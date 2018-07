Bič na volající v autě: v Británii je prozradí chytré dopravní značky

Podle nedávného průzkumu ÚAMK si až devadesát procent Čechů při řízení telefonuje, řada z nich to dělá i opakovaně. A 55 procent přiznává, že telefon za volantem neodkládá ani kvůli posílání SMS, procházení internetu, sociálních sítí nebo pořizování selfies.

Ve Velké Británii na podobné šoféry zkouší novou zbraň: chytré značky, které podobný prohřešek dokážou rozpoznat.

V hrabství Norfolk nedaleko Londýna nasadili do zkušebního provozu značky, které detekují telefonní hovor zpoza volantu a následně řidiči zobrazí varování. Stejně jako to dělají speciální radary na D1, které přečtou a ukážou značku hříšníkům překračujícím povolenou rychlost.

Za systémem stojí společnost Westcotec. Ta tvrdí, že speciální čidla umí rozpoznat připojení mobilu pomocí Bluetooth a upozornění se tak nezobrazí těm, kteří telefonují pomocí handsfree (to je v Anglii stejně jako u nás povolené).

Technologie má však jiná omezení. Varování se zbytečně zobrazuje i těm vozům, v nichž zrovna telefonuje spolujezdec, a nedokáže poznat ještě nebezpečnější surfování po internetu. Kvůli tomu ji ostatně zatím není možné použít k postihování řidičů, může sloužit jen jako prevence.

Značky místo radarů

Chris Spinks z Westcotecu však doufá, že podobná varování pomohou k tomu, aby lidé postupem času změnili svoje návyky. Jeho firma v současnosti provozuje v Norfolku čtyři takové dopravní značky, plánuje se instalace dalších.

Pokud by časem značky sloužily i k trestání řidičů, mohly by se stát lepším zdrojem příjmů než klasické radary. Za telefonování za volantem ve Velké Británii bude hrozit pokuta až 200 liber (měla by být zdvojnásobena ze současné stovky), tedy v přepočtu asi 5 800 korun.

Pokud by případ došel až k soudu, mohou řidiči vytáhnout z kapsy dokonce tisíc liber (29 tisíc korun) a dostat dočasný zákaz řízení. V Česku jsou v porovnání se Spojeným královstvím pokuty výrazně nižší, hříšníci musí na místě zaplatit do tisícikoruny a přijdou o dva body. Ve správním řízení je stanoven postih v rozsahu 1 500 až 2 500 korun.