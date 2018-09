Máte stočený tachometr a nevíte o tom? STK může auto vyřadit z provozu

Koupit si ojeté auto místo nového je pro určitou skupinu řidičů nutnost, pro jinou ekonomická volba. Proud ojetých vozů dovážených do České republiky stále sílí.

Jak prokázal pokus redaktorů MF DNES, inzerátů na stočení tachometrů jsou desítky a zákazníka to vyjde na zhruba 1500 korun (reportáž čtěte zde). Děje se tak ve velké míře a dovážené ojetiny jsou v tomto směru nebezpečné nejvíc. Novela zákona, platná od 1. října, má ambice to změnit, ale částečně přináší i komplikace pro nevinné lidi.

Samotná novela je důležitým krokem vpředu a měla by se pokusit postihovat lidi a firmy, kteří se stáčením tachometrů podvodně obohacují. Martin Kolovratník, předseda podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny v pořadu Události, komentáře ČT 26. září uvedl: „Návrh je koncipován tak, že bychom nechtěli perzekuovat občany, obyčejné lidi, kteří si náhodou omylem takové auto koupí, ti by postižení být neměli. Ale systém tak, jak je teď nastaven, má vazbu i do stanic technické kontroly. Je tam nově povinnost sledovat na nějaké časové ose postupný náběh tachometru a nově technici ze stanic technické kontroly mají povinnost hlásit jakoukoliv nesrovnalost.“

A v tom je možná kámen úrazu. STK sice vždy zapisují stav tachometru, od 1. 1. 2016 mají povinnost pořizovat i fotodokumentaci. Až doteď se však zjištěný stav nijak neporovnával s předchozími záznamy. Od pondělí 1. 10. však STK takovou povinnosti mají. Pokud zjistí nesrovnalost, musí to zanést do protokolu jako tzv. závadu typu B. Ta dává lidem 30 dní na odstranění, po tu dobu můžou vozidlo užívat, ale pokud při opakované technické prohlídce nebude závada odstraněna, je takové vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno.

V souvislosti s novelou platnou od 1. října na to ministerstvo STK upozornilo. Podle instrukce č. 11/2018, kterou všem STK zaslal 26. září 2018 Ivan Novák, ředitel odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy (redakce jí má k dispozici), mají technici zkontrolovat v informačním systému technických prohlídek vložené záznamy z předchozích technických prohlídek, a to zejména u těch, u kterých je pořízena dokumentace stavu počítadla ujeté vzdálenosti. V případě, že vyhodnocením uložených záznamů budou zjištěny podstatné rozdíly, které vzbuzují pochybnosti o manipulaci se záznamem o stavu počítadla ujeté vzdálenosti, mají takovou věc označit jako tzv. závadu typu B.

Toto opatření však nijak nepostihuje ty, kdo s tachometrem manipulovali, ale naopak ty, kteří si v dobré víře koupili ojeté vozidlo, kterému předtím někdo upravil kilometry. Je pravda, že lidé dnes mají možnost si před koupí historii vozu prověřit, třeba přes stránky www.kontrolatachometru.cz. Nic to však nemění na faktu, že výše zmíněné opatření může postihnout nevinné řidiče.

Takový člověk koupil třeba před rokem v dobré víře ojetý vůz, tachometr mohl stočit kdokoli z předchozích majitelů, STK nyní porovná stav kilometrů s předchozími záznamy, zjistí pochybení a zapíše závadu typu B. Legálně se s tím takový vlastník nemůže nijak vyrovnat, takže po měsíci dostane zákaz vozidlo používat na silnici. Nebude vědět, koho za takovou věc žalovat, protože nemůže zjistit, kdo z předchozích majitelů, pokud jich bylo víc, tachometr nechal stočit. Takže bude nejen podvedený, ale i bez auta.

Problém je také v ne úplně přesné definici kontroly. V instrukci ministerstva se totiž říká, že technik zkontroluje „záznamy z předchozích technických prohlídek, a to zejména u těch, u kterých je pořízena dokumentace stavu počítadla ujeté vzdálenosti“.



