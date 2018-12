Toyota má nový královský sedan, který neznáte. Teprve třetí za 50 let

Japonská nabídka Toyoty je mnohem bohatší než ta evropská. Počínaje miniaturními modely (Kei Car), přes několik minivanů až po velké sedany Crown a Century. „Menší“ Crown má mimo Japonsko a některé asijské státy Toyota vyřešený nabídkou luxusní značky Lexus. Ale majestátní Century je ryzí japonský model, který by se mimo tuto zemi asi dost obtížně prosazoval.

Century je totiž specialita každým coulem. Módní trendy mu jsou ukradené a především, nová generace se může ukázat jen v roce končícím na sedmičku a navíc rozhodně ne v každém takovém. To proto, že první Century vzniklo v roce 1967 ke stému výročí narození zakladatele značky Sakichi Toyody.

Letos se slaví 150. výročí narození a to je důvod k představení nového sedanu Century. Ovšem je to teprve třetí generace, protože ta první vydržela ve výrobě 30 let a ta druhá let 20. Navíc se ani design nikterak výrazně nemění, takže padesátileté auto je vzhledově s novinkou výrazně spřízněné.

To znamená, že i dnes si velmi majetný zákazník může koupit auto, které vyznává linie japonských sedanů z šedesátých let. Chybí snad už jen zpětná zrcátka na předních blatnících, ta jsou už od faceliftu minulé generace na obvyklém místě na dveřích.

V porovnání se současnou produkcí luxusních aut je Century exot, ale v tom dobrém slova smyslu. Techniku má soudobou, jde především o styl a tradici. Jenže to není jen zásluha Toyoty, takové auto musí chtít i zákazníci. A takoví v Japonsku jsou. Není jich moc, ročně Toyota plánuje smontovat zhruba 600 sedanů, což by znamenalo, že za obvyklou dobu produkce vytvoří celkem jen okolo 12 000 aut. Plus speciály pro japonského císaře, ten totiž jezdí v upravené variantě minulé generace Century.

Toyota Crown Century z let 1978-1982 Toyota Crown Century z let 1967-1978

Pokud se však domníváte, že díky nízké produkci (a že ročním vrcholem bylo něco málo přes 2 000 aut v roce 1989) je Crown cenným youngtimerem, tak to není úplně pravda. Nejlevnější modely minulé generace pořídíte bez dopravy a cla už za 60 000 korun, téměř nový a nejetý kus minulé generace z roku 2015 pak vyjde ani ne za 1,5 milionu korun. Modely první generace jsou o něco dražší, ale ty nejlevnější kusy se opět vejdou do 100 000 korun. Samozřejmě platí, že existují jen modely s pravostranným řízením, takže nejsnazší cesta je import přes Británii, dokud to jde. V Británii je také pár Century za rozumnou cenu na prodej.

Toyota Crown Century z let 1997-2017 Toyota Crown Century z let 1997-2017

Mimochodem, minulá generace měla pod kapotou dvanáctiválcový motor, což bylo u Toyoty poprvé a také to je jediný japonský vůz klasické koncepce s takovým motorem. Levnější dvanáctiválec tak v podobě ojetého Crownu jen stěží seženete. I když servis jistě nebude snadný a levný.

Ale zpět k novince. Ta už pod kapotou tolik válců nemá, tentokrát jich je „jen“ osm. Vidlicový pětilitrový agregát má výkon 280 kW a maximum točivého momentu 510 Nm. Jenže na pohon není sám, sekunduje mu elektrický motor s výkonem 165 kW, kterému dodává energii nikl-vodíkový článek. Dohromady tedy auto disponuje 317 kW, což je jistě víc než dostatečná porce výkonu. Toyota udává spotřebu podle japonské normy 7,7 litru na 100 kilometrů. Hybridní technika vychází z minulého Lexusu LS 600h.

Century je japonská specialita, a tak nepřekvapí, že se při konstrukci auta designéři podívali na různé tradice. Tak třeba lak se jmenuje Kamui (odstín černé) a má sedm vrstev. Při leštění pak výrobce používá hned několik technik včetně mokrého písku.

Uvnitř je nové Century mixem klasiky a moderny. Takže v interiéru najdeme obklady z leštěného dřeva a špičkové látkové a kožené čalounění. Hlavním místem je levé zadní sedadlo, kde sedí majitel, obvykle šéf velké japonské korporace. Který chce mít své pohodlí, ale nechce svůj status dávat ostentativně najevo.

Jeho sedadlo je samozřejmě elektricky nastavitelné, má masážní funkci a podnožku. Přes loketní opěrku si může pasažér individuálně nastavovat klimatizaci, pouštět si libovolná multimédia a ladit ozvučení svého místa. Od okolního hluku je pak dokonale odfiltrován. Místa je v autě dost, rozvor je přes tři metry, celková délka skoro 5,4 metru a šířka 1,95 metru.

Ruční montáž probíhá v závodě Higashi-Fuji a zájemce o Toyotu Century si musí připravit v přepočtu zhruba čtyři miliony korun. Což je adekvátní částka podobně vybavenému BMW, Mercedesu nebo jiným luxusním vozům.