou. Maximální výkon oproti dřívějšímu pohonu 1.6 narostl jen nepatrně na 103 kW, ale výrazně se zvýšil maximální točivý moment, a to o 70 Nm na 230 Nm při 2500-3500 otáčkách. Navíc auto mezigeneračně zhublo 80 kilogramů, takže se s hmotností 975 kg dostalo pod jednu tunu, což je skvělý výsledek. I menší a méně výkonný Volkswagen up! GTI váží 1070 kg.

Nový motor je spojen s šestistupňovou manuální převodovkou, což jde také trochu proti dnešnímu proudu, kdy se velká část vozů tohoto typu prodává s dvouspojkovými automaty. Japonská převodovka ale řadí dobře a přesně. Motor je při poklidné dálniční jízdě příjemně tichý, ale když člověk šlápne na plyn, možná by ve vyšších otáčkách uvítal trochu sportovnější zvuk, k image auta by se to hodilo.

Rozdíl tu je

Největší rozdíl oproti minulé generaci je v projevu motoru. Předchozí atmosférický agregát určitě měl svoje fanoušky, ale i když se dal ochotně hnát do vysokých otáček, chyběla mu síla. U novinky je to úplně jinak. Pružnost agregátu nechybí, ale nemá smysl vytáčet ho někam nad 4000 otáček, protože je naladěn na to podávat výkony spíše pod touto hranicí. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 8,1 s a maximální rychlost má hodnotu 210 km/h (ale tachometr je sebevědomě ocejchovaný až do 260 km/h). Průměrná spotřeba má být 5,6 l/100 km, což by při 37litrové nádrži stačilo na více než 600 kilometrů, my jezdili spíše mezi 7 a 8 litry, ale poměrně dynamicky.

Podvozek má vepředu zavěšení MacPherson, vzadu pak jednoduchou torzní tyč. Pružiny a tlumiče jsou trochu tvrdší než u základního modelu. Na kvalitním asfaltu je Swift Sport příjemně pohodlný, méně houpavý než výchozí hatchback. V zatáčkách je naopak lehký a mrštný. Jakmile ovšem najedete na větší hrboly a díly, 17palcová kola vám o nich dají citelně vědět.

Za kolik to bude?

Každé nové auto, které přichází na trh, se chlubí bohatší elektronickou a digitální výbavou a ani Swift Sport není výjimkou. Do výbavy tedy dostal například systém automatické detekce překážek spojený s funkcí automatického brzdění, adaptivní tempomat či systém udržování v jízdních pruzích. Suzuki zatím v době uzávěrky tohoto článku nezveřejnilo cenu.

Dá se tedy jen odhadovat, že bude vrcholnou nabídkou v modelové řadě Swift, která dnes končí verzí 1.0 BoosterJet s automatickou převodovkou za 402 700 korun. V Německu má stát Swift Sport 21 400 eur, což je zhruba 540 tisíc korun. Ovšem je třeba brát v úvahu, že základní verze tam stojí v přepočtu cca 350 tisíc korun, kdežto v Česku 264 tisíc. Sport tak na českém trhu, kam by měl dorazit zhruba v červnu, nebude stát přes půl milionu, doufejme, že se bude blížit spíš hranici 450 tisíc.

Suzuki Swift Sport není žádným opravdu sportovním autem. Vozům jako Volkswagen Polo GTI (dvoulitrový motor 147 kW) nebo Peugeot 208 GTI (1.6 THP 153 kW) se výkonem, zrychlením a vlastně ani rozměry rovnat nemůže, ale za mnohem příznivější cenu nabídne dynamické a zábavné svezení bez kompromisů.