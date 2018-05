VIDEO: V Paříži testovali vznášející se vodní taxi

„Myšlenka je taková, že lidstvo stvořilo automobilovou dopravu. Přemýšleli jsme, jak snížit zácpy v centrech měst po celém světě, a řešením je ježdění po vodě - bez jakéhokoli hluku, vln či znečištění,“ uvedl pro Reuters Thebault, který kvůli říčním taxíkům založil společnost SeaBubbles.

Taxíky Thebault nazval „Bubbles“ (bubliny - pozn. redakce), představil je Pařížanům na Seině a možná už zanedlouho budou skutečně hladiny řek ve světových metropolích brázdit.

Jachtař Thebault pokořil v roce 2009 světový rekord v rychlosti plachtění a nyní myšlenku rychlého brázdění vodní hladiny využil. Taxi, nebo chcete -li loď, šetří svou baterii tak, že při rychlé jízdě vypluje nad hladinu a využívá „nohou“. To by však v Paříži mohl řidič vznášejícího se taxi využít jen v případě, že by se na řece Seině zvýšil rychlostní limit. Pokud není taxi dostatečně rychlé, nad hladinou se neudrží.

Thebaultova společnost SeaBubbles doufá, že své první modely říčního vznášejícího se taxíku prodá už ještě letos.