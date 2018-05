Inzertní portály jsou plné fotek, na nichž chybí půlka auta nebo ho majitel vyfotil proti slunci tak, že z něj není nic vidět. Ale ani technicky povedené fotky často neukážou to, co je potřeba. Dobře to vědí lidé z velkých bazarů, kteří denně dávají na internet desítky fotografií.



Autocentrum Auto ESA má k focení přesný manuál. Ten samozřejmě nemusíte dodržovat, ale můžete se jím nechat inspirovat - je prověřený letitou praxí. „Čím víc fotek auta uděláte, tím lépe. U obyčejného vozu za 50 tisíc třeba 25 snímků - to je i naše minimum - u drahého za půl milionu klidně dvojnásobek,“ říká Patrik Spurný, který má v Auto ESA prezentaci vozů na starosti.

A přidává základní rady. „V pozadí auta by mělo být co nejméně rušivých elementů, ideálně čisté pozadí. Dá se tomu pomoci tak, že auto přitáhnete zoomem aparátu - vůz by měl zabírat asi 90 procent plochy fotografie. Stůjte s odstupem pěti metrů od auta, abyste se vyhnuli perspektivnímu zkreslení, efektu rybího oka. A taky foťte v normální výšce, ani shora, ani z podhledu. Nevypadá to dobře,“ radí Spurný.

Odstupte si. Zkresluje i focení s mobilem

Sám používá jako pozadí 18procentní šedou barvu, je nejlepší k vyrovnání kontrastu. Vyvrací také časté přesvědčení, že mobilní telefony fotky nezkreslují. „Když fotíte část auta, která je do špičky, tedy roh kapoty, efekt rybího oka tam bude taky,“ říká. I při focení mobilem je lepší stát v odstupu.

Vzorové fotografie jak nafotit ojeté auto k prodeji

Poměrně složité je podle něj focení interiéru, v němž jsou velké kontrasty světla a stínu. „Je dobré opřít si aparát o sedadlo nebo o rám dveří, poslouží jako stativ, fotky nebudou roztřesené,“ říká.

A přidává důležitou věc: nemá smysl maskovat vady, odřeniny, promáčkliny - fotí se reálný stav. Ovšem na druhou stranu vady nezdůrazňujte. Mnohdy u potenciálního kupce převáží, že auto je celkově hezké a drobnosti mu odpustí.

Vždy je nutné auto před focením umýt a vyčistit interiér - zvlášť na detailech, jako jsou třeba stahovačky oken, je znečištění dost vidět. Důležité jde také nafocení všech detailů a mimořádné výbavy auta. Musíte zkrátka „prodat“ všechny jeho přednosti.

Na dalších stránkách najdete foto návod, jak zvěčnit jednotlivé části vozu.