Test zimních pneu 2018: za nové gumy si připlaťte, ty levné propadly

Za pár týdnů čeká řidiče přezouvání aut na zimní obutí. Německý autoklub ADAC proto spolu s partnery jako každý rok vyzkoušel zimní pneumatiky pro sezonu 2018/2019. Zkoušce testeři podrobili dvanáct modelů v menší velikosti 175/65 R14, ideální pro malá vozidla, jako je Ford Fiesta, a šestnáct modelů pneumatik o velikosti 205/55 R16, které se hodí například pro Ford Focus, Mercedes třídy A nebo VW Golf.

Na co se testeři zaměřili? Ideální zimní pneumatika by měla mít přilnavost na sněhu, ledu a mokru a zároveň mít pozitivní vliv na spotřebu vozidla a hlučnost. Dále je důležité, aby dobře držela při aquaplanningu a měla dobrou stabilitu či odolnost.

„Jako obecné pravidlo platí, že před nákupem by si měli všichni nejprve položit otázku, kde jsou jejich osobní vozidla provozována, a podle toho vybírat vhodnou pneumatiku do zimních podmínek. Pro provoz po velkoměstě asi nebude řidič potřebovat výborné vlastnosti ve sněhu a na ledu, ale uvítá nižší spotřebu a opotřebení. Zato pro jízdu na horách, je to právě naopak. Pak je dobré sledovat nezávislé testy odborníků a zohlednit je ve výběru,“ vysvětluje vedoucí technického centra ADAC Reingard Kolke.

Výsledky testu menších pneumatik o velikosti 175/65 R14

Pro tuto velikost si odborníci nakoupili celkem dvanáct modelů různých značek. Dva nejlepší testovaní kandidáti obdrželi známku 2: jde o modely Continental WinterContact TS860 a Dunlop Winter Response 2. Osm dalších modelů, například Firestone Winterhawk 3, Nokian WR D4, Goodyear UltraGrip 9 nebo Pirelli Cinturato winter dostalo známku 3. Pneumatiky značky Semperit Master-Grip 2 dostaly známku 4 a model Nankang Snow SV-3 v testu zcela propadl. U výrobce Semperit testeři strhávali body za nedostatky v oblasti hluku, komfortu a jízdě na suché vozovce. U výrobce Nankang byly problémy při brzdění na sněhu, manévrech vozu na mokré vozovce a sněhu a zvýšené hlučnosti.

Výsledky testu větších pneumatik o velkosti 205/55 R16

V této velikosti odborníci podrobně testovali celkem šestnáct modelů zimních pneumatik. Z pohledu prodejů v Německu totiž mají 15% podíl na trhu, a je tedy dost zásadní otázkou, co si vhodně vybrat a obout na své auto. Tři testované pneumatiky Continental WinterContact TS860, Goodyear UltraGrip 9 a Dunlop Winter Sport 5 získaly známku 2. Dalších 11 pneumatik získalo známku 3. Značce Semperit se nedařilo ani v této kategorii, model Speed-Grip 3 dostal známku 4. Laufenn IFIT LW31 v testu zcela propadl. U modelu výrobce Semperit byly nedostatky v oblasti jízdy na suché vozovce a u výrobce Laufenn se objevily nedostatky v jízdě na sněhu v podobě slabší ovladatelnosti vozu, zatáčení a brzdění a zvýšení hlučnosti.

Kompletní výsledku testu zimních pneumatik 2018 Přehlednou tabulku s podrobným hodnocením najdete ZDE

Přezutí do zimního bude letos dražší

Majitelé aut, kteří pro přezutí využívají pneuservisy, si letos připlatí. Ceny přezutí aut na zimní pneumatiky jsou letos zhruba o desetinu vyšší než loni. Servisy to vysvětlují nedostatkem kvalitních pracovních sil i tím, že cena za přezutí kol se v minulosti dlouho nezměnila.

Samotné zimní pneumatiky letos v Česku zlevnily nejčastěji o tři až pět procent. Vyplývá to z údajů obchodu Pneumatiky.cz. Příjemnější zlevnění pneumatik se týká především gum větších rozměrů nad 18 palců. U prémiových značek bude pád ceny i více než pětiprocentní. Řidiči, kteří své auto obouvají do menších pneumatik do patnácti palců, však změny v cenách letos prakticky nepocítí. Podle prodejců zde totiž není kvůli nízkým maržím prostor pro pohyb ceny směrem ke koncovému zákazníkovi.

Zimní pneumatiky v číslech Nové pneumatiky potřebují na zajetí zhruba 300 kilometrů .

. Směs zimních pneumatik je speciálně vyvinuta pro zimní období tak, aby si zachovala mnohem lepší přilnavost k vozovce při teplotách pod +7 °C , což je dále podpořeno množstvím lamel v dezénu zimní pneumatiky.

, což je dále podpořeno množstvím lamel v dezénu zimní pneumatiky. +7 °C je doporučená teplotní hranice pro použití zimních pneumatik. Podle dlouhodobých měření Českého hydrometeorologického ústavu klesá průměrná teplota na celém území České republiky pod +7 °C od začátku října do konce března. Průměrná teplota v zimě je +3 °C .

. Zimní pneumatiky při teplotách pod +7 °C mají oproti letním pneumatikám větší adhezi na sněhu i ledu, ale také na suchých studených vozovkách, lepší stabilitu při průjezdu zatáčkami a podstatně kratší brzdnou dráhu.

Brzdná dráha ze šedesátikilometrové rychlosti na suché vozovce je při nula stupních Celsia na letních gumách o tři metry delší než na zimních. V minus deseti už je rozdíl sedm a v minus dvaceti dvanáct metrů.

