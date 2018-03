Legendární Toyota Supra se vrací. Bude zas rychlá a zběsilá

Ikonický japonský sporťák, který si zahrál ve slavném Rychle a zběsile se příští rok vrátí do showroomů. Využije techniku BMW.

V roce 2001 si „vytuněná“, s obřím křídlem na zádi, plameny na bocích a Paulem Walkerem za volantem zahrála dost možná ve své životní roli – prvním díle legendární série Rychle a zběsile. Paradoxem je, že čtvrté generaci supry v té době již zbýval jen rok života. Výroba byla z důvodů ekonomického poklesu bez náhrady ukončena v roce 2002. Díky novému šéfovi Toyoty, Akiu Toyodovi se teď po letech všichni fanoušci dočkají nástupce.

Závodní GR Supra Racing vystavená v Ženevě vypadá opravdu parádně. U sériového auta je samozřejmě potřeba si odmyslet ony obří spojlery nebo zadní difuzor velikosti jídelního stolu a je to. Umírněny budou i ty steroidové blatníky, byť zrovna ty zadní vypadají, že jsou integrální součástí designu auta. Toyota tak nechává ještě docela dost prostoru pro fantazii a odhadování, jak bude sériové auto vypadat, přitom ale zároveň dost naznačuje.

Civilní verzi slibují lidé od Toyoty na trhu příští rok, v showroomech doplní již zavedený model GT86, jenž rovněž odkazuje na jeden z legendárních modelů výrobce: Corollu AE86, zadokolku z osmdesátých let. Supra, která bude oficiálně prodávána pod značkou Gazoo (což je takové AMG v podání Toyoty), bude pochopitelně dražší.

Každopádně supra nakonec bude dramatický sporťák s výrazně dozadu posunutou kabinou, dlouhou a nízkou kapotou a pozicí řidiče jen těsně před zadní nápravou. Prostě stará škola se vším všudy. Uvidíme, nakolik dodá Toyota sériovému modelu civilnější zaměření, nebo jestli supra v sérii zůstane spíše náčiním pro nadšence. Otazník tak nadále visí i nad uspořádáním interiéru. Ze studie to poznat v podstatě nejde, její interiér je čistě závodní záležitostí.

Ovšem souvislost se studií FT-1 Concept, která byla už v roce 2014 prvním předobrazem přípravy nové supry ukazuje, že v sérii možná supra dostane 2+2 sedadla. Aktuální závoďák toho má totiž se studií z hlediska základních tvarů dost společného.

Na technice pracují s BMW

Co se vzhledu týče, máme tedy docela dobrou představu, jak bude supra vypadat. Ale to je tak vše, ostatní záležitosti ohledně modelu zůstávají tajemstvím. Co se techniky týče, víme jen to, co už je známo delší dobu: Toyota pracovala na vývoji supry společně s BMW, automobilky vyvinuly pro tento model společnou platformu, kterou by BMW mělo použít u nového kupé, o kterém se v poslední době mluví jako o modelu Z5.

Označení chystaného BMW pak naznačuje, kam asi tak supra míří z hlediska výkonu. Z5 by se totiž mělo stát nástupcem dosavadní Z4, jen se tedy posune o trochu výše. Ani jedno auto tak nebude kdovíjakým supersportem, Toyota nejspíš například nepůjde po krku Hondě NSX, která byla v době svého vzniku i přes odlišnou koncepci konkurentem třetí a čtvrté (a prozatím poslední) generace supry.

Na druhou stranu bude supra existovat v jakémsi vakuu, kde není moc přímých konkurentů. Měřit se nejspíš bude třeba s rychlejšími verzemi Porsche Cayman, Jaguarem F-Type a dalšími vozy, ale oproti nim bude mít trochu jiné zaměření.

Hlavní zodpovědný inženýr Tetsuya Tada přiznává, že auto porovnávali s Porsche 718 Boxster nebo ikonickou 911 a jejich cílem bylo ryzí sportovní auto. Cenou by se supra chtěla stát konkurentem Chevroletu Corvette nebo Mercedesu SLC.

O pohonném ústrojí v podstatě nevíme oficiálně nic. Bloomberg píše, že stejně jako předchozí generace i ona nabídne řadový šestiválec, tentokrát s výkonem až 330 koní, pohon zadních kol, osmistupňový automat (o volitelném manuálu se spekuluje), 1500 kg hmotnost a zrychlení z nuly na sto za 3,8 vteřiny.

Toyota ovšem takový motor ve své nabídce nemá. Její šestiválcové agregáty mají vidlicové uspořádání. Nebo je pod kapotou agregát původem od BMW?

Japonci tvrdí, že koncepty obou vozů, Supry a budoucí Z4 byly navrženy před tím, než byly definovány díly, které budou vozy vzájemně sdílet. Těch tak prý bude méně, než by si většina lidí mohla myslet a identické součástky budou rovněž jinak odladěny.

Výsledná supra by se tedy měla od mnichovského roadsteru odlišit poměrně výrazně. Toyota evidentně nechce opakovat situaci o dvojčat GT86 a Subaru BRZ, které se liší jen v detailech.

Stejně jako GT86 je i pátá generace supry dílem snad nejzapálenějšího současného šéfa automobilky. Akio Toyoda nastoupil do čela Toyoty v roce 2009 a doslova miluje vše, co voní benzinem. Amatérský závodník prý testuje při vývoji každý vůz své značky a inženýry nechal dokonce předělat zadní zavěšení supry.

Chtěl by, aby v době nastupujících autonomních vozidel jeho společnost nabídla něco jiného – pravé řidičské auto. Plány má přitom smělé, na cestě je podle všeho řada dalších sportovních studií a chystaných aut. Už také ukázal světu elektrický supersport o výkonu tisíc koní. Alternativní pohony nejsou vyloučeny ani v případě supry. „Přemýšlíme o hybridní nebo čistě elektrické verzi i o variantě poháněné palivovými články,“ řekl britskému AutoExpressu Tetsuya Tada.