Co znamená termín „zejména“? Nejspíš fotodokumentaci pořízenou po 1. lednu 2016, ale to termín „zejména“ neříká. Technik tedy může jít i hlouběji do historie, nikoli třeba jen k záznamu z evidenční kontroly při poslední změně majitele vozu.

Ministerstvo slibuje, že dopad na podvedené řidiče bude minimální. „Nechceme a nebudeme popotahovat řidiče, kteří si v dobré víře koupili auto a byli podvedeni tím, že si koupili automobil se stočenými kilometry,“ řekl iDNES.cz Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

„V našem informačním systému máme údaj s fotografií stavu km z poslední provedené kontroly. V okamžiku, kdy majitel vozidla auto kupoval, musel jít na evidenční kontrolu. Pakliže s tachometrem od té doby sám nelegálně nemanipuloval, nemá se provozovatel takového vozidla čeho obávat.“

Rizikové dovozy

Kontrola před koupí vozu je však možná u ojetin pocházejících z České republiky. U dovezených to zatím tak snadné není. A takových aut je stále víc. Třeba ředitel Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček upozorňuje na fakt, že víc než polovina (51 procent) letos dovezených ojetých vozů je starších deseti let. „Jako hlavní důvod můžeme vidět rozhodnutí evropských měst o zákazu vjezdu do jejich center starším naftovým vozům a tím se i razantně snížila jejich cena,“ řekl.

Zajímavý je podrobnější rozbor statistických čísel o dovážených autech. Některá čísla jsou totiž podezřelá a mohou ukazovat na reálný problém stáčení tachometrů. Jak uvedla ve své analýze společnost CEBIA, v prvním pololetí letošního roku došlo k meziročnímu zvýšení podílu aut, která mají udávaný stav tachometru do 100 tisíc kilometrů, a to z 22 na 37 %. Naopak se snížil podíl aut, která najela 100 až 200 tisíc kilometrů (z 50 na 43 %). Vzhledem k tomu, že se nesnížilo průměrné stáří prodaných vozidel, dochází zřejmě k razantnějšímu stáčení tachometrů.

Stáčení tachometrů stojí Čechy 10 mld. korun ročně Škody z přetáčení dosahují až 10 miliard korun za rok, tvrdí Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA). Ojetých aut se prodá v ČR přibližně 750 000. Více jak u třetiny z nich (38 %) čeká na kupujícího podvod v podobě stočeného tachometru. Češi v roce 2016 platili průměrně za ojetinu 190 900 Kč, v roce 2017 to bylo 220 000 Kč. Preferují tedy kvalitnější a novější auta. V oblasti stáčení tachometrů se situace mění jen mírně. Meziročně pokleslo stáčení o půl procentního bodu z 38,5 na 38 %. V roce 2017 se v ČR prodalo 750 000 ojetých vozů. Podle studie AOOA mělo 38,0 % z nich, tedy 285 000 automobilů, stočený tachometr. Vozidla jsou průměrně stočena o 63 500 km dolů. Průměrné navýšení ceny ojetiny v důsledku stočení tachometru představovalo 35 000 Kč. Výsledná hodnota podvodů vlivem stáčení tachometrů představovala tedy v roce 2017 škodu v hodnotě téměř 10 mld. Kč.



„Průměrné stočení se podle odhadů pohybuje letos okolo 115 tisíc kilometrů. Pravděpodobnost stočeného tachometru je vysoká zejména u aut dovezených ze zahraničí. Průměrná hodnota udávaná na tachometru byla 157 tisíc kilometrů. Vzhledem k průměrnému stáří prodaných vozidel, které se letos pohybuje na hranici 10 let, by měl být reálný počet najetých kilometrů vyšší. Vezme-li se v úvahu průměrné stočení u dvou pětin vozidel, vychází skutečný kilometrový nájezd na zhruba 204 tisíc kilometrů,“ uvedla CEBIA.

„Největší nástrahou je dovoz ze zahraničí. Typická úvaha že ojetý vůz z Německa je kvalitní, kulhá už v samotné definici německého původu. Více jak 35 procent vozů, které deklarují německý původ, ve skutečnosti pochází z Itálie a Francie. Navíc jsou stočené a přihlášené do německé evidence pouze proto, aby při vývozu na východ mohl prodávající deklarovat německý původ, který zvyšuje u kupujících kredit,“ říká Jiří Grund, předseda Asociace obchodu ojetými automobily.