Brzdná dráha z rychlosti 50 km/h na sněhu je u zimních gum 35 metrů , s letními 43 metrů.

, s letními 43 metrů. Zimní pneumatiky mají vzorek hluboký přibližně osm milimetrů, s obutím hloubky 4 mm na zasněžené vozovce bude brzdná dráha o polovinu delší. Minimální zákonná hloubka dezénu zimních pneumatik jsou 4 mm. Zdroj: Škoda Auto

I když je říjen v polovině, současné krásné a teplé počasí řidiče do pneuservisů neláká. Přesto poptávka po přezouvání roste od začátku října každý týden asi o 50 procent. „Ze strany pneuservisů je patrná snaha vyhnout se přetížení na přelomu října a listopadu. Většina z nich nyní zve k okamžitému přezutí například své fleetové zákazníky. Další možností je sleva při výměně pneu do půlky října,“ uvedl jednatel Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. Řidiči, kteří nechají přezutí svého auta až na konec října, se musí připravit i na čtrnáctidenní čekací doby.

Podle Schwangmaiera ubylo letos obchodů, které lákají zákazníky na dovoz pneumatik zdarma. Po započtení všech nákladů včetně mýtného nebo paliva se letos průměrná cena dopravy jednoho kusu pneumatiky vyšplhá na 75 korun. Novým trendem je standardizace balení pneumatik, která by umožnila rychlejší a především automatické třídění zásilek a lepší skladbu s ostatními balíky v autech.

Na zimní pneu musí být vozidlo přezuté po 1. listopadu, pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky nebo pokud takové počasí hrozí. Zimní sezona trvá do konce března. Zimní pneumatiky musí zároveň splňovat podmínku minimální hloubky dezénu, který musí mít u osobních aut minimálně čtyři milimetry, u aut nad 3,5 tuny musí být minimální hloubka dezénu šest milimetrů. Pokud policie na silnici ve špatných podmínkách chytne řidiče na letních gumách, hrozí mu pokuta do dvou tisíc korun. K této skutečnost přihlížejí také pojišťovny po dopravní nehodě, které mohou v případě havarijního pojištění krátit vyplácenou částku. Jde hlavně o menší nehody ve městech, kdy se jednoznačně prokáže, že kdyby mělo vozidlo správné obutí, brzdná dráha by se zkrátila a k nehodě by nemuselo dojít.

Schováváte letní? Pak do sucha a tmy

„Řidiči, kteří skladují pneumatiky doma, musí myslet na vhodné prostředí. Letní kola, která půjdou z auta pryč, je třeba uložit v suchu, správné teplotě a ideálně ve tmě,“ upozornil vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika Karel Starý. Materiálu, z kterého je pneumatika vyrobena, totiž škodí UV záření. Pneumatiky je třeba chránit před vysokými teplotami, ale i výraznými změnami teplot, vlhkostí, ozónem, ultrafialovým zářením, kontaktem s tuky či agresivními chemikáliemi. „Teplota při skladování by měla být nižší než 25 °C, nejlepší je teplota pod 15 °C,“ radí renomovaný výrobce zimních pneumatik Nokian.

Kdy do zimních? Od 1. listopadu do 31. března mají řidiči povinnost mít za špatných podmínek na autě zimní gumy. V případě, že bude na silnici náledí nebo sníh, nesmí řidiči s autem na letních pneumatikách vyjet.

To samé platí v případě, kdy zimní obutí přikazuje dopravní značení.

Říjen je pro pneuservisy vrcholem sezony a řidiči ve velkém přezouvají do zimního. Podle provozovatelů pneuservisů se již řada motoristů poučila a přezouvání nenechávají na poslední chvíli. Velký nápor je znát hlavně od půlky října do poloviny listopadu.

Při výběru obutí vybírejte pečlivě. Kromě dodržení předepsaných rozměrů pneu je ideální shánět pláště určené přímo pro váš vůz. Automobilky totiž s výrobci pneumatik úzce spolupracují a ladí gumy přímo na určité modely. Významné je to hlavně u dražších a výkonnějších aut. „Škoda Auto nabízí jak u svých autorizovaných obchodních partnerů, tak na Škoda e-shopu pneumatiky, s nimiž auta prošla sérií bezpečnostních testů,“ dodal Starý.

Auto je totiž do značné míry nastaveno na použití konkrétních typů pneumatik. „Speciálně v případě zimních pneumatik může nastat citelný rozdíl v chování bezpečnostních systémů, například ABS a ESP,“ varuje odborník. Zimní obutí je měkčí a má vyšší segmenty, které jsou ohebnější. To znamená, že se vzorek při jízdě deformuje, zejména v zatáčkách a při brzdění či akceleraci.

Alpský symbol

Při výběru pneumatiky je nutné dodržovat správně rychlostní a hmotností indexy, nejen základní rozměr. „Při nákupu je tedy velmi důležité dodržovat přesnou specifikaci pneumatik včetně konkrétních typových označení, rychlostních a hmotnostních indexů a podobně. Pneumatika nabízená pod určitým obchodním označením může mít totiž různé ladění konstrukce,“ zdůrazňuje Starý. Značky koncernu Volkswagen podle informací iDNES.cz například vyžadují tužší bočnice oproti konkurenci. Při nákupu obecné pneumatiky po internetu to ovšem zákazník nerozliší.

Pokud kupujete zimní pneumatiky a jezdíte často do Německa, měli byste věnovat pozornost nejen kvalitě, jízdním vlastnostem a ceně, ale i označení pneumatiky Alpským symbolem. Toto označení bude v Německu za chvilku povinné, ale navíc symbol jasně definuje vyšší standard kvality pro zimní pneumatiku. Už tedy nebude dostačovat označení pneumatiky M+S na bočnici.