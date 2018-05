„Ťuk, ťuk, ťuk,“ klepe mi něco do plynového pedálu. Co to? Na palubní desce svítí zelený symbol boty. „Neblbni,“ říká mi tím nová A6, „sundej nohu z plynu“ – nemá smysl přidávat, moje navigace ví, že za chvíli je omezení na padesátku. Nebo křižovatka.

Jedna z funkcí „chytrého auta“ se jmenuje Predicitive Efficiency Assist, tedy něco jako asistent efektivní jízdy. Pokud si ji chcete užít a jet stylem brzda-plyn, nic vám v tom nebrání – klepání je jen takové lehké upozornění.

Dobře, před křižovatkou ubereme, ale hned za ní zase přidáme – a co teprve na konci obce, tam začne festival splašených koní! Máme jich pod pedálem 340, což je na usedlý sedan luxusní třídy víc než dost. Třílitrový šestiválcový benzin s dvoustupňovým turbodmychadlem – to vymazává turboefekt citelný u dieselové verze – vystřelí auto na stovku za pět sekund. Je to zvíře – ovšem ne extra hladové, protože ani velmi ostrá jízda nevytáhne z nádrže více než 11 litrů.

Natáčecí zadní náprava mu pomáhá ostře projíždět i utažené zatáčky, pohon všech kol nazvaný Ultra Quattro (zadní kola se připojují díky bleskovým výpočtům milisekundy předtím, než by nastala ztráta přilnavosti) zase eliminuje nedotáčivost. Jet ostře s pískotem pneumatik není vůbec problém, ale přitom si vůbec nepřipadáte, že by o něco šlo. Auto se ani nehne, záď ze stopy neuhne. Takže přestože jsme přijeli na prezentaci důstojné limuzíny, chechtáme se při řezání zatáček, jako bychom testovali nějaký sporťák. Tak je nová A6 dobrá.

Skvělý je i základ

A ještě lepší zpráva je, že její kvalita se neomezuje jen na špičkový model, nově označený 55 TFSI. Na jízdu z letiště jsme vyfasovali základní dvoulitrový čtyřválcový diesel, který na českém trhu bude dostupný až začátkem příštího roku.

No, základní... úplně nový motor umí 150 kW – tedy jen o deset méně, než měl třílitrový šestiválec v minulé generaci. A jede víc než dostatečn. Pokud pomineme prestiž, většině lidí by takový motor musel stačit. Vytáčí se víc než šestiválec, při rychlé jízdě ucítíte turbodíru, ale při klidné vůbec. Během ní si vezme 6,5 litru nafty, při razantní projížďce v kopcovitém terénu jsme pak jezdili za 7,4 litru. Obojí je víc než rozumné.

A vůbec nejlepší novinkou je, že i základ má skvělý podvozek – k tomu, aby famózně zvládl ostrou kličkovanou na okreskách, nepotřebuje vzduchové odpružení jako šestiválce ani jejich natáčecí zadní nápravu. Masivní tlumiče s proměnlivou tuhostí hezky izolují většinu nerovností včetně velkých dlažebních kostek. V dynamickém módu podvozek mírně ztuhne, ale celkově je neustále nesmírně komfortní, vzduchové odpružení k tomu přidává ještě typické vláčné pohupování.

Mistr odhlučnění

Á propos, izolace. V nové A6 je tak dobrá, že byste do ní mohli zavřít i Radovana Krejčíře – i kdyby křičel, jak je nevinný, přes dvojitá okna a nová těsnění dveří by nebyl slyšet. Šestkové audi je hlavně luxusní limuzína a jako taková má jen o chloupek horší komfort než vlajková loď A8. Zvenčí je odlišíte hlavně podle světel (šestka je má vpředu vykousnutá) a kratšího čumáku.

Používá také spoustu moderních technologií včetně 48voltového generátoru, který startuje motor a umí dodávat autu energii i při vypnutém motoru – A6 tak plachtí automaticky až do 160 km/h, když jsou k tomu vhodné podmínky, stejně tak dojíždí k semaforům. Upřímně, vůbec jsme to nezaznamenali a úspora by měla být kolem 0,7 litru paliva na 100 km.

Oproti současné sedmé generaci A6 působí novinka nesrovnatelně luxusněji, otázkou je, zda a kolik si za to automobilka nechá připlatit. Základní cena dieselu byla dosud 1,1 milionu; tu novou se dozvíme za pár týdnů, až osmá generace vtrhne na náš trh.