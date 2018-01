I Toyota má svou autonomní krabici. Bar vás po mejdanu doveze domů

Japonská Toyota dlouhodobě sází na hybridní auta a také na vodík. Elektromobilům se zatím docela vyhýbala, byť samozřejmě sem tam nějaký koncept ukázala. Většinou šlo o nezvyklá elektrická auta do města. Teď ovšem na veletrhu CES překvapila zcela novým konceptem, který se vymyká všemu, co dosud Toyota prezentovala. A snad i všemu ostatnímu v celém automobilovém průmyslu.

Na první pohled připomíná pojízdná elektrická skříň e-Palette třeba loňský koncept Sedric od Volkswagenu. Jenže zatímco Sedric je vlastně jen auto samo o sobě, e-Palette má kolem sebe za úkol vytvořit celý ekosystém a celou řadu služeb.

Samotný koncept e-Palette je totiž jen jednou součástí toho, co Toyota a její partneři chystají. K firmám, které na rozvoji nové platformy budou s Toyotou spolupracovat, přitom patří například Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut nebo Uber. Automobilka plánuje, že e-Palette bude k dispozici v různých velikostech, platforma bude modulární a e-Palette má minimálně tři základní velkosti. Velké verze mají dokonce rovnou osm kol nacpaných do rohů karoserie. Ta samotná je hodně zvláštní – e-Palette je vlastně jedna velká prosklená pojízdná skříň. Ale prosklené panely zároveň mohou sloužit jako displeje, které jasně ukazují účel daného vozidla.

Toyota si představuje, že E-Palette bude velmi multifunkční vozidlo, které zastane celou řadu funkcí. Toyota tomu říká Autono-MaaS, což je zkratka Automated Mobility as a Service, tedy automatizovaná mobilita jako služba. Elektromobil e-Palette v rámci těchto služeb bude plnit celou řadu úkolů od klasického sdíleného taxi přes rozvážkový vůz až třeba po pojízdný obchod.

Fantazii se meze nekladou – Pizza Hut tak nemusí auto využívat jen jako vůz pro dovoz objednané pizzy, ale rovnou jako pojízdnou pizzerii, která přijede a zákazníkovi jídlo připraví čerstvě právě na místě, kam si ho objednal. Coby pojízdný butik pak může e-Palette dovézt zákazníkovi předvybrané zboží z e-shopu, ten si jej v kabině vyzkouší a zaplatí pouze to, co si nakonec vybere. Zbytek pošle s vozem zpět. Služby samozřejmě půjde kombinovat. Jak by se vám líbilo například vyřídit půjčku v bance cestou ráno do práce? A co kdyby vás váš oblíbený bar rovnou hodil domů?

Aby nebylo využití vozidla opravdu téměř nijak omezeno, vyvíjí jej Toyota jen jako jakýsi základní nosič. Provozovatelé jednotlivých služeb si pak budou moci vyvinout vlastní software, který bude zajišťovat fungování vozu. Vše bude jen zastřešovat technologie Toyota Guardian, která zabezpečí, že i při zásazích například do logiky autonomního řízení zůstane e-Palette bezpečná. Celá e-Palette je založena na platformě Mobility Services Platform (MSPF), jejíž součástí je kromě elektrického pohonu a autonomního řízení i celá řada systémů konektivity.

Celý systém e-Palette je ovšem v současnosti jen a jen konceptem, u kterého chce automobilka teprve zkoumat možnosti. Je dost možné, že se realizace v aktuální podobě nedočká. Nicméně firma plánuje, že pro olympijské hry v Tokiu v roce 2020 připraví testovací flotilu. Po roce 2020 také hodlá systém testovat i v dalších lokalitách po celém světě. Pak se teprve rozhodne o budoucnosti celého projektu.