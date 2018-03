TEST DNES: Rukavice a obvazy z autolékárničky jsou nefunkční, nůžky hned tupé

Jak poskytnout první pomoc u dopravní nehody 1. Odstavte vlastní auto na vhodném místě (ideálně cca 50–100 m za nehodou), navlékněte si reflexní vestu, pasažéry příp. pošlete do bezpečné vzdálenosti od silnice. Z auta si vezměte telefon, lékárničku a trojúhelník, kterým označíte místo nehody (minimálně 50–100 m před nehodou). 2. Jako první si navlékněte jednorázové rukavice, které máte v autolékárničce. 3. Zjistěte, kolik je raněných a co se stalo, a ihned přivolejte záchrannou službu. Nejlépe je zavolat na linku 155 – dispečerovi udejte vhodný orientační bod (např. kilometrovník na dálnici, číslo silnice, nejbližší obec, GPS souřadnice...) a popište nehodu. Hovor si dejte na hlasitý odposlech. 4. Pokud lidé v havarovaném autě dýchají, reagují a masivně nekrvácejí, zbytečně s nimi nehýbejte ani je nevytahujte z auta. 5. V případě zranění je nejprve potřeba zastavit případné masivní (stříkající) krvácení. Vložte prsty přímo do rány nebo použijte tlakový obvaz (pokud nemáte kvalitní obvaz, využijte jeden smotaný jako „špunt“, druhým ránu pevně převažte, příp. přiložte druhou vrstvu). 6. U velkých (tzv. ztrátových) úrazů končetin využijte zaškrcení. Škrtidlo uvažte přes oblečení nad ránu směrem k srdci, do uzlu vložte klacek či nůžky a utahujte, dokud krvácení neustane. Obinadlo nepovolujte a poznačte si čas, kdy jste končetinu zaškrtili! 7. Když zraněný chrčí, lapá po dechu, dýchá mělce nebo vůbec, šetrně ho položte na záda a záklonem hlavy uvolněte dýchací cesty. Pokud je raněný v bezvědomí, zakloňte mu hlavu automaticky. Hlavně žádné prudké pohyby, předklony či otáčení hlavou. 8. Jestliže postižený ani pak nedýchá, začněte s nepřímou masáží srdce. Chce to propnout ruce a 100 až 120krát za minutu stlačit do hloubky 1/3 výšky hrudníku, v případě dospělého člověka 5–6 cm. V duchu si zpívejte písničku Rolničky, rolničky, ta vám udá správný rytmus. 9. Pokud to dokážete, můžete kombinovat masáž srdce s dýcháním z plic do plic, a to v poměru 30 stlačení ku 2 vdechům. I když je to namáhavé, nepřímou masáž srdce nepřerušujte. S každou minutou, kterou byste mohli zraněného oživovat, ale neděláte to, snižujete jeho šanci na záchranu zhruba o 10 %. 10. Zajištění tepla pro zraněného považují záchranáři za mimořádně důležité. Pokud tedy dýchá, zabalte ho do deky či bundy, izolujte ho od chladné země a pak ho kompletně obalte izotermickou fólií z lékárničky. Jestli máte fólii z jedné strany zlatou a z druhé stříbrnou, nemusíte si lámat hlavu, kterou stranou nahoru. Je to úplně jedno!