Po 67 letech si v Oregonu smí řidiči sami tankovat. Jsou zděšeni

Někteří domorodci jsou tak zděšeni. Nedivte se, zakázáno to měli od roku 1951. Posledním státem v USA, kde musí benzin tankovat proškolený personál čerpací stanice, je New Jersey.

Když byla v roce 1947 v Kalifornii otevřena první samoobslužná čerpací stanice, vypadalo to jako geniální nápad. Řidiči si mohli sami natankovat benzin a nemuseli čekat na zaneprázdněnou obsluhu. Něco jiného si ovšem mysleli v New Jersey a v Oregonu, kde byly podobné pumpy v roce 1949, resp. 1951 zakázány. Důvodů bylo mnoho, zákonodárci především považovali manipulaci s vysoce hořlavým benzinem za krajně nebezpečnou, takže by ji podle jejich názoru měl provádět jen vyškolený personál.

Časy se však mění, a tak když v Česku rostou jako houby po dešti zcela bezobslužné čerpací stanice, kde i platbu provádíte v automatu, přichází v Oregonu zásadní změna. Ovšem o půl éry pozadu za zbytkem světa.

Na vybraných bezinkách si totiž tamní obyvatelé mohou od letošního 1. ledna natankovat zcela sami. Zákaz nebyl zrušen plošně, ale má ulehčit provozovatelům stanic v obcích s méně než 40 tisíci obyvatel. Někde si řidiči mohou doplnit palivo sami po celý den, jinde jen mezi šestou večer a šestou ráno. Cílem je zejména usnadnit život na malých benzinkách, které nebudou muset držet po celý den „na place“ obsluhu.

Zákon také nenařizuje čerpadlářům, aby se obsluhy zbavili, mohou si ji ponechat. Nicméně i tak koncem zákazu, z evropského pohledu absurdního, žijí oregonské sociální sítě: „Já ani nevím, JAK se tankuje, je mi 62 a jsem rodilá Oregoňanka. Nic podobného nechci a nechci páchnout benzinem,“ píše na facebookovém profilu lokální televize rozhořčená žena. „V Oregonu žiji celý svůj život a tankovat si svůj vlastní benzin odmítám. To je služba, kterou mají provádět jen proškolení lidé. Chystám se prostě zaparkovat u benzinky a budu čekat, dokud mi někdo nenatankuje,“ vykřikuje další. Obyvatelé ostatních států v USA nebohým Oregoňanům nabízejí kurzy tankování. Prý to není nic složitého.

Nutno podotknout, že nové nařízení bylo schváleno již loni v květnu a hlasoval proti němu jeden jediný zákonodárce. Od prvního ledna tak v Oregonu může nastat konec situacím, kdy po „zavíračce“ musela řidičům, jimž došlo palivo, natankovat policie. Ta přivezla trochu benzinu a domluvila se s provozovatelem nejbližší čerpačky, aby na chvilku otevřel.

Za 67 let trvajícím paradoxním zákazem stojí podle Forbesu lobby uskupení Gasoline Retailers Association, které se dlouhodobě snažilo bránit příchodu konkurence s modernějšími čerpacími stanicemi, kde by si zákazníci mohli natankovat sami. Díky absenci nutné obsluhy by totiž nová konkurence mohla nabídnout nižší ceny paliva. Forbes upozorňuje na to, že podobné lobbistické skupiny mohou za to, že podmínky k získání povolení k podnikání patří v Oregonu obecně k nejsložitějším v USA. Například manikérky nebo holiči prý musí splnit vyšší nároky na předchozí praxi a studium než záchranáři.

Tankujete sami? Ne všude je to standard

Jediným řetězcem čerpacích stanic v Česku, který má u stojanů běžně obsluhu, je britsko-nizozemský Shell. Nutno však podotknout, že to, že si Češi tankují převážně sami, není obvyklé ani v celoevropském měřítku (byť na to nejsou zákony jako v Oregonu). Zejména na východě a na jihu Evropy je obsluha rovněž běžná. A automobilky tomu přizpůsobují svoje auta. Typickým příkladem je Renault Mégane. Zatímco hatchback a kombi mají víčko nádrže, které otevřete elegantně zvenku zatlačením, sedan GrandCoupé, určený zejména pro východní trhy, má za tímto účelem tlačítko na palubní desce. To proto, aby takový turecký nebo řecký řidič nemusel při tankování vystupovat. Obsluze zaplatí jednoduše z okénka.