S tím souhlasí Karolína Topolová z AAA Auto: „Dovozové ojetiny dlouhodobě považujeme za skupinu vozů, které jsou stáčeny nejvíce. Naše odhady se pohybují kolem 80 procent podílu stočených vozů na importech. Většinou jde o starší automobily s vysokým nájezdem, které jinak, než úpravou tachometru nemohou konkurovat vozům z domácí nabídky.“

Naopak Pavel Foltýn z Auto ESA to považuje spíš za hru s čísly: „Je to tvrzení, které nelze nijak doložit, a tudíž jej považuji pouze jako za jeden z možných výkladů daného faktu. Jiný výklad by mohl být totiž ten, že vzrostl počet dovezených aut ze zahraničí starších 15 let a zároveň stoupl počet dovezených mladších vozidel, která mají nájezd do 100 tisíc kilometrů, protože je po nich v ČR vysoká poptávka.“

Koho postihuje novela

Mnoho lidí se domnívá, že novela zákona dělá ze stočení tachometru trestný čin. Jde však pouze o přestupek, a museli byste najít toho, kdo s tachometrem skutečně manipuloval. O trestný čin podvodu by se jednalo v případě, kdybyste tomu, kdo vám vůz prodal, dokázali, že o stočeném tachometru věděl.

„Je potřeba si uvědomit, že nový zákon postihuje toho, kdo vůz stočí, nikoliv toho, kdo ho následně prodává nebo vlastní,“ vysvětluje Karolína Topolová z AAA Auto. „Nabyvatel, ať už jde o obchodníka nebo konečného zákazníka, nemůže být postižen za to, že jeho vůz má stočený tachometr, pokud se tohoto přestupku sám nedopustil. To, že jde o přestupek, nikoli trestný čin, má své výhody i nevýhody. Udělit pokutu za přestupek je snazší, na druhou stranu trestný čin by byl více odrazující.“

50 tisíc až půl milionu Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Pokud mechanik při opravě nebo výměně tachometru nevystaví protokol a nepředá ho provozovateli silničního vozidla, může mu být uložena sankce až 50 tisíc korun. V případě, že provozovatel vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti, může mu být uložena pokuta až 10 tisíc korun. Za nelegální změnu záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle bude možné fyzické i právnické osobě uložit pokutu až 500 tisíc korun.



A zjistit pravý stav věci u aut dovezených ze zahraničí není snadné ani pro autobazary. „Toto je velký problém, protože na českém území se prvním zápisem stavu tachometru na STK v podstatě legalizuje jeho případné stočení,“ říká Pavel Foltýn z Auto ESA. „V českých systémech se totiž tento stav objeví jako první. Jednou z možností, jak zjistit skutečný stav, je sdílení národních databází a přístup do nich. Zároveň by bylo účelné, kdyby dovozce musel při první STK doložit od zahraniční autority prověřený stav tachometru (například STK dané země, zápisy pojišťoven nebo autorizovaných servisů).“

Ministerstvo dopravy o problému ví a tvrdí, že chystá další změny. „Stejně jako v okolních státech bojujeme se stáčením tachometrů už několik let,“ řekl iDNES.cz Zdeněk Neusar z tiskového oddělení.

„Prvním krokem byla příprava aplikace kontrolatachometru.cz, kde je možné po zadání VIN zkontrolovat tachometr podle technických prohlídek. Dalším krokem bylo zavedení fotodokumentace na stanicích technické kontroly a měření emisí. Na příští rok dále chystáme úpravu informačního systému stanic technické kontroly, která bude automaticky upozorňovat na všechny případy, kdy by během kontroly na STK byl zjištěn nižší stav počítadla tachometru než při předchozí kontrole. V současnosti proto jednáme o využití zahraničních databází a jejich propojení, aby bylo možné odhalovat stáčení tachometrů napříč Evropou. Zatím se stejně jako v Německu potýkáme s tím, že jsme na čerstvě dovezená auta opravdu krátcí.“