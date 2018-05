Zuřivý Yaris GRMN je skvělý. V Evropě ho však už nekoupíte

Po modelu GT86 se rozhodla Toyota řidičům nabídnout i další auta. Zavádí proto značku Gazoo Racing a na autosalonu v Ženevě pod ní ukázala například koncept dlouho očekávané nové generace sporťáku Supra. Prvním autem, které nese označení Gazoo Racing, je však malý Yaris. Konkrétně se provedení jmenuje Toyota Yaris GRMN, tedy Gazoo Racing Masters of Nürburgring.

Výjimečná cenovka

Yaris GRMN je výrazně přiostřená Toyota Yaris. Vyroben byl pouze v bílé barvě s červeno-černými doplňky a s třídveřovou karoserií. Pod kapotou najdeme čtyřválec s objemem 1,8 litru, který dostal přeplňování kompresorem namísto dnes tak oblíbeného turbodmychadla.

Výkon má slušných 212 koní, přispívá k tomu i kompletně přepracovaná výfuková soustava s jednou centrální koncovkou. Výkon se přenáší na přední nápravu, která je osazena poctivým mechanickým samosvorným diferenciálem. Je tu vyladěný podvozek, řízení, sportovní sedadla, volant z GT86 nebo sedmnáctipalcová kola BBS a brzdy se čtyřpístkovými třmeny.

Celé to má jeden háček. Za Yaris GRMN si Toyota účtuje nemalých 850 000 korun. Peugeot, Volkswagen, Renault i další si za své malé hot-hatche žádají něco mezi 500 – 600 tisíci korunami. Cena překonává i větší hot-htache jako Golf GTI a blíží se „ultimátnímu“ Focusu RS. Ale například Mini v provedení JCW dovede být dražší než Yaris. Ona cenovka má však svůj důvod. Yaris GRMN vznikl pro Evropu v pouhých 400 exemplářích a všechny už jsou rozebrané.

Ideální kompromis

Ostrý Yaris jsme se rozhodli prověřit opravdu pořádně, příležitost nám k tomu daly volné sváteční dny. S GRMN jsme najezdili po českých a polských silnicích přes 1 500 kilometrů a vyzkoušeli ho za všech možných podmínek. Řada podobně ostrých aut je naladěna tak, že v některé ze zmíněných situací nefunguje úplně ideálně. GRMN ale zvládá všechny s přehledem.

Jeho podvozek je sice tuhý, ale ne tak extrémně, aby vás na rozbité okresce nebo rozmlácené dálnici vytřásl. Ano, nerovnosti jsou cítit, ale ani na dlouhých cestách to není extrémně nepříjemné. Takový Focus RS je i v komfortním nastavení podvozku mnohem nervóznější a méně pohodlný. O Mini Cooper JCW nemluvě.

Totéž platí o naladění výfuku. Ten o sobě umí dát vědět, ale jeho zvuk je naladěn spíš do zlověstného syčení, než do dunění nebo nepříjemného řevu. Na dálnici výfuk zbytečně neruší, byť samozřejmě GRMN není úplně tiché auto. Když na to pořádně šlápnete, dovede svým projevem vyvolat úsměv na tváři a otáčet hlavy kolemjdoucích. Překvapení? Nekoná se tu ani žádné „raubířské“ práskání do výfuku, to Toyota vynechala.

Ochotně zrychluje

Osmnáctistovka pod kapotou vznikla ve spolupráci s Lotusem, kterému podobný agregát Toyota dodává. Auto s tímto motorem zrychluje skutečně ochotně. Kompresor znamená, že tu není žádná prodleva při sešlápnutí plynového pedálu a motor ochotně míří do otáček a jeho síla krásně postupně roste.

Připravte se na to, že když chcete jet ostře, je potřeba řadit. I na dálnici, pokud například po zajetí předjíždějícího kamionu chcete dynamicky zrychlit, je dobré si podřadit – ale i na šestku se Yaris na dálniční limit rozjede vcelku ochotně. Řečí čísel: GRMN zrychluje na stovku za 6,5 sekundy. Při předjíždění na okresních cestách dovede zrychlení malé Toyoty překvapit nejednoho váhajícího řidiče. Jen je potřeba být připraven a opět řadit: trojka vystačí do 140 km/h.

Yaris Turbo Pro pamětníky Yaris GRMN má v historii neméně zajímavého předchůdce. Yaris Turbo je bizarní na pohled, ale na svezení s ním nezapomenete. Je přesně tak řízný, jako jeho dnešní nástupce. Test čtěte ZDE

Manuální převodovka je velmi dobře odstupňovaná, ale jestli máme Yarisu GRMN přeci jen něco vytknout, tak je to právě chod řadící páky. Mohl by být trochu jistější. Není to špatné, ale jde o slabší stránku auta.

Vrhá se do zatáček

I když je předjíždění jednou z parádních disciplín Yarisu GRMN, tou nejlepší jsou zatáčky. Na ně jsou připravena i sportovní sedadla, ve kterých se však sedí trochu výš, než by bylo pro sportovní jízdu ideální. I pozici za volantem jsme museli hledat trochu déle, ale na to jsme v ostrém tempu rychle zapomněli.

Stačí totiž zabrzdit do zatáčky, zatočit a pak na výjezdu ostře přidat a nechat pracovat samosvorný diferenciál. A vychutnávat si skvělé schopnosti podvozku, Yaris oblouk vykrouží s velkou náruživostí. Poslouchá skvěle a vy chcete ještě a ještě. Příval zábavy za volantem je enormní. Je to i díky tomu, že i při hodně ostrém tempu zůstává GRMN stabilní a neutrální. Donutit ho k nedotáčivému smyku, to už musíte být opravdu neurvalí. Pak přijde ke slovu i stabilizační systém, který je jinak velmi dobře vyladěn a do řízení „nekecá“.

Vypnutí stabilizace jen posune možnosti o trochu dál a přidá sem tam na dramatičnosti, například trochu přetáčivosti při ubrání plynu. Celkově platí, že GRMN poslouchá především řidiče a neřídí ho elektronika. Pocit čistě mechanického ovládání vozu je k nezaplacení.

Výkon a schopnosti „splašeného“ Yarisu jsou na takové úrovni, že je zvládne i méně zkušený řidič, který se s autem hodně naučí. Ti zkušenější dovedou posouvat hranice dál a hledat limity auta bez většího riskování.

Chování Yarisu GRMN při takové jízdě je skutečně návykové. Moc nás nerozhodily ani další menší neduhy auta, které přitom vyjdou najevo. Řízení je sice tužší, ale zpětné vazby by mohlo být více, stejně tak jako přesnosti. Na druhou stranu je opět řízení naladěno tak, že třeba na dálnici nebo rozbité cestě vám spáry a výmoly zbytečně netahají volant z ruky.

Hravost na cestách

Překvapilo nás, že ani dlouhé řízení nás neunavovalo. A ani jednou jsme si přitom nevzpomněli na to, že by nám mohl chybět nějaký z jízdních asistentů nebo dalších „strážných andělů“. Yaris GRMN nemá rovněž žádné přepínání jízdních režimů a podobné nesmysly. A je krásným důkazem toho, že když je auto dobře naladěno, nic takového nepotřebuje.

Při tom všem hodně svižném dovádění nás příjemně překvapila i spotřeba: za celou dobu testu se ustálila na hodnotě 9,4 litru na 100 kilometrů, což je vzhledem k tomu, že jsme auto rozhodně nešetřili, příznivá hodnota. Jen pozor: GRMN si žádá vysokooktanový benzín.

Malá nádrž (42 litrů) ovšem znamená, že pro jistotu budete tankovat každých zhruba 300 kilometrů. V klidném tempu dovede být Yaris GRMN úspornější a spotřeba se dá stlačit i pod 7 litrů na 100 kilometrů.

GRMN svádí k dynamické jízdě, často si s ním navíc rádi zajedete, jen abyste si smlsli na dalších a dalších zatáčkách. Ačkoli je to malý hatchback, dovede si na silnici zjednat respekt a zároveň si získá přízeň publika. Není to „chuligán“ jako ostrá Mini, ale nebere se ani tak vážně, jako třeba VW Polo GTI. Poskytne řidiči čistě mechanickou zábavu a čiší z něj, že o tu jde především. Taková auta by měla vyrábět každá automobilka.