Traktor jede sám do Brna. Řidič si zdřímne i ve skutečnosti, ale jen na poli

Je to jako scénka z legendárního seriálu Knight Rider. Řidiče za volantem přepadne spánek, ale místo aby skončil mimo silnici, jeho stroj jede bez problémů dál, projíždí nočním Brnem mezi bavícími se lidmi, mine proslulý rozjezd brněnských půlnočních autobusů a nakonec bezpečně zaparkuje na brněnském výstavišti. Jenže v tomto případě hraje hlavní roli místo futuristického sporťáku KITT (v podání Pontiacu Firebird Trans Am s Davidem Hasselhoffem za volantem) traktor.

Video, které s nadsázkou popisuje trend autonomního řízení u zemědělských strojů, by přitom klidně mohlo být skutečné. Stroj, který si ve videu zahrál a který si může kdokoliv koupit, totiž opravdu umí jezdit sám. Traktory se v mnoha ohledech obejdou bez řidiče lépe než skutečná autonomně řízená auta, s jejichž používáním nyní experimentuje řada výrobců.



„Díky autonomnímu řízení je práce efektivnější. Stroj pracuje bez přesahů a vynechávek, zbytečně dvakrát nepřejíždí stejné místo. To se projevuje v úspoře nákladů, zároveň je taková technologie šetrnější k životnímu prostředí,“ popisuje Pavel Fiala ze společnosti Strom Praha, která do Česka dováží traktory John Deere. Navigací s autonomním řízením je podle něj dnes vybavena až polovina strojů, které se u nás prodají, včetně modelu 6250R, který si zahrál ve videu.

Klíčovým prvkem chytrého řízení je nadstandardně přesná GPS navigace. Ta je sice placená, stroje s ní ale dokážou pracovat s přesností na 2,5 centimetru. Standardní navigace v autech má přitom přesnost v řádu metrů. „Ovládání strojů dnes pracuje s otevřenými databázemi půdních celků,“ popsal před časem Jaroslav Šmejkal ze Zetoru na konferenci AutoSympo. Z map stroj vyčte nejen jeho polohu a profil, ale i jak byla půda dřív využívána a jak je ošetřena v současnosti. Podle toho je schopen přesně dávkovat například hnojivo.

Propracovaný software určuje strategie pohybu stroje po poli, aby byl co nejefektivnější. Ale také třeba to, aby stroj jezdil stále stejnými „kolejemi“ a zbytečně nezatěžoval půdu. Podle připojeného stroje si také traktor sám určí, jak se otočí na konci pole. Na řidiči je vlastně jen to, aby ho po směně odvezl po silnici do garáže.

Bez něj by to ale nešlo. Alespoň prozatím. „Brání tomu jednak legislativní důvody, jednak bezpečnost. Stroje se orientují podle GPS, zatím nemají optická čidla a kamery, které by zasáhly při nepředvídatelných situacích,“ vysvětlil Fiala.

Video se spícím traktoristou, které vzniklo jako upoutávka na brněnské veletrhy zemědělské techniky Techagro, které začínají v neděli, se natáčelo na běžných silnicích. „Záběry na klimbajícího řidiče ale vznikly v době, když se obří stroj vezl na podvalníku,“ popsal autor videa Michal Čeliš. „Průjezdy traktoru městem jsme samozřejmě natáčeli s běžným řidičem. V centru Brna v době, kdy bylo plné pařících studentů, to ale byla atrakce i tak